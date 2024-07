Olympic Sailing Results

Monday Men Skiff Opening Series Race 4 1. Poland (Dominik Buksak; Szymon Wierzbicki) (2, 1, 1, 1), 3. 2. Uruguay…

1. Poland (Dominik Buksak; Szymon Wierzbicki) (2, 1, 1, 1), 3.

2. Uruguay (Hernan Umpierre; Fernando Diz) (1, 2, 2, 2), 5.

3. France (Erwan Fischer; Clement Pequin) (4, 3, 3, 3), 9.

4. Ireland (Robert Dickson; Sean Waddilove) (7, 4, 4, 4), 12.

5. Britain (James Peters; Fynn Sterritt) (3, 5, 6, 6), 14.

6. Spain (Diego Botin le Chever; Florian Trittel Paul) (10, 6, 5, 5), 16.

7. China (Wen Zaiding; Liu Tian) (6, 11, 7, 7), 20.

8. Denmark (Daniel Nyborg; Nikolaj Hoffmann Buhl) (9, 7, 8, 10), 24.

9. New Zealand (Isaac McHardie; William McKenzie) (13, 9, 9, 8), 26.

10. Germany (Jakob Meggendorfer; Andreas Spranger) (8, 8, 11, 12), 27.

11. United States (Ian Barrows; Hans Henken) (14, 10, 10, 9), 29.

12. Australia (Jim Colley; Shaun Connor) (5, 13, 15, 14), 32.

13. Austria (Benjamin Bildstein; David Hussl) (12, 12, 12, 11), 35.

14. Croatia (Sime Fantela; Mihovil Fantela) (17, 14, 13, 13), 40.

15. Switzerland (Sebastien Schneiter; Arno de Planta) (11, 15, 16, 17), 42.

16. Belgium (Yannick Lefebvre; Jan Heuninck) (18, 17, 14, 15), 46.

17. Netherlands (Bart Lambriex; Floris van de Werken) (16, 16, 17, 16), 48.

18. Hong Kong (Sakai Akira Luke; Aylsworth Russell Williams) (15, 19, 19, 19), 53.

19. Canada (Will Jones; Justin Barnes) (19, 18, 18, 18), 54.

20. Brazil (Marco Soffiatti Grael; Gabriel Simoes) (20, 20, 20, 20), 60.

