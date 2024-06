Volvo Car Scandinavian Mixed Par Scores

Thursday At Vasatorps Golfklubb Helsingborg, Sweden Purse: $2 million Yardage: 7,295; Par: 72 First Round Sebastian Soderberg, Sweden 32-31—63 -9…

Sebastian Soderberg, Sweden 32-31—63 -9 Alex Fitzpatrick, England 31-34—65 -7 Dylan Frittelli, South Africa 33-32—65 -7 Gavin Green, Malaysia 33-33—66 -6 Louis De Jager, South Africa 34-33—67 -5 Linn Grant, Sweden 32-35—67 -5 Scott Jamieson, Scotland 34-33—67 -5 David Law, Scotland 34-33—67 -5 Lauren Walsh, Ireland 33-34—67 -5 Rafa Cabrera Bello, Spain 33-35—68 -4 Jorge Campillo, Spain 33-35—68 -4 Jens Dantorp, Sweden 33-35—68 -4 Noora Komulainen, Finland 33-35—68 -4 Jesper Svensson, Sweden 36-32—68 -4 Darius Van Driel, Netherlands 34-34—68 -4 Paul Waring, England 33-35—68 -4 Casandra Alexander, South Africa 36-33—69 -3 Elin Arvidsson, Sweden 34-35—69 -3 Wu Ashun, China 35-34—69 -3 Alexander Bjork, Sweden 34-35—69 -3 Sean Crocker, United States 34-35—69 -3 Manon De Roey, Belgium 34-35—69 -3 Julien Guerrier, France 33-36—69 -3 Jordan Gumberg, United States 35-34—69 -3 Alice Hewson, England 36-33—69 -3 Calum Hill, Scotland 34-35—69 -3 Lee-Anne Pace, South Africa 36-33—69 -3 Shubhankar Sharma, India 35-34—69 -3 Andy Sullivan, England 32-37—69 -3 April Anguarasaranee, Thailand 34-36—70 -2 Kajsa Arwefjall, Sweden 36-34—70 -2 Dan Bradbury, England 35-35—70 -2 Sofie Bringner, Sweden 35-35—70 -2 Hannah Burke, England 36-34—70 -2 Olivia Cowan, Germany 35-35—70 -2 Mats Ege, Norway 36-34—70 -2 Daniel Gavins, England 36-34—70 -2 Emma Grechi, France 36-34—70 -2 Johanna Gustavsson, Sweden 35-35—70 -2 Daniel Hillier, New Zealand 34-36—70 -2 Matthew Jordan, England 34-36—70 -2 Romain Langasque, France 33-37—70 -2 Elena Moosmann, Switzerland 31-39—70 -2 Yannik Paul, Germany 34-36—70 -2 Antoine Rozner, France 36-34—70 -2 Louise Rydqvist, Sweden 35-35—70 -2 Clement Sordet, France 35-35—70 -2 Adam Wallin, Sweden 36-34—70 -2 Carmen Alonso, Spain 36-35—71 -1 Nick Bachem, Germany 33-38—71 -1 Jonas Blixt, Sweden 36-35—71 -1 Nicole Broch Estrup, Denmark 36-35—71 -1 Gabriella Cowley, England 34-37—71 -1 Alessandra Fanali, Italy 35-36—71 -1 Dorthea Forbrigd, Norway 35-36—71 -1 Lydia Hall, Wales 34-37—71 -1 Angel Hidalgo, Spain 34-37—71 -1 Soren Kjeldsen, Denmark 40-31—71 -1 Algot Kleen, Sweden 35-36—71 -1 Tom Lewis, England 36-35—71 -1 Hurly Long, Germany 36-35—71 -1 Joost Luiten, Netherlands 33-38—71 -1 Adrien Saddier, France 35-36—71 -1 Madelene Sagstrom, Sweden 36-35—71 -1 Callum Shinkwin, England 35-36—71 -1 Santiago Tarrio, Spain 34-37—71 -1 Chloe Williams, Wales 36-35—71 -1 Anne-Lise Caudal, France 35-37—72 E Ugo Coussaud, France 34-38—72 E Alejandro Del Rey, Spain 36-36—72 E Nuria Iturrioz, Spain 37-35—72 E Bronte Law, England 35-37—72 E James Morrison, England 35-37—72 E Henrik Norlander, Sweden 34-38—72 E Vincent Norrman, Sweden 33-39—72 E Richie