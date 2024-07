Germany 41, Slovenia 22 Germany 16 25 — 41 Slovenia 9 13 — 22 Germany_A. Lott 7, X. Smits 7,…

Germany 41, Slovenia 22

Germany 16 25 — 41 Slovenia 9 13 — 22

Germany_A. Lott 7, X. Smits 7, A. Doell 6, J. Maidhof 6, J. Behnke 3, J. Behrend 3, L. Antl 2, V. Leuchter 2, J. Stockschlaeder 2, E. Boelk 1, A. Grijseels 1, M. Schmelzer 1.

Slovenia_A. Gros 6, E. Omoregie 5, A. Varagic 5, V. Klemencic 3, A. Abina 1, B. Lazovic 1, T. Mavsar 1.

Red Cards_None.

Referees_Mariana Garcia, Argentina. Maria Ines Paolantoni, Argentina. Charlotte Bonaventura, France. Julie Bonaventura, France. Felix Ratz, Switzerland. Saleh Binashour, United Arab Emirates. Mihail Bashev, Bulgaria. Frantisek Taborsky, Czech Republic.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.