ShopRite LPGA Classic Presented by Acer Par Scores

Friday At Bay Course Galloway, N.J. Purse: $1.8 million Yardage: 6,197; Par: 71 First Round Arpichaya Yubol 33-28—61 -10 Jenny…

Friday

At Bay Course

Galloway, N.J.

Purse: $1.8 million

Yardage: 6,197; Par: 71

First Round

Arpichaya Yubol 33-28—61 -10 Jenny Shin 33-30—63 -8 Na Rin An 31-33—64 -7 Nasa Hataoka 35-30—65 -6 Wei-Ling Hsu 32-33—65 -6 Megan Khang 33-32—65 -6 Stephanie Kyriacou 33-32—65 -6 Jeong Eun Lee5 33-32—65 -6 Brittany Lincicome 35-30—65 -6 Albane Valenzuela 32-33—65 -6 Robyn Choi 35-31—66 -5 Brooke Henderson 34-32—66 -5 Rachel Kuehn 34-32—66 -5 Azahara Munoz 35-31—66 -5 Yealimi Noh 33-33—66 -5 Hinako Shibuno 35-31—66 -5 Jaravee Boonchant 36-31—67 -4 Ashleigh Buhai 34-33—67 -4 Perrine Delacour 35-32—67 -4 Ayaka Furue 37-30—67 -4 Mina Harigae 36-31—67 -4 Lauren Hartlage 36-31—67 -4 Haeji Kang 33-34—67 -4 Gina Kim 35-32—67 -4 Auston Kim 35-32—67 -4 Jin Young Ko 33-34—67 -4 Nanna Koerstz Madsen 35-32—67 -4 Jeongeun Lee6 33-34—67 -4 Yan Liu 34-33—67 -4 Hira Naveed 35-32—67 -4 Yuna Nishimura 37-30—67 -4 Kaitlyn Papp 38-29—67 -4 Annie Park 36-31—67 -4 Mao Saigo 36-31—67 -4 Lizette Salas 33-34—67 -4 Alena Sharp 36-31—67 -4 Yu Jin Sung 35-32—67 -4 Lindsey Weaver-Wright 34-33—67 -4 Marina Alex 37-31—68 -3 Dottie Ardina 36-32—68 -3 Gianna Clemente 34-34—68 -3 Jodi Ewart Shadoff 34-34—68 -3 Maria Fassi 35-33—68 -3 Jin Hee Im 36-32—68 -3 Eun-Hee Ji 37-31—68 -3 Somi Lee 32-36—68 -3 Morgane Metraux 34-34—68 -3 Hee Young Park 36-32—68 -3 Yue Ren 34-34—68 -3 Sophia Schubert 35-33—68 -3 Aditi Ashok 34-35—69 -2 Celine Borge 37-32—69 -2 Ssu-Chia Cheng 36-33—69 -2 Lauren Coughlin 34-35—69 -2 Amanda Doherty 35-34—69 -2 Isi Gabsa 35-34—69 -2 Muni He 35-34—69 -2 Dani Holmqvist 35-34—69 -2 Caroline Inglis 37-32—69 -2 MinJi Kang 37-32—69 -2 Sarah Kemp 37-32—69 -2 A Lim Kim 36-33—69 -2 In-Kyung Kim 35-34—69 -2 Stephanie Meadow 35-34—69 -2 Kaitlin Milligan 38-31—69 -2 Ana Pelaez Trivino 35-34—69 -2 Paula Reto 36-33—69 -2 Yuka Saso 36-33—69 -2 Linnea Strom 36-33—69 -2 Atthaya Thitikul 36-33—69 -2 Laura Wearn 35-34—69 -2 Dewi Weber 36-33—69 -2 Hye Jin Choi 34-36—70 -1 Cydney Clanton 37-33—70 -1 Lindy Duncan 34-36—70 -1 Maisie Filler 37-33—70 -1 Alexandra Forsterling 35-35—70 -1 Hyo Joon Jang 36-34—70 -1 Frida Kinhult 35-35—70 -1 Min Lee 36-34—70 -1 Stacy Lewis 35-35—70 -1 Wichanee Meechai 34-36—70 -1 Pornanong Phatlum 36-34—70 -1 Jennifer Song 38-32—70 -1 Angela Stanford 35-35—70 -1 Chanettee Wannasaen 37-33—70 -1 Angel Yin 35-35—70 -1 Laetitia Beck 38-33—71 E Jennifer Chang 38-33—71 E Jenny Coleman 37-34—71 E Karis Davidson 37-34—71 E Brianna Do 37-34—71 E Isabella Fierro 37-34—71 E Kristen Gillman 34-37—71 E Hannah Green 35-36—71 E Nataliya Guseva 38-33—71 E Grace Kim 37-34—71 E Agathe Laisne 38-33—71 E Lucy Li 38-33—71 E Pernilla Lindberg 37-34—71 E Ruixin Liu 38-33—71 E Gaby Lopez 35-36—71 E Polly Mack 37-34—71 E Malia Nam 37-34—71 E Anna Nordqvist 37-34—71 E Alexa Pano 35-36—71 E Maddie Szeryk 38-33—71 E Gabriella Then 34-37—71 E Weiwei Zhang 37-34—71 E Daniela Darquea 36-36—72 +1 Sofia Garcia 38-34—72 +1 Clariss Guce 36-36—72 +1 Soo Bin Joo 40-32—72 +1 Minami Katsu 39-33—72 +1 Aline Krauter 38-34—72 +1 Roberta Liti 39-33—72 +1 Mary Liu 35-37—72 +1 Yu Liu 35-37—72 +1 Lauren Stephenson 37-35—72 +1 Gigi Stoll 39-33—72 +1 Yuri Yoshida 38-34—72 +1 Peiyun Chien 38-35—73 +2 Sandra Gal 37-36—73 +2 Jiwon Jeon 39-34—73 +2 Kiira Riihijarvi 38-35—73 +2 Emma Talley 37-36—73 +2 Karrie Webb 39-34—73 +2 Jing Yan 38-35—73 +2 Matilda Castren 37-37—74 +3 Trichat Cheenglab 39-35—74 +3 Savannah Grewal 39-35—74 +3 Becca Huffer 38-36—74 +3 Maude-Aimee Leblanc 40-34—74 +3 Benedetta Moresco 41-33—74 +3 Bianca Pagdanganan 37-37—74 +3 Natthakritta Vongtaveelap 39-35—74 +3 Pavarisa Yoktuan 41-33—74 +3 Danielle Kang 39-36—75 +4 Gurleen Kaur 40-35—75 +4 Jasmine Suwannapura 38-37—75 +4 Liqi Zeng 37-38—75 +4 Marissa Steen 38-39—77 +6 Xiaowen Yin 40-37—77 +6 Kelly Tan 42-37—79 +8

