Olympic Equestrian Results

Sunday Open Eventing Individual Cross Country 1. Miroslav Trunda (SHUTTERFLYKE), Czech Republic, 72.00. 2. Nicolas Wettstein (ALTIER D’AUROIS), Ecuador, 65.40.…

Sunday

Open

Eventing Individual

Cross Country

1. Miroslav Trunda (SHUTTERFLYKE), Czech Republic, 72.00.

2. Nicolas Wettstein (ALTIER D’AUROIS), Ecuador, 65.40.

3. Robert Powala (TOSCA DEL CASTEGNO), Poland, 60.00.

4. Sanne de Jong (ENJOY), Netherlands, 48.20.

5. Marcio Carvalho Jorge (CASTLE HOWARD CASANOVA), Brazil, 42.40.

6. Giovanni Ugolotti (SWIRLY TEMPTRESS), Italy, 36.40.

7. Peter T. Flarup (FASCINATION), Denmark, 33.60.

8. Alexander Peternell (FIGARO DES PREMICES), South Africa, 33.20.

9. Jessica Phoenix (FREEDOM GS), Canada, 32.40.

10. Caroline Pamukcu (HSH BLAKE), United States, 32.00.

11. Esteban Benitez Valle (UTRERA AA 35 1), Spain, 29.00.

12. Jonelle Price (HIARADO), New Zealand, 28.40.

13. Noor Slaoui (CASH IN HAND), Morocco, 24.00.

14. Carlos Parro (SAFIRA), Brazil, 22.40.

15. Sanna Siltakorpi (BOFEY CLICK), Finland, 21.80.

16. Malgorzata Korycka (CANVALENCIA), Poland, 21.20.

17. Hua Tian Alex (JILSONNE VAN BAREELHOF), China, 20.60.

18. Veera Manninen (SIR GREG), Finland, 18.40.

19. Carlos Diaz Fernandez (TARAJE CP 21.10), Spain, 17.60.

20. Balazs Kaizinger (HERR COOLES CLASSICO), Hungary, 16.00.

21. Susannah Berry (WELLFIELDS LINCOLN), Ireland, 15.20.

22. Rosalind Canter (LORDSHIPS GRAFFALO), Britain, 15.00.

22. Sofia Sjoborg (BRYJAMOLGA VH MARIENSHOF), Sweden, 15.00.

24. Michael Winter (EL MUNDO), Canada, 14.40.

25. Pietro Sandei (RUBIS DE PRERE), Italy, 14.00.

26. Robin Godel (GRANDEUR DE LULLY CH), Switzerland, 9.60.

27. Rafael Mamprin Losano (WITHINGTON), Brazil, 9.20.

28. Karin Donckers (LEIPHEIMER VAN ‘T VERAHOF), Belgium, 7.20.

29. Harald Ambros (VITORIO DU MONTET), Austria, 6.80.

30. Evelina Bertoli (FIDJY DES MELEZES), Italy, 6.40.

30. Ryuzo Kitajima (CEKATINKA), Japan, 6.40.

32. Elisabeth Halliday (NUTCRACKER), United States, 6.00.

33. Raf Kooremans (RADAR LOVE), Netherlands, 5.60.

34. Karl Slezak (HOT BOBO), Canada, 4.80.

34. Julia Krajewski (NICKEL 21), Germany, 4.80.

34. Clarke Johnstone (MENLO PARK), New Zealand, 4.80.

37. Nicolas Touzaint (DIABOLO MENTHE), France, 3.20.

37. Sarah Ennis (ACTION LADY M), Ireland, 3.20.

37. Melody Johner (TOUBLEU DE RUEIRE), Switzerland, 3.20.

40. Shane Rose (VIRGIL), Australia, 2.80.

40. Stephane Landois (CHAMAN DUMONTCEAU), France, 2.80.

42. Tine Magnus (DIA VAN HET LICHTERVELD Z), Belgium, 2.00.

42. Tim Price (FALCO), New Zealand, 2.00.

44. Boyd Martin (FEDARMAN B), United States, 1.60.

45. Lara de Liedekerke – Meier (ORIGI), Belgium, 1.20.

46. Laura Collett (LONDON 52), Britain, 0.80.

46. Louise Romeike (CASPIAN 15), Sweden, 0.80.

