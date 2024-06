NHL Draft Selections

At The Sphere Las Vegas Friday FIRST ROUND 1. San Jose, Macklin Celebrini, C, Boston University. 2. Chicago, Artyom Levshunov,…

At The Sphere

Las Vegas

Friday

FIRST ROUND

1. San Jose, Macklin Celebrini, C, Boston University.

2. Chicago, Artyom Levshunov, D, Michigan State.

3. Anaheim, Beckett Sennecke, RW, Oshawa (OHL).

4. Columbus, Cayden Lindstrom, C, Medicine Hat (WHL).

5. Montreal, Ivan Demidov, RW, St. Petersburg Jr. (Russia).

6. Utah, Tij Iginla, C, Kelowna (WHL).

7. Ottawa, Carter Yakemchuk, D, Calgary (WHL).

8. Seattle, Berkly Catton, C, Spokane (WHL).

9. Calgary, Zayne Parekh, D, Saginaw (OHL).

10. New Jersey, Anton Silayev, D, Zizhny Novgorod (Russia).

11. San Jose (from Buffalo), Sam Dickinson, D, London (OHL).

12. Minnesota (from Philadelphia), Zeev Buium, D, Denver.

13. Philadelphia (from Minnesota), Jett Luchanko, C, Guelph (OHL).

14. Buffalo (from Pittsburgh via San Jose), Konsta Helenius, C, Jukurit (Finland).

15. Detroit, Michael Brandsegg-Nygard, RW, Mora (Sweden).

16. St. Louis, Adam Jiricek, D, Plzen (Czechia).

17. Washington, Terik Parascak, RW, Prince George (WHL).

18. Chicago (from N.Y. Islanders), Sacha Boisvert, C, Muskegon (USHL).

19. Vegas, Trevor Connelly, LW, Tri City (USHL).

20. New York Islanders (from Tampa Bay via Chicago), Cole Eiserman, LW, USA U-18 (NTDP).

21. Montreal (from Los Angeles), Michael Hage, C, Chicago (USHL).

22. Nashville, Yegor Surin, C, Yaroslavl (Russia).

23. Anaheim (from Toronto), Stian Solberg, D, Valerenga (Norway).

24. Utah (from Colorado), Cole Beaudoin, C, Barrie (OHL).

25. Boston (from Boston via Detroit and Ottawa), Dean Letourneau, C, St. Andrews College (Canada).

26. Los Angeles (from Winnipeg via Montreal), Liam Greentree, RW, Windsor (OHL).

27. Chicago (from Carolina), Marek Vanacker, LW, Brantford (OHL).

28. Calgary (from Vancouver), Matvei Gridin, RW, Muskegon (USHL).

29. Dallas, Emil Hemming, RW, TPS (Finland).

30. New York Rangers, Eric Emery, D, USA U-18 (NTDP).

31. Toronto (from Edmonton via Anaheim), Ben Danford, D, Oshawa (OHL).

32. Edmonton (from Florida via Philadelphia), Sam O’Reilly, RW, London (OHL).

SATURDAY

SECOND ROUND

33. San Jose, Igor Chernyshov, LW, Dynamo Moscow (Russia).

34. Carolina (from Chicago), Dominik Badinka, D Malmo (Sweden).

35. Anaheim, Lucas Pettersson, C, Modo Jr. (Sweden).

36. Columbus, Charlie Elick, D, Brandon (WHL).

37. Winnipeg (from Montreal via Utah and Los Angeles), Alfons Freij, D Vaxjo Jr. (Sweden).

38. Colorado (from Utah), Ilya Nabokov, G, Magnitogorsk (Russia).

39. Ottawa, Gabriel Eliasson, D, HV71 Jr. (Sweden).

40. Seattle, Julius Miettinen, C, Everett (WHL).

41. Calgary, Andrew Basha, LW, Medicine Hat (WHL).

42. Buffalo (from New Jersey via San Jose), Adam Kleber, D, Lincoln (USHL).

43. Washington (from Buffalo), Cole Hutson, D, USA U-18 (NTDP).

