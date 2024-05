Volvo China Open Scores

Sunday At Genzon GC Shenzhen, China Purse: $2 million Yardage: 7,145; Par: 72 Third Round Adrian Otaegui, Spain 67-66-65—198 Guido…

Adrian Otaegui, Spain 67-66-65—198 Guido Migliozzi, Italy 65-67-67—199 Joel Girrbach, Switzerland 66-67-67—200 Sebastian Soderberg, Sweden 63-65-72—200 Paul Waring, England 66-65-69—200 Lloyd Jefferson Go, Philippines 68-66-67—201 Brandon Stone, South Africa 74-64-64—202 Matthias Schwab, Austria 67-68-68—203 Johannes Veerman, United States 69-68-66—203 Antoine Rozner, France 68-69-67—204 Yannik Paul, Germany 67-70-68—205 Freddy Schott, Germany 67-69-69—205 Frederic Lacroix, France 70-65-71—206 David Law, Scotland 68-71-67—206 Joost Luiten, Netherlands 69-67-70—206 Clement Sordet, France 66-74-66—206 Scott Jamieson, Scotland 69-70-68—207 Zander Lombard, South Africa 66-68-73—207 Marco Penge, England 71-70-66—207 Richie Ramsay, Scotland 72-68-67—207 Jesper Svensson, Sweden 69-67-71—207 Santiago Tarrio, Spain 70-70-67—207 Sam Bairstow, England 69-71-68—208 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 70-71-67—208 Ricardo Gouveia, Portugal 69-71-68—208 Julien Guerrier, France 65-72-71—208 Daniel Hillier, New Zealand 67-69-72—208 Tom McKibbin, Northern Ireland 70-69-69—208 Lorenzo Scalise, Italy 70-70-68—208 Jason Scrivener, Australia 70-70-68—208 Jordan L. Smith, England 70-67-71—208 Bernd Wiesberger, Austria 71-70-67—208 Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-69-68—208 Matteo Manassero, Italy 72-69-67—208 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 69-67-73—209 Wu Ashun, China 70-69-70—209 Matthew Baldwin, England 71-70-68—209 Alejandro Del Rey, Spain 71-66-72—209 Manuel Elvira, Spain 69-69-71—209 Gavin Green, Malaysia 70-70-69—209 Calum Hill, Scotland 72-69-68—209 Romain Langasque, France 63-75-71—209 Hao-Tong Li, China 64-74-71—209 Niklas Norgaard Moller, Denmark 67-69-73—209 Andrea Pavan, Italy 69-71-69—209 Gordan Brixi, Czech Republic 65-68-76—209 Zihao Jin, China 69-68-72—209 Dan Bradbury, England 70-71-69—210 Ross Fisher, England 71-69-70—210 Filippo Celli, Italy 66-72-73—211 Pablo Larrazabal, Spain 71-70-70—211 Hurly Long, Germany 72-69-70—211 Edoardo Molinari, Italy 68-72-71—211 Adrien Saddier, France 71-68-72—211 Han Xue, China 72-66-73—211 Rafa Cabrera Bello, Spain 72-69-71—212 Nacho Elvira, Spain 69-70-73—212 Marcus Kinhult, Sweden 70-70-72—212 James Morrison, England 71-70-71—212 Shubhankar Sharma, India 66-73-73—212 Andy Sullivan, England 70-69-73—212 Tom Vaillant, France 69-69-74—212 Casey Jarvis, South Africa 66-73-74—213 Wo-cheng Ye, China 69-71-73—213 Marcus Armitage, England 66-73-76—215 Gunner Wiebe, United States 67-70-78—215 Dylan Frittelli, South Africa 70-70-78—218 Jeong-Weon Ko, France 68-72-87—227