Ramsay, Scotland 33-39—72 E Pauline Roussin, France 39-33—72 E Hannah Screen, England 36-36—72 E Jason Scrivener, Australia 38-34—72 E Luna Sobron Galmes, Spain 37-35—72 E Johannes Veerman, United States 36-36—72 E Dale Whitnell, England 35-37—72 E Liz Young, England 37-35—72 E Marcus Armitage, England 35-38—73 +1 Adri Arnaus, Spain 35-38—73 +1 Todd Clements, England 37-36—73 +1 Nacho Elvira, Spain 36-37—73 +1 Simon Forsstrom, Sweden 35-38—73 +1 Nicole Garcia, South Africa 38-35—73 +1 Eleanor Givens, England 38-35—73 +1 Cara Gorlei, South Africa 36-37—73 +1 Rasmus Hojgaard, Denmark 35-38—73 +1 Masahiro Kawamura, Japan 35-38—73 +1 Maximilian Kieffer, Germany 36-37—73 +1 Tiia Koivisto, Finland 35-38—73 +1 Hao-Tong Li, China 35-38—73 +1 Thalia Martin, England 36-37—73 +1 Nastasia Nadaud, France 36-37—73 +1 Adrian Otaegui, Spain 36-37—73 +1 Patricia Isabel Schmidt, Germany 36-37—73 +1 Shannon Tan, Singapore 37-36—73 +1 Gunner Wiebe, United States 36-37—73 +1 Oliver Wilson, England 35-38—73 +1 Virginia Elena Carta, Italy 36-38—74 +2 Gemma Clews, England 35-39—74 +2 Laura Fuenfstueck, Germany 36-38—74 +2 Annabell Fuller, England 39-35—74 +2 Chase Hanna, United States 37-37—74 +2 Caroline Hedwall, Sweden 36-38—74 +2 Celine Herbin, France 37-37—74 +2 Maria Hernandez, Spain 37-37—74 +2 Linnea Johansson, Sweden 35-39—74 +2 Marcus Kinhult, Sweden 38-36—74 +2 Eddie Pepperell, England 37-37—74 +2 Jayden Trey Schaper, South Africa 37-37—74 +2 Marcel Siem, Germany 38-36—74 +2 Matthew Southgate, England 37-37—74 +2 Madelene Stavnar, Norway 39-35—74 +2 Ockie Strydom, South Africa 37-37—74 +2 Connor Syme, Scotland 36-38—74 +2 Ursula Wikstrom, Finland 35-39—74 +2 Diksha Dagar, India 36-39—75 +3 Sara Kjellker, Sweden 40-35—75 +3 Fernanda Lira, Mexico 40-35—75 +3 Christine Wolf, Austria 39-36—75 +3 Laura Beveridge, Scotland 42-34—76 +4 Teresa Diez Moliner, Spain 40-36—76 +4 Fatima Fernandez Cano, Spain 37-39—76 +4 Moa Folke, Sweden 38-38—76 +4 Sofie Kibsgaard Nielsen, Denmark 35-41—76 +4 Meghan MacLaren, England 36-40—76 +4 Anne-Charlotte Mora, France 38-38—76 +4 Lukas Nemecz, Austria 39-37—76 +4 Meja Ortengren, Sweden 37-39—76 +4 Marta Sanz Barrio, Spain 40-36—76 +4 Teresa Toscano Borrero, Spain 37-39—76 +4 Cara Gainer, England 37-40—77 +5 Niklas Norgaard Moller, Denmark 43-34—77 +5 Agathe Sauzon, France 40-37—77 +5 Marianne Skarpnord, Norway 41-36—77 +5 Chiara Tamburlini, Switzerland 37-40—77 +5 Anne Van Dam, Netherlands 38-39—77 +5 Dorota Zalewska, Poland 39-38—77 +5 Matthew Baldwin, England 39-39—78 +6 Daniel Brown, England 38-40—78 +6 Daan Huizing, Netherlands 40-38—78 +6 Sara Kouskova, Czech Republic 37-41—78 +6 Sanna Nuutinen, Finland 38-40—78 +6 Garrick Porteous, England 39-39—78 +6 Marcel Schneider, Germany 38-40—78 +6 Lisa Pettersson, Sweden 40-39—79 +7 Ellinor Sudow, Sweden 41-38—79 +7 Kristyna Napoleaova, Czech Republic 40-40—80 +8 Smilla Sonderby, Denmark 39-41—80 +8 Isabella Deilert, Sweden 44-37—81 +9 Jessica Karlsson, Sweden WD