44. Pittsburgh (from Philadelphia via Carolina), Harrison Brunicke, D, Kamloops (WHL).

45. Minnesota, Ryder Ritchie, RW, Prince Albert (WHL).

46. Pittsburgh, Tanner Howe, LW, Regina (WHL).

47. Detroit, Max Plante, LW, USA-18 (NTDP).

48. St. Louis, Colin Ralph, D, Shattuck-St. Mary’s Prep.

49. New Jersey (from Washington via Ottawa and Utah), Mikhail Yegorov, G, Omaha (USHL).

50. Carolina (from N.Y. Islanders via Chicago), Nikita Artamonov, LW, Nizhny Novgorod (Russia).

51. Philadelphia, Jack Berglund, C, Farjestad Jr., (Sweden).

52. Washington (from Vegas), Leon Muggli, D, Zug (Switzerland).

53. San Jose (from Tampa Bay via Nashville and Detroit), Leo Sahlin Wallenius, D, Vaxjo Jr. (Sweden).

54. New York Islanders (from Los Angeles via Philadelphia and Chicago), Jesse Pulkkinen, D, JYP (Finland).

55. Nashville, Teddy Stiga, C, USA-U18 (NTDP).

56. St. Louis (from Toronto), Lukas Fischer, D, Sarnia (OHL).

57. Los Angeles Kings (from Colorado via Montreal), Carter George, G, Owen Sound (OHL).

58. Florida (from Boston via Anaheim and Toronto), Linus Eriksson, C, Djurgarden (Sweden).

59. Philadelphia (from Winnipeg via Nashville), Spencer Gill, D, Rimouski (QMJHL).

60. Columbus (from Carolina), Evan Gardner, G, Saskatoon (WHL).

61. New York Islanders (from Vancouver via Chicago), Kamil Bednarik, C, USA U-18 (NTDP).

62. Calgary (from Denver), Jacob Battaglia, RW, Kingston (OHL).

63. Seattle (from N.Y. Rangers), Nathan Villeneuve, C, Sudbury (OHL).

64. Edmonton, Eemil Vinni, G, Jokipojat (Finland).

65. Utah (from Florida), Will Skahan, D, USA-U-18 (NTDP).

THIRD ROUND

66. Anaheim (from San Jose), Maxim Masse, RW, Chicoutimi (QMJHL).

67. Chicago, John Mustard, C, Waterloo (USHL).

68. Anaheim, Ethan Procyszyn, C, North Bay (OHL).

69. Carolina (from Columbus), Noel Fransen, D, Farjestad Jr. (Sweden).

70. Montreal, Aatos Koivu, C, TPS Jr. (Finland).

71. Buffalo (from Utah via Colorado), Brodie Ziemer, RW, USA-U18 (NTDP).

72. Chicago (from Ottawa), Anthony Spellacy, RW, Windsor (OHL).

73. Seattle, Alexis Bernier, D, Baie-Comeau (QMJHL).

74. Calgary, Henry Mews, D, Ottawa (OHL).

75. Washington (from New Jersey), Ilya Protas, LW, Des Moines (USHL).

76. Colorado (from Buffalo), William Zellers, LW, Shattuck-St. Mary’s Prep.

77. Nashville (from Philadelphia), Viggo Gustafsson, D, HV71 Jr. (Sweden).

78. Montreal (from Minnesota via Washington), Logan Sawyer, C, Brooks (BCHL).

79. Anaheim (from Pittsburgh), Tarin Smith, D, Everett (WHL).

80. Detroit, Ondrej Becher, C, Prince George (WHL).

81. St. Louis, Ondrej Kos, LW, Ilves Jr. (Finland).

82. San Jose (from Washington via New Jersey), Carson Wetsch, RW, Calgary (WHL).

83. Vegas (from N.Y. Islanders via Toronto and Washington), Pavel Moysevich, G, SKA St. Petersburg (Russia).

84. Calgary (from Vegas via Pittsburgh and Vegas), Kirill Zarubin, G, AKM Tula Jr. (Russia).

85. New Jersey (from Tampa Bay via San Jose), Kasper Pikkarainen, RW, TPS Jr. (Finland).

86. Columbus (from Los Angeles), Luca Marrelli, D, Oshawa (OHL).

