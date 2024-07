Olympic Shooting Results

Monday Women 10m Air Rifle Final x-won shoot-off; y-shoot-off 1. x-Ban Hyojin, South Korea, (634.5, 251.8), 886.3 (10.4). 2. y-Huang…

Monday

Women

10m Air Rifle

Final

x-won shoot-off; y-shoot-off

1. x-Ban Hyojin, South Korea, (634.5, 251.8), 886.3 (10.4).

2. y-Huang Yuting, China, (632.6, 251.8), 884.4 (10.3).

3. Audrey Gogniat, Switzerland, (632.6, 230.3), 862.9.

4. Sagen Maddalena, United States, (631.4, 207.7), 839.1.

5. Oceanne Muller, France, (631.3, 187.1), 818.4.

6. Alexandra Le, Kazakhstan, (631.4, 165.4), 796.8.

7. Ramita Ramita, India, (631.5, 145.3), 776.8.

8. Jeanette Hegg Duestad, Norway, (633.2, 124.1), 757.3.

Mixed Team

10m Air Pistol

Qualification

1. Turkey (Sevval Ilayda Tarhan; Yusuf Dikec), 582 (QG).

2. Serbia (Zorana Arunovic; Damir Mikec), 581 (QG).

3. India (Manu Bhaker; Sarabjot Singh), 580 (QB).

4. South Korea (Oh Ye Jin; Lee Wonho), 579 (QB).

5. China (Li Xue; Zhang Bowen), 578.

6. Germany (Josefin Eder; Christian Reitz), 577.

7. South Korea (Kim Yeji; Cho Yeongjae), 577.

8. China (Jiang Ranxin; Xie Yu), 576.

9. Germany (Doreen Vennekamp; Robin Walter), 576.

10. India (Rhythm Sangwan; Arjun Singh Cheema), 576.

11. Kazakhstan (Irina Yunusmetova; Nikita Chiryukin), 575.

12. Bulgaria (Antoaneta Kostadinova; Kiril Kirov), 574.

13. Ukraine (Olena Kostevych; Viktor Bankin), 572.

14. Pakistan (Kishmala Talat; Gulfam Joseph), 571.

15. Turkey (Simal Yilmaz; Ismail Keles), 569.

16. Latvia (Agate Rasmane; Lauris Strautmanis), 568.

17. France (Camille Jedrzejewski; Florian Fouquet), 565.

