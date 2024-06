ShopRite LPGA Classic Presented by Acer Scores

Sunday At Bay Course Galloway, N.J. Purse: $1.8 million Yardage: 6,197; Par: 71 Final Round Linnea Strom, $262,500 69-70-60—199 Ayaka…

Sunday

At Bay Course

Galloway, N.J.

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,197; Par: 71

Final Round

Linnea Strom, $262,500 69-70-60—199 Ayaka Furue, $142,408 67-68-65—200 Megan Khang, $142,408 65-69-66—200 Atthaya Thitikul, $92,633 69-67-65—201 Morgane Metraux, $74,559 68-68-66—202 Marina Alex, $52,267 68-71-64—203 Na Rin An, $52,267 64-70-69—203 Wei-Ling Hsu, $52,267 65-69-69—203 Lauren Coughlin, $36,903 69-68-67—204 Jenny Shin, $36,903 63-69-72—204 Albane Valenzuela, $36,903 65-68-71—204 Ashleigh Buhai, $25,365 67-72-66—205 Jodi Ewart Shadoff, $25,365 68-68-69—205 Maria Fassi, $25,365 68-68-69—205 Jin Young Ko, $25,365 67-69-69—205 Nanna Koerstz Madsen, $25,365 67-71-67—205 Stephanie Kyriacou, $25,365 65-70-70—205 Jeongeun Lee6, $25,365 67-68-70—205 Azahara Munoz, $25,365 66-71-68—205 Yue Ren, $25,365 68-68-69—205 Lauren Hartlage, $18,301 67-70-69—206 Yuna Nishimura, $18,301 67-71-68—206 Yealimi Noh, $18,301 66-69-71—206 Mao Saigo, $18,301 67-68-71—206 Hinako Shibuno, $18,301 66-71-69—206 Arpichaya Yubol, $18,301 61-75-70—206 Dottie Ardina, $12,687 68-70-69—207 Ssu-Chia Cheng, $12,687 69-65-73—207 Alexandra Forsterling, $12,687 70-69-68—207 Hannah Green, $12,687 71-68-68—207 Mina Harigae, $12,687 67-72-68—207 Brooke Henderson, $12,687 66-73-68—207 Haeji Kang, $12,687 67-70-70—207 MinJi Kang, $12,687 69-70-68—207 Auston Kim, $12,687 67-69-71—207 Pornanong Phatlum, $12,687 70-68-69—207 Paula Reto, $12,687 69-69-69—207 Yu Jin Sung, $12,687 67-68-72—207 Lindsey Weaver-Wright, $12,687 67-69-71—207 Jaravee Boonchant, $8,510 67-71-70—208 Kristen Gillman, $8,510 71-67-70—208 Rachel Kuehn, $0 66-71-71—208 Somi Lee, $8,510 68-68-72—208 Roberta Liti, $8,510 72-67-69—208 Kaitlyn Papp, $8,510 67-72-69—208 Lizette Salas, $8,510 67-70-71—208 Cydney Clanton, $7,004 70-68-71—209 Gianna Clemente, $0 68-70-71—209 Perrine Delacour, $7,004 67-70-72—209 Hyo Joon Jang, $7,004 70-67-72—209 Jennifer Song, $7,004 70-68-71—209 Isi Gabsa, $5,693 69-69-72—210 Yan Liu, $5,693 67-71-72—210 Mary Liu, $5,693 72-67-71—210 Gaby Lopez, $5,693 71-67-72—210 Ana Pelaez Trivino, $5,693 69-70-71—210 Alena Sharp, $5,693 67-68-75—210 Angela Stanford, $5,693 70-69-71—210 Dewi Weber, $5,693 69-67-74—210 Muni He, $4,700 69-70-72—211 Aline Krauter, $4,700 72-67-72—211 Hira Naveed, $4,700 67-69-75—211 Robyn Choi, $4,383 66-72-75—213 Wichanee Meechai, $4,383 70-68-75—213 Jin Hee Im, $4,203 68-69-77—214 Eun-Hee Ji, $4,203 68-68-78—214 Hye Jin Choi, $4,066 70-69-76—215

