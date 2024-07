Olympic Gymnastics Results

Tuesday Women’s Team Final Vault 1. United States (Jordan Chiles; Jade Carey; Simone Biles; Sunisa Lee; Hezly Rivera), 44.100. 2.…

Tuesday

Women’s Team

Final

Vault

1. United States (Jordan Chiles; Jade Carey; Simone Biles; Sunisa Lee; Hezly Rivera), 44.100.

2. Brazil (Jade Barbosa; Flavia Saraiva; Rebeca Andrade; Lorrane Oliveira; Julia Soares), 42.366.

3. Canada (Ava Stewart; Elsabeth Black; Shallon Olsen; Aurelie Tran; Cassandra Lee), 41.866.

4. Britain (Georgia-Mae Fenton; Alice Kinsella; Ruby Evans; Abigail Martin; Rebecca Downie), 41.732.

5. Italy (Manila Esposito; Alice D’Amato; Angela Andreoli; Giorgia Villa; Elisa Iorio), 41.665.

6. Romania (Lilia Cosman; Ana Barbosu; Sabrina Maneca-Voinea; Amalia Ghigoarta; Andreea Preda), 40.999.

7. Japan (Kohane Ushioku; Rina Kishi; Haruka Nakamura; Mana Okamura), 40.765.

8. China (Zhang Yihan; Qiu Qiyuan; Luo Huan; Ou Yushan; Zhou Yaqin), 39.999.

Uneven Bars

1. United States (Jordan Chiles; Simone Biles; Sunisa Lee; Hezly Rivera; Jade Carey), 43.332.

2. China (Luo Huan; Qiu Qiyuan; Zhang Yihan; Ou Yushan; Zhou Yaqin), 42.666.

3. Italy (Giorgia Villa; Alice D’Amato; Elisa Iorio; Manila Esposito; Angela Andreoli), 42.665.

4. Britain (Alice Kinsella; Georgia-Mae Fenton; Rebecca Downie; Abigail Martin; Ruby Evans), 42.233.

5. Brazil (Lorrane Oliveira; Flavia Saraiva; Rebeca Andrade; Jade Barbosa; Julia Soares), 41.199.

6. Canada (Ava Stewart; Elsabeth Black; Aurelie Tran; Cassandra Lee; Shallon Olsen), 39.800.

7. Japan (Mana Okamura; Rina Kishi; Haruka Nakamura; Kohane Ushioku), 39.133.

8. Romania (Lilia Cosman; Amalia Ghigoarta; Ana Barbosu; Andreea Preda; Sabrina Maneca-Voinea), 38.899.

Balance Beam

1. United States (Jordan Chiles; Sunisa Lee; Simone Biles; Hezly Rivera; Jade Carey), 41.699.

2. Canada (Cassandra Lee; Elsabeth Black; Ava Stewart; Aurelie Tran; Shallon Olsen), 41.433.

3. Italy (Manila Esposito; Alice D’Amato; Angela Andreoli; Giorgia Villa; Elisa Iorio), 41.199.

4. China (Zhou Yaqin; Qiu Qiyuan; Luo Huan; Ou Yushan; Zhang Yihan), 40.800.

5. Britain (Georgia-Mae Fenton; Rebecca Downie; Alice Kinsella; Abigail Martin; Ruby Evans), 40.099.

6. Brazil (Julia Soares; Flavia Saraiva; Rebeca Andrade; Jade Barbosa; Lorrane Oliveira), 39.966.

6. Japan (Mana Okamura; Rina Kishi; Haruka Nakamura; Kohane Ushioku), 39.966.

8. Romania (Amalia Ghigoarta; Ana Barbosu; Sabrina Maneca-Voinea; Lilia Cosman; Andreea Preda), 39.000.

Floor Exercise

1. United States (Sunisa Lee; Jordan Chiles; Simone Biles; Hezly Rivera; Jade Carey), 42.165.

2. Brazil (Julia Soares; Flavia Saraiva; Rebeca Andrade; Jade Barbosa; Lorrane Oliveira), 40.966.

3. Romania (Amalia Ghigoarta; Ana Barbosu; Sabrina Maneca-Voinea; Lilia Cosman; Andreea Preda), 40.599.

4. Britain (Ruby Evans; Abigail Martin; Alice Kinsella; Georgia-Mae Fenton; Rebecca Downie), 40.199.

5. Italy (Manila Esposito; Alice D’Amato; Angela Andreoli; Giorgia Villa; Elisa Iorio), 39.965.

6. Japan (Haruka Nakamura; Mana Okamura; Rina Kishi; Kohane Ushioku), 39.599.

7. Canada (Aurelie Tran; Cassandra Lee; Elsabeth Black; Ava Stewart; Shallon Olsen), 39.333.

8. China (Zhou Yaqin; Ou Yushan; Zhang Yihan; Qiu Qiyuan; Luo Huan), 38.666.

Rankings

1. United States (Simone Biles; Jade Carey; Jordan Chiles; Sunisa Lee; Hezly Rivera), 171.296.

2. Italy (Angela Andreoli; Alice D’Amato; Manila Esposito; Elisa Iorio; Giorgia Villa), 165.494.

3. Brazil (Rebeca Andrade; Jade Barbosa; Lorrane Oliveira; Flavia Saraiva; Julia Soares), 164.497.

4. Britain (Rebecca Downie; Ruby Evans; Georgia-Mae Fenton; Alice Kinsella; Abigail Martin), 164.263.

5. Canada (Elsabeth Black; Cassandra Lee; Shallon Olsen; Ava Stewart; Aurelie Tran), 162.432.

6. China (Luo Huan; Ou Yushan; Qiu Qiyuan; Zhang Yihan; Zhou Yaqin), 162.131.

7. Romania (Ana Barbosu; Lilia Cosman; Amalia Ghigoarta; Sabrina Maneca-Voinea; Andreea Preda), 159.497.

8. Japan (Rina Kishi; Haruka Nakamura; Mana Okamura; Kohane Ushioku), 159.463.

