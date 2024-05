Soudal Open Par Scores

Sunday At Rinkven International GC Antwerp, Belgium Purse: $2 million Yardage: 6,940; Par: 71 Final Round Nacho Elvira, Spain (500),…

Sunday

At Rinkven International GC

Antwerp, Belgium

Purse: $2 million

Yardage: 6,940; Par: 71

Final Round

Nacho Elvira, Spain (500), $393,134 64-64-67-71—266 -18 Romain Langasque, France (224), $171,900 64-67-68-68—267 -17 Niklas Norgaard Moller, Denmark (224), $171,900 64-68-67-68—267 -17 Thomas Pieters, Belgium (0), $171,900 67-66-68-66—267 -17 Joe Dean, England (116), $89,496 68-65-66-69—268 -16 Matthew Jordan, England (116), $89,496 64-70-69-65—268 -16 Laurie Canter, England (77), $59,664 69-67-66-67—269 -15 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain (77), $59,664 70-64-67-68—269 -15 Samuel Jones, New Zealand (77), $59,664 62-70-70-67—269 -15 Sam Bairstow, England (55), $42,859 74-65-63-68—270 -14 Mike Lorenzo-Vera, France (55), $42,859 69-65-68-68—270 -14 Paul Waring, England (55), $42,859 68-66-68-68—270 -14 Jamie Donaldson, Wales (44), $34,087 69-69-70-63—271 -13 Ross Fisher, England (44), $34,087 66-63-70-72—271 -13 Matteo Manassero, Italy (44), $34,087 68-68-67-68—271 -13 Richard Mansell, England (44), $34,087 67-68-67-69—271 -13 Adrien Saddier, France (44), $34,087 68-69-67-67—271 -13 Todd Clements, England (36), $28,271 68-69-68-67—272 -12 Alex Fitzpatrick, England (36), $28,271 66-68-70-68—272 -12 Calum Hill, Scotland (36), $28,271 70-68-65-69—272 -12 Andrew Wilson, England (36), $28,271 64-68-68-72—272 -12 Aaron Cockerill, Canada (33), $25,785 66-66-70-71—273 -11 Angel Hidalgo, Spain (33), $25,785 67-68-69-69—273 -11 Matthew Baldwin, England (28), $21,622 66-67-72-69—274 -10 Luke Donald, England (28), $21,622 68-69-65-72—274 -10 Pedro Figueiredo, Portugal (28), $21,622 67-70-68-69—274 -10 Sebastian Friedrichsen, Denmark (28), $21,622 68-68-69-69—274 -10 Jeong-Weon Ko, France (28), $21,622 68-70-68-68—274 -10 Guido Migliozzi, Italy (28), $21,622 70-66-66-72—274 -10 Lukas Nemecz, Austria (28), $21,622 70-65-69-70—274 -10 Andrea Pavan, Italy (28), $21,622 69-69-70-66—274 -10 Max Rottluff, Germany (28), $21,622 69-68-68-69—274 -10 Bernd Wiesberger, Austria (28), $21,622 69-68-71-66—274 -10 Maximilian Kieffer, Germany (22), $16,056 70-69-67-69—275 -9 Frederic Lacroix, France (22), $16,056 68-66-71-70—275 -9 Pablo Larrazabal, Spain (22), $16,056 70-67-66-72—275 -9 James Morrison, England (22), $16,056 67-71-67-70—275 -9 Adrian Otaegui, Spain (22), $16,056 68-68-69-70—275 -9 Connor Syme, Scotland (22), $16,056 65-71-68-71—275 -9 Santiago Tarrio, Spain (22), $16,056 74-64-68-69—275 -9 Edoardo Molinari, Italy (18), $12,719 70-67-72-67—276 -8 James Nicholas, United States (18), $12,719 67-70-67-72—276 -8 Lauri Ruuska, Finland (18), $12,719 71-65-72-68—276 -8 Jayden Trey Schaper, South Africa (18), $12,719 68-71-70-67—276 -8 Shubhankar Sharma, India (18), $12,719 69-67-72-68—276 -8 Tom Vaillant, France (18), $12,719 68-67-71-70—276 -8 Johannes Veerman, United States (18), $12,719 68-71-71-66—276 -8 Rafa Cabrera Bello, Spain (13), $9,096 71-68-71-67—277 -7 Filippo Celli, Italy (13), $9,096 70-68-69-70—277 -7 Ugo Coussaud, France (13), $9,096 68-71-68-70—277 -7 Manuel Elvira, Spain (13), $9,096 69-68-72-68—277 -7 Francesco Laporta, Italy (13), $9,096 68-71-69-69—277 -7 Thriston Lawrence, South Africa (13), $9,096 67-72-71-67—277 -7 Zander Lombard, South Africa (13), $9,096 69-69-70-69—277 -7 Richie Ramsay, Scotland (13), $9,096 68-70-72-67—277 -7 Jason Scrivener, Australia (13), $9,096 72-66-69-70—277 -7 Nick Bachem, Germany (8), $6,591 68-70-70-70—278 -6 Darren Fichardt, South Africa (8), $6,591 72-66-72-68—278 -6 Jordan Gumberg, United States (8), $6,591 70-67-72-69—278 -6 David Micheluzzi, Australia (8), $6,591 69-69-68-72—278 -6 Benjamin Rusch, Switzerland (8), $6,591 67-69-67-75—278 -6 Brandon Stone, South Africa (8), $6,591 73-65-74-66—278 -6 Gunner Wiebe, United States (8), $6,591 72-63-71-72—278 -6 Jeff Winther, Denmark (8), $6,591 67-70-70-71—278 -6 Nicolai Von Dellingshausen, Germany (7), $5,435 66-69-71-73—279 -5 Fabrizio Zanotti, Paraguay (7), $5,435 72-67-70-70—279 -5 Jaco Prinsloo, South Africa (6), $4,972 68-71-71-70—280 -4 Conor Purcell, Ireland (6), $4,972 67-72-71-70—280 -4 Eddie Pepperell, England (6), $4,509 71-67-71-72—281 -3 Marcel Schneider, Germany (6), $4,509 69-70-71-71—281 -3 Jordan L. Smith, England (5), $3,469 69-70-69-74—282 -2 Jonas Blixt, Sweden (5), $3,464 66-70-76-71—283 -1 Louis De Jager, South Africa (5), $3,464 67-69-74-73—283 -1 Nathan Cossement, Belgium (0), $0 71-68-71-75—285 +1 Stephen Gallacher, Scotland (4), $3,458 69-70-76-74—289 +5 Justin Harding, South Africa (4), $3,458 72-67-75-75—289 +5