87. Nashville, Miguel Marques, RW, Lethbridge (WHL).

88. Seattle (from Toronto), Kim Saarinen, G, HPK Jr. (Finland).

89. Utah (from Colorado), Tomas Lavoie, D, Cape Breton (QMJHL).

90. Washington (from Boston), Eriks Mateiko, LW, Saint John (QMJHL).

91. New Jersey (from Winnipeg), Herman Traff, RW, HV71 Jr. (Sweden).

92. Chicago (from Carolina), Jack Pridham, RW, West Kelowna (BCHL).

93. Vancouver, Melvin Fernstrom, RW, Orebro Jr. (Sweden).

94. Nashville (from Dallas), Hiroki Gojsic, RW, Kelowna (WHL).

95. St. Louis (from N.Y. Rangers), Adam Jecho, C, Edmonton (WHL).

96. Utah (from Edmonton), Veeti Vaisanen, D, Kookoo (Finland).

97. Florida, Matvei Shuravin, D, CSKA Jr. (Russia).

FOURTH ROUND

98. Utah (from San Jose), Gregor Biber, D, Rogle Jr. (Sweden).

99. Nashville (from Chicago via Tampa Bay), Jakub Milota, G, Cape Breton (QMJHL).

100. Anaheim, Alexandre Blais, C, Rimouski (QMJHL).

101. Columbus, Tanner Henricks, D, Lincoln (USHL).

102. Montreal, Owen Protz, D, Brantford (OHL).

103. Utah, Gabe Smith, C, Moncton (QMJHL).

104. Ottawa, Lucas Ellinas, LW, Kitchener (OHL).

105. Seattle, Oliver Josephson, C, Red Deer (WHL).

106. Calgary, Trevor Hoskin, RW, Cobourg (OJHL).

107. Philadelphia (from New Jersey via Vancouver and Calgary), Heikki Ruohonen, C, K-Espoo Jr. (Finland).

108. Buffalo, Luke Osburn, D, Youngstown (USHL).

109. Winnipeg (from Philadelphia via Buffalo), Kevin He, LW, Niagara (OHL).

110. Boston (form Minnesota), Elliott Groenewold, D, Cedar Rapids (USHL).

111. Pittsburgh, Chase Pietila, D, Michigan Tech.

112. Ottawa (from Detroit), Javon Moore, LW, Minnetonka High School, Minn.

113. St. Louis, Tomas Mrsic, C, Medicine Hat (WHL).

114. Washington, Nicholas Kempf, G, USA-U-18 (NTDP).

115. New York Islanders, Dmitry Gamzin, G, Zvezda Moscow (Russia).

116. San Jose (from Vegas), Christian Kirsch, G, Zug Jr. (Switzerland).

117. Ottawa (from Tampa Bay), Blake Montgomery, LW, Lincoln (USHL).

118. Tampa Bay (from Los Angeles), Jan Golicic, D, Gatineau (QMJHL).

119. New York Rangers (from Nashville), Raoul Boilard, C, Baie-Comeau (QMJHL).

120. Toronto, Victor Johansson, D, Leksand Jr. (Sweden).

121. Colorado, Jake Fisher, C, Fargo (USHL).

122. Minnesota (from Boston), Aron Kiviharju, D, HIFK (Finland).

123. Buffalo (from Winnipeg), Simon-Pier Brunet, D, Drummondville (QMJHL).

124. Carolina, Alexander Siryatsky, D, Magnitogorsk Jr. (Russia).

125. Vancouver, Riley Patterson, C, Barrie (OHL).

126. Detroit (from Dallas), Landon Miller, G, Sault Ste. Marie (OHL).

127. Nashville (from N.Y. Islanders), Viktor Norringer, LW, Frolunda Jr. (Sweden).

128. Tampa Bay (from Edmonton via Nashville), Hagen Burrows, RW, Minnetonka High School, Minn.

129. Florida, Simon Zether, C, Rogle (Sweden).

FIFTH ROUND

130. Montreal (from San Jose), Tyler Thorpe, RW, Vancouver (WHL).

131. San Jose (from Chicago via Vancouver and Calgary), Colton Roberts, D, Vancouver (WHL).

132. Colorado (from Anaheim), Louka Cloutier, G, Chicago (USHL).

