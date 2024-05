NHRA Route 66 Nationals

Friday At Route 66 Raceway Joliet, Ill. First Round Top Fuel 1. T.J. Zizzo, 3.735 seconds, 331.77 mph; 2. Clay…

Friday At Route 66 Raceway Joliet, Ill. First Round Top Fuel

1. T.J. Zizzo, 3.735 seconds, 331.77 mph; 2. Clay Millican, 3.746, 332.84; 3. Doug Kalitta, 3.750, 332.84; 4. Shawn Langdon, 3.771, 332.10; 5. Shawn Reed, 3.772, 324.51; 6. Antron Brown, 3.775, 331.36; 7. Steve Torrence, 3.776, 336.65; 8. Tony Schumacher, 3.779, 328.22; 9. Dan Mercier, 3.779, 325.14; 10. Billy Torrence, 3.780, 330.63; 11. Jasmine Salinas, 3.798, 320.28; 12. Josh Hart, 3.803, 319.98; 13. Cody Krohn, 3.824, 319.75; 14. Justin Ashley, 3.840, 318.77; 15. Kyle Wurtzel, 3.847, 320.20; 16. Tony Stewart, 3.877, 320.58. Not Qualified: 17. Doug Foley, 3.889, 275.11; 18. Krista Baldwin, 4.001, 255.00; 19. Luigi Novelli, 4.139, 291.89; 20. Brittany Force, 4.296, 190.19; 21. Travis Shumake, 5.959, 109.54.

Funny Car

1. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.907, 332.43; 2. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.913, 329.91; 3. Paul Lee, Dodge Charger, 3.922, 323.12; 4. John Force, Camaro, 3.930, 326.95; 5. Alexis DeJoria, Toyota GR Supra, 3.936, 330.55; 6. Ron Capps, GR Supra, 3.939, 327.90; 7. Blake Alexander, Mustang, 3.953, 314.75; 8. Cruz Pedregon, Charger, 3.957, 319.90; 9. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.962, 321.58; 10. Chad Green, Mustang, 3.963, 312.86; 11. Matt Hagan, Charger, 4.012, 322.27; 12. J.R. Todd, GR Supra, 4.062, 314.46; 13. Buddy Hull, Charger, 4.092, 315.49; 14. Bobby Bode, Mustang, 4.095, 311.63; 15. Dave Richards, Toyota Camry, 4.318, 222.91; 16. Jack Wyatt, Charger, 5.866, 123.62. Not Qualified: 17. Justin Schriefer, 6.588, 102.59.

Pro Stock

1. Erica Enders, Chevy Camaro, 6.548, 209.69; 2. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.554, 209.75; 3. Greg Anderson, Camaro, 6.554, 208.78; 4. Jeg Coughlin, Camaro, 6.559, 209.23; 5. Aaron Stanfield, Camaro, 6.563, 208.14; 6. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.572, 208.88; 7. Dