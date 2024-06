European Open Par Scores

Saturday At Green Eagle Golf Courses Hamburg, Germany Purse: $2 million Yardage: 7,455; Par: 73 Third Round Laurie Canter, England…

Saturday

At Green Eagle Golf Courses

Hamburg, Germany

Purse: $2 million

Yardage: 7,455; Par: 73

Third Round

Laurie Canter, England 68-66-73—207 -12 Guido Migliozzi, Italy 70-70-67—207 -12 Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-68-71—208 -11 Jannik De Bruyn, Germany 64-73-72—209 -10 Tom Vaillant, France 70-71-68—209 -10 Bernd Wiesberger, Austria 71-72-67—210 -9 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 75-70-66—211 -8 Tom McKibbin, Northern Ireland 69-71-71—211 -8 Jayden Trey Schaper, South Africa 71-69-71—211 -8 Rafa Cabrera Bello, Spain 72-70-70—212 -7 Dylan Frittelli, South Africa 71-71-70—212 -7 Tom Lewis, England 72-70-70—212 -7 Keita Nakajima, Japan 71-71-70—212 -7 Julien Guerrier, France 71-71-71—213 -6 Calum Hill, Scotland 72-69-72—213 -6 David Law, Scotland 71-71-71—213 -6 Thriston Lawrence, South Africa 77-67-69—213 -6 Pablo Larrazabal, Spain 70-70-74—214 -5 Johannes Veerman, United States 71-72-71—214 -5 Jack Davidson, Wales 68-73-74—215 -4 Matthew Jordan, England 72-70-73—215 -4 Yuto Katsuragawa, Japan 72-68-75—215 -4 Garrick Porteous, England 69-69-77—215 -4 Andy Sullivan, England 72-73-70—215 -4 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 74-70-72—216 -3 Matthew Baldwin, England 74-73-70—217 -2 Matthis Besard, Belgium 76-69-72—217 -2 Sean Crocker, United States 69-72-76—217 -2 Alejandro Del Rey, Spain 76-69-72—217 -2 Mikko Korhonen, Finland 73-72-72—217 -2 Adrian Otaegui, Spain 75-70-72—217 -2 Yannik Paul, Germany 74-72-71—217 -2 Eddie Pepperell, England 70-71-76—217 -2 Ockie Strydom, South Africa 69-74-74—217 -2 Connor Syme, Scotland 72-75-70—217 -2 Dan Bradbury, England 69-73-76—218 -1 Todd Clements, England 75-72-71—218 -1 Pedro Figueiredo, Portugal 76-70-72—218 -1 Daan Huizing, Netherlands 77-70-71—218 -1 Casey Jarvis, South Africa 75-69-74—218 -1 Espen Kofstad, Norway 74-72-72—218 -1 James Nicholas, United States 78-67-73—218 -1 Shubhankar Sharma, India 73-72-73—218 -1 Jordan L. Smith, England 74-68-76—218 -1 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 71-73-74—218 -1 Adri Arnaus, Spain 71-73-75—219 E Nick Bachem, Germany 72-74-73—219 E Tiger Christensen, Germany 74-68-77—219 E Ross Fisher, England 74-72-73—219 E Gavin Green, Malaysia 75-71-73—219 E Frederic Lacroix, France 70-76-73—219 E Richard Mansell, England 70-72-77—219 E Lauri Ruuska, Finland 69-74-76—219 E Darius Van Driel, Netherlands 72-71-76—219 E Manuel Elvira, Spain 76-71-73—220 +1 Alex Fitzpatrick, England 72-75-73—220 +1 Grant Forrest, Scotland 73-74-73—220 +1 Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark 72-74-74—220 +1 Benjamin Rusch, Switzerland 75-70-75—220 +1 Dale Whitnell, England 75-72-73—220 +1 Andrea Pavan, Italy 74-69-78—221 +2 Angel Hidalgo, Spain 74-73-75—222 +3 Jeong-Weon Ko, France 72-74-76—222 +3 Santiago Tarrio, Spain 72-71-79—222 +3 Nicolas Colsaerts, Belgium 71-75-77—223 +4 Sebastian Friedrichsen, Denmark 71-74-78—223 +4 Masahiro Kawamura, Japan 73-74-76—223 +4 Daniel Hillier, New Zealand 77-70-77—224 +5 Marcus Helligkilde, Denmark 69-77-79—225 +6 Yannick Schuetz, Germany 75-72-80—227 +8

