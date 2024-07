Olympic Cycling Results

Monday Men Cross-country 1. Thomas Pidcock, Britain, 1:26:22. 2. Victor Koretzky, France, 1:26:31. 3. Alan Hatherly, South Africa, 1:26:33. 4.…

Monday

Men

Cross-country

1. Thomas Pidcock, Britain, 1:26:22.

2. Victor Koretzky, France, 1:26:31.

3. Alan Hatherly, South Africa, 1:26:33.

4. Luca Braidot, Italy, 1:26:56.

5. Mathias Flueckiger, Switzerland, 1:27:42.

6. Samuel Gaze, New Zealand, 1:28:03.

7. Riley Amos, United States, 1:28:08.

8. Charlie Aldridge, Britain, 1:28:32.

9. Nino Schurter, Switzerland, 1:28:44.

10. David Valero Serrano, Spain, 1:28:49.

11. Martin Vidaurre Kossmann, Chile, 1:29:00.

12. Simon Andreassen, Denmark, 1:29:05.

13. Christopher Blevins, United States, 1:29:06.

14. Jordan Sarrou, France, 1:29:08.

15. Julian Schelb, Germany, 1:29:08.

16. Luca Schwarzbauer, Germany, 1:29:10.

17. Martins Blums, Latvia, 1:29:11.

18. Pierre de Froidmont, Belgium, 1:30:21.

19. Simone Avondetto, Italy, 1:30:52.

20. Knut Roehme, Norway, 1:30:55.

21. Ulan Bastos Galinski, Brazil, 1:30:55.

22. Maximilian Foidl, Austria, 1:31:26.

23. Adair Zabdiel Gutierrez Prieto, Mexico, 1:31:42.

24. Jofre Cullell Estape, Spain, 1:32:13.

25. Ondrej Cink, Czech Republic, 1:32:28.

26. Jens Schuermans, Belgium, 1:33:29.

27. Krzysztof Lukasik, Poland, 1:33:55.

28. Romano Puentener, Liechtenstein, 1:34:33.

29. Tomer Zaltsman, Israel, 1:34:47.

30. Gunnar Holmgren, Canada, 1:34:57.

31. Diego Alfonso Arias Cuervo, Colombia, 1:35:13.

32. Oleksandr Hudyma, Ukraine, 1 LAP.

33. Mi Jiujiang, China, 2 LAPS.

34. Ede-Karoly Molnar, Romania, 6 LAPS.

35. Joni Savaste, Finland, DNF.

35. Alex Miller, Namibia, DNF.

