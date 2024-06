U.S. Women’s Open presented by Ally Par Scores

Friday At Flynn Course Lancaster, Pa. Purse: $12 million Yardage: 6,629; Par: 70 Second Round Wichanee Meechai 69-67—136 -4 Andrea…

Friday

At Flynn Course

Lancaster, Pa.

Purse: $12 million

Yardage: 6,629; Par: 70

Second Round

Wichanee Meechai 69-67—136 -4 Andrea Lee 69-69—138 -2 Minjee Lee 70-69—139 -1 Yuka Saso 68-71—139 -1 Wei-Ling Hsu 72-69—141 +1 Jin Hee Im 73-68—141 +1 Chisato Iwai 70-71—141 +1 Sakura Koiwai 72-69—141 +1 Mi Hyang Lee 74-67—141 +1 Megan Schofill 70-71—141 +1 Hinako Shibuno 71-70—141 +1 Asterisk Talley 70-71—141 +1 Yui Kawamoto 71-71—142 +2 Catherine Park 70-72—142 +2 Ai Suzuki 72-70—142 +2 Jodi Ewart Shadoff 72-71—143 +3 Ayaka Furue 71-72—143 +3 Nasa Hataoka 73-70—143 +3 Danielle Kang 74-69—143 +3 Min Byeol Kim 72-71—143 +3 Rio Takeda 74-69—143 +3 Albane Valenzuela 72-71—143 +3 Miyuu Yamashita 72-71—143 +3 Aditi Ashok 73-71—144 +4 Sophia Popov 72-72—144 +4 Ruoning Yin 73-71—144 +4 Yuri Yoshida 70-74—144 +4 Arpichaya Yubol 72-72—144 +4 Casandra Alexander 71-74—145 +5 Carlota Ciganda 72-73—145 +5 A Lim Kim 74-71—145 +5 Xiyu Lin 72-73—145 +5 Jiyai Shin 73-72—145 +5 Na Rin An 74-72—146 +6 Ally Ewing 74-72—146 +6 Akie Iwai 75-71—146 +6 Jiwon Jeon 75-71—146 +6 Su Ji Kim 73-73—146 +6 Cheyenne Knight 75-71—146 +6 Maude-Aimee Leblanc 71-75—146 +6 Jeongeun Lee6 75-71—146 +6 Anna Nordqvist 74-72—146 +6 Amiyu Ozeki 74-72—146 +6 Atthaya Thitikul 74-72—146 +6 Pia Babnik 70-77—147 +7 Celine Boutier 72-75—147 +7 Ashleigh Buhai 74-73—147 +7 Isi Gabsa 73-74—147 +7 Mariel Galdiano 71-76—147 +7 Amelia Garvey 76-71—147 +7 Hannah Green 76-71—147 +7 Charley Hull 75-72—147 +7 Sarah Kemp 75-72—147 +7 Yan Liu 73-74—147 +7 Gaby Lopez 75-72—147 +7 Yuna Nishimura 73-74—147 +7 Hyun Kyung Park 74-73—147 +7 Marissa Steen 73-74—147 +7 Adela Cernousek 69-79—148 +8 Alexandra Forsterling 70-78—148 +8 Sofia Garcia 75-73—148 +8 Kristen Gillman 73-75—148 +8 Caroline Inglis 74-74—148 +8 Kim Kaufman 76-72—148 +8 Megan Khang 75-73—148 +8 Hyo Joo Kim 75-73—148 +8 Jin Young Ko 75-73—148 +8 Alison Lee 78-70—148 +8 Alexa Pano 76-72—148 +8 Emily Pedersen 75-73—148 +8 Gabriela Ruffels 75-73—148 +8 Hae-Ran Ryu 77-71—148 +8 Madelene Sagstrom 73-75—148 +8 Jenny Shin 70-78—148 +8 Alana Uriell 76-72—148 +8 Megha Ganne 76-73—149 +9 Linn Grant 72-77—149 +9 Soo Bin Joo 71-78—149 +9 Moriya Jutanugarn 74-75—149 +9 Brittany Lang 74-75—149 +9 Mao Saigo 75-74—149 +9 Kokona Sakurai 75-74—149 +9 Ssu-Chia Cheng 76-74—150 +10 Lauren Coughlin 75-75—150 +10 Gemma Dryburgh 77-73—150 +10 Huai-Chien Hsu 74-76—150 +10 Ariya Jutanugarn 75-75—150 +10 Nelly Korda 80-70—150 +10 Somi Lee 74-76—150 +10 Katie Li 73-77—150 +10 Leona Maguire 73-77—150 +10 Kaitlyn Papp 79-71—150 +10 Latanna Stone 76-74—150 +10 Pei-Ying Tsai 74-76—150 +10 Amy Yang 77-73—150 +10 Angel Yin 75-75—150 +10 Georgia Hall 77-74—151 +11 Esther Henseleit 74-77—151 +11 Ingrid Lindblad 77-74—151 +11 Sarah Schmelzel 77-74—151 +11 Elizabeth Szokol 73-78—151 +11 Bailey Tardy 75-76—151 +11 Chanettee Wannasaen 73-78—151 +11 Rose Zhang 79-72—151 +11 In Gee Chun 75-77—152 +12 Allisen Corpuz 75-77—152 +12 Brooke Henderson 80-72—152 +12 Jennifer Kupcho 77-75—152 +12 Ryann O’Toole 75-77—152 +12 Lottie Woad 77-75—152 +12 Celine Borge 76-77—153 +13 Saiki Fujita 77-76—153 +13 Mone Inami 78-75—153 +13 Lydia Ko 80-73—153 +13 Stephanie Kyriacou 77-76—153 +13 Rachel Rohanna Virgili 76-77—153 +13 Maja Stark 76-77—153 +13 Lauren Stephenson 77-76—153 +13 Patty Tavatanakit 76-77—153 +13 Lexi Thompson 78-75—153 +13 Madison Young 78-75—153 +13 Hye Jin Choi 75-79—154 +14 Isabella Fierro 82-72—154 +14 Sora Kamiya 77-77—154 +14 Nanna Koerstz Madsen 74-80—154 +14 Agathe Laisne 80-74—154 +14 Caroline Masson 75-79—154 +14 Yealimi Noh 76-78—154 +14 Kiara Romero 75-79—154 +14 Elina Sinz 76-78—154 +14 Amelia Lewis 79-76—155 +15 Lucy Li 77-79—156 +16 Ruixin Liu 76-80—156 +16 Pimpisa Sisutham 77-79—156 +16 Ayako Kimura 80-77—157 +17 Hsin Yu Lu 76-81—157 +17 Keeley Marx 76-81—157 +17 Pauline Roussin 80-77—157 +17 Aine Donegan 76-83—159 +19 Yuka Nii 81-78—159 +19 Jean Reynolds 79-80—159 +19 Savannah Vilaubi 88-71—159 +19 Amelie Zalsman 75-84—159 +19 Maisie Filler 79-81—160 +20 Caroline Smith 80-80—160 +20 Alexa Melton 80-81—161 +21 Sydnee Michaels 83-78—161 +21 Samantha Brown 85-77—162 +22 Chiara Horder 85-77—162 +22 Mariajo Uribe 83-79—162 +22 Kim Dinh 82-82—164 +24 Harriet Lynch 84-81—165 +25 Junia Gabasa 85-81—166 +26 Julia Misemer 84-82—166 +26 Sabrina Iqbal 86-83—169 +29 Sei Young Kim 70-WD

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.