Olympic Canoe-Kayak Results

Tuesday Men Kayak Single Heats 1st Run 1. Titouan Castryck, France, 83.71. 2. Jiri Prskavec, Czech Republic, 83.74. 3. Martin…

Tuesday

Men

Kayak Single

Heats 1st Run

1. Titouan Castryck, France, 83.71.

2. Jiri Prskavec, Czech Republic, 83.74.

3. Martin Dougoud, Switzerland, 86.30.

4. Finn Butcher, New Zealand, 86.35.

5. Pedro Goncalves, Brazil, 86.64.

6. Jakub Grigar, Slovakia, 87.10.

7. Quan Xin, China, 87.23.

8. Noah Hegge, Germany, 87.67.

9. Pau Echaniz, Spain, 87.84.

10. Mateusz Polaczyk, Poland, 87.89.

11. Timothy Anderson, Australia, 88.37.

12. Giovanni de Gennaro, Italy, 88.46.

13. Isak Ohrstrom, Sweden, 89.43.

14. Mathis Soudi, Morocco, 89.90.

15. Felix Oschmautz, Austria, 90.07.

16. Peter Kauzer, Slovenia, 90.93.

17. Alex Baldoni, Canada, 95.18.

18. Noel Hendrick, Ireland, 98.64.

19. Salim Jemai, Tunisia, 101.11.

20. Wu Shao-Hsuan, Taiwan, 101.22.

21. Yuuki Tanaka, Japan, 103.21.

22. Andy Barat, Comoros, 105.82.

23. Joseph Clarke, Britain, 136.89.

24. Yves Bourhis, Senegal, 150.11.

Women

Canoe Single

Heats 1st Run

1. Gabriela Satkova, Czech Republic, 99.44.

2. Jessica Fox, Australia, 100.05.

3. Monica Doria Vilarrubla, Andorra, 101.28.

4. Zuzana Pankova, Slovakia, 103.27.

5. Mallory Franklin, Britain, 104.72.

6. Klaudia Zwolinska, Poland, 106.84.

7. Elena Lilik, Germany, 107.95.

8. Marjorie Delassus, France, 108.34.

9. Evy Leibfarth, United States, 108.82.

10. Miren Lazkano, Spain, 109.49.

11. Eva Alina Hocevar, Slovenia, 109.57.

12. Alena Marx, Switzerland, 109.66.

13. Ana Satila, Brazil, 109.95.

14. Marta Bertoncelli, Italy, 112.28.

15. Huang Juan, China, 112.88.

16. Viktoriia Us, Ukraine, 113.67.

17. Viktoria Wolffhardt, Austria, 114.27.

18. Lena Teunissen, Netherlands, 115.51.

19. Lois Betteridge, Canada, 120.22.

20. Haruka Okazaki, Japan, 122.50.

21. Michaela Corcoran, Ireland, 129.55.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.