48. Christopher Burton (SHADOW MAN), Australia, 0.00.

48. Tom McEwen (JL DUBLIN), Britain, 0.00.

48. Karim Florent Laghouag (TRITON FONTAINE), France, 0.00.

48. Michael Jung (CHIPMUNK FRH), Germany, 0.00.

48. Austin O’Connor (COLORADO BLUE), Ireland, 0.00.

48. Kazuma Tomoto (VINCI DE LA VIGNE), Japan, 0.00.

48. Yoshiaki Oiwa (MGH GRAFTON STREET), Japan, 0.00.

48. Janneke Boonzaaijer (CHAMP DE TAILLEUR), Netherlands, 0.00.

48. Frida Andersen (BOX LEO), Sweden, 0.00.

48. Felix Vogg (DAO DE L’OCEAN), Switzerland, 0.00.

58. Miloslav Prihoda Jr (FERREOLUS LAT), Czech Republic, EL.

58. Ronald Zabala G. (FOREVER YOUNG WUNDERMASKE), Ecuador, EL.

58. Christoph Wahler (CARJATAN S), Germany, EL.

58. Jan Kaminski (JARD), Poland, EL.

58. Manuel Grave (CARAT DE BREMOY), Portugal, EL.

58. Kevin McNab (DON QUIDAM), Australia, RT.

58. Sun Huadong (LADY CHIN V’T MOERVEN Z), China, WD.

Eventing Team

Cross Country

1. Poland (Malgorzata Korycka, CANVALENCIA; Jan Kaminski, JARD; Robert Powala, TOSCA DEL CASTEGNO), 281.20.

2. Germany (Julia Krajewski, NICKEL 21; Christoph Wahler, CARJATAN S; Michael Jung, CHIPMUNK FRH), 204.80.

3. Australia (Shane Rose, VIRGIL; Kevin McNab, DON QUIDAM; Christopher Burton, SHADOW MAN), 202.80.

4. Italy (Pietro Sandei, RUBIS DE PRERE; Evelina Bertoli, FIDJY DES MELEZES; Giovanni Ugolotti, SWIRLY TEMPTRESS), 76.80.

5. Brazil (Carlos Parro, SAFIRA; Rafael Mamprin Losano, WITHINGTON; Marcio Carvalho Jorge, CASTLE HOWARD CASANOVA), 74.00.

6. Netherlands (Janneke Boonzaaijer, CHAMP DE TAILLEUR; Sanne de Jong, ENJOY; Raf Kooremans, RADAR LOVE), 53.80.

7. Canada (Michael Winter, EL MUNDO; Karl Slezak, HOT BOBO; Jessica Phoenix, FREEDOM GS), 51.60.

8. United States (Caroline Pamukcu, HSH BLAKE; Elisabeth Halliday, NUTCRACKER; Boyd Martin, FEDARMAN B), 39.60.

9. New Zealand (Jonelle Price, HIARADO; Clarke Johnstone, MENLO PARK; Tim Price, FALCO), 35.20.

10. Ireland (Sarah Ennis, ACTION LADY M; Susannah Berry, WELLFIELDS LINCOLN; Austin O’Connor, COLORADO BLUE), 18.40.

11. Britain (Tom McEwen, JL DUBLIN; Laura Collett, LONDON 52; Rosalind Canter, LORDSHIPS GRAFFALO), 15.80.

11. Sweden (Sofia Sjoborg, BRYJAMOLGA VH MARIENSHOF; Frida Andersen, BOX LEO; Louise Romeike, CASPIAN 15), 15.80.

13. Switzerland (Melody Johner, TOUBLEU DE RUEIRE; Robin Godel, GRANDEUR DE LULLY CH; Felix Vogg, DAO DE L’OCEAN), 12.80.

14. Belgium (Karin Donckers, LEIPHEIMER VAN ‘T VERAHOF; Tine Magnus, DIA VAN HET LICHTERVELD Z; Lara de Liedekerke – Meier, ORIGI), 10.40.

15. Japan (Ryuzo Kitajima, CEKATINKA; Yoshiaki Oiwa, MGH GRAFTON STREET; Kazuma Tomoto, VINCI DE LA VIGNE), 6.40.

16. France (Karim Florent Laghouag, TRITON FONTAINE; Stephane Landois, CHAMAN DUMONTCEAU; Nicolas Touzaint, DIABOLO MENTHE), 6.00.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.