133. Carolina (from Columbus), Oskar Vuollet, LW, Skelleftea Jr. (Sweden).

134. Montreal, Mikus Vecvanags, G, HS Riga (Latvia).

135. Utah, Owen Allard, C, Sault Ste. Marie (OHL).

136. Ottawa, Eerik Wallenius, D, HPK Jr. (Finland).

137. Colorado (from Seattle), Ivan Yunin, G, OMSK Jr. (Russia).

138. Chicago (from Calgary), Joel Svensson, C, Vaxjo Jr. (Sweden).

139. New Jersey, Max Graham, C, Kelowna (WHL).

140. Minnesota (from Buffalo), Sebastian Soini, D, Ilves Jr. (Finland).

141. Seattle (from Philadelphia via Florida), Clarke Caswell, LW, Swift Current (WHL).

142. Minnesota, Chase Wutzke, G, Red Deer (WHL).

143. San Jose (from Pittsburgh), Nate Misskey, D, Victoria (WHL).

144. Detroit, John Whipple, D, USA-U18 (NTDP).

145. St. Louis, William McIsaac, D, Spokane (WHL).

146. New Jersey (from Washington), Veeti Louhivaara, G, JYP Jr. (Finland).

147. New York Islanders, Marcus Gidlof, G, Leksand Jr. (Sweden).

148. Philadelphia (from Vegas), Noah Powell, RW, Dubuque (USHL).

149. Tampa Bay, Joona Saarelainen, C, Kalpa Jr. (Finland).

150. Calgary (from Los Angeles via Philadelphia), Luke Misa, C, Mississauga (OHL).

151. Toronto (from Nashville via Chicago), Miroslav Holinka, C, Trinec Jr. (Czechia).

152. Toronto, Alexander Plesovskikh, LW, Khanty-Mansiysk Jr. (Russia).

153. Utah (from Colorado via San Jose and New Jersey), Ales Cech, D, Mlada Boleslav (Czechia).

154. Boston, Jonathan Morello, C, St. Michaels (OJHL).

155. Winnipeg, Markus Loponen, C, Karpat Jr. (Finland).

156. Carolina, Justin Poirier, RW, Baie-Comeau (QMJHL).

157. Toronto (from Vancouver), Timofei Obvintsev, G, CSKA Jr. (Russia).

158. Dallas, Niilopekka Muhonen, D, Kalpa Jr. (Finland).

159. New York Rangers, Nathan Aspinall, LW, Flint (OHL).

160. Edmonton, Connor Clattenburg, LW, Flint (OHL).

161. Colorado (from Florida via Buffalo), Maxmillian Curran, C, Tri-City (WHL).

SIXTH ROUND

162. Vancouver (from San Jose), Anthony Romani, RW, North Bay (OHL).

163. Chicago, Ty Henry, D, Erie (OHL).

164. Los Angeles (from Anaheim), Jared Woolley, D, London (OHL).

165. Columbus, Luke Ashton, D, Langley (BCHL).

166. Montreal, Ben Merrill, C, St. Sebastians School, Mass..

167. Utah, Vojtech Hradec, C, Mlada Boleslav (Czechia).

168. Carolina (from Ottawa), Timur Kol, D, OMSK Jr. (Russia).

169. Florida (from Seattle), Stepan Gorbunov, C, Chelyabinsk Jr. (Russia).

170. Calgary, Hunter Laing, C, Prince George (WHL).

171. New Jersey, Matyas Melovsky, C, Baie-Comeau (QMJHL).

172. Buffalo, Patrick Geary, D, Michigan State.

173. Philadelphia, Ilya Pautov, RW, CSKA Jr. (Russia).

174. Minnesota, Stevie Leskovar, D, Mississauga (OHL).

175. Pittsburgh, Joona Vaisanen, D, Dubuque (USHL).

176. Detroit, Charlie Forslund, LW, Falu IF (Sweden).

177. Calgary (from St. Louis via Philadelphia), Eric Jamieson, D, Everett (WHL).

178. Washington, Petr Sikora, C, Trinec Jr. (Czechia).

179. New York Islanders, Xavier Veilleux, D, Muskegon (USHL).

180. Vegas, Trent Swick, LW, Kitchener (OHL).

181. Tampa Bay, Kaden Pitre, RW, Flint (OHL).

182. Anaheim (from Los Angeles), Austin Burnevik, RW, Madison (USHL).

183. Edmonton (from Nashville), Albin Sundin, D, Frolunda Jr. (Sweden).

184. Carolina (from Toronto), Roman Shokhrin, D, Loko-76 Yaroslavl (Russia).

185. Colorado, Tory Pitner, D, Youngstown (USHL).

186. Boston, Loke Johansson, D, AIK Jr. (Sweden).

187. Winnipeg, Kieron Walton, C, Sudbury (OHL).

188. Carolina, Fyodor Avramov, LW, Stupino Jr. (Russia).

189. Vancouver, Parker Alcos, D, Edmonton (WHL).

190. Utah (from Dallas via Nashville), Ludvig Lafton, D, Farjestad Jr. (Sweden).

191. New York Rangers, Rico Gredig, LW, Davos (Switzerland).

192. Edmonton, Dalyn Wakely, C, North Bay (OHL).

193. Florida, Hunter St. Martin, LW, Medicine Hat (WHL).

SEVENTH ROUND

194. San Jose, Yaroslav Korostelyov, G, SKA St. Petersburg Jr. (Russia).

195. Tampa Bay (from Chicago), Joe Connor, LW, Muskegon (USHL).

196. Edmonton, William Nicholl, C, London (OHL).

197. Vegas (from Columbus), Lucas Van Vliet, C, USA U-18 (NTDP).

198. Los Angeles (from Montreal), James Reeder, RW, Dubuque (USHL).

199. Tampa Bay (from Utah), Noah Steen, LW, Mora (Sweden).

200. Toronto (from Ottawa), Matt Lahey, D, Nanaimo (BCHL).

201. Florida (from Seattle), Denis Gabdrakhmanov, G, Tyumen Jr. (Russia).

202. Seattle (from Calgary), Jakub Fibigr, D, Mississauga (OHL).

203. Detroit (from New Jersey via San Jose), Austin Baker, LW, USA U-18 (NTDP).

204. Buffalo, Vasily Zelenov, RW, RB Hockey Juniors (Austria).

205. Philadelphia, Austin Moline, D, Shattuck St. Mary’s Prep.

206. Tampa Bay (from Minnesota), Harrison Meneghin, G, Lethbridge (WHL).

207. Pittsburgh, Mac Swanson, C, Fargo (USHL).

208. Detroit, Fisher Scott, D, Dubuque (USHL).

209. St. Louis, Antoine Dorion, C, Quebec (QMJHL).

210. Montreal (from Washington), Makar Khanin, RW, Dynamo St. Petersburg Jr. (Russia).

211. St. Louis (from N.Y. Islanders), Matvei Korotky, C, SKA St. Petersburg Jr. (Russia).

212. Washington (from Vegas), Miroslav Satan, C, Bratislava Jr. (Slovakia).

213. Nashville (from Tampa Bay), Erik Pahlsson, C, Dubuque (USHL).

214. Anaheim (from Los Angeles), Darels Uljanskis, D, AIK Jr. (Sweden).

215. Colorado (from Nashville via New Jersey), Christian Humphreys, C, USA U-18 (NTDP).

216. Toronto, Sam McCue, LW, Owen Sound (OHL).

217. Colorado, Nikita Prishchepov, C, Victoriaville (QMJHL).

218. Edmonton (from Boston via Utah), Bauer Berry, D, Muskegon (USHL).

219. Buffalo (from Winnipeg), Ryerson Leenders, G, Mississauga (OHL).

220. Carolina, Andrey Krutov, LW, Nizhny Novgorod Jr. (Russia).

221. Vancouver, Basile Sansonnens, D, Fribourg Jr. (Switzerland).

222. Dallas, William Samuelsson, C, Sodertalje Jr. (Sweden).

223. Pittsburgh (from N.Y. Rangers), Finn Harding, D, Mississauga (OHL).

224. Montreal (from Edmonton), Rasmus Bergqvist, D, Skelleftea Jr. (Sweden).

225. Toronto (from Florida), Nathan Mayes, D, Spokane (WHL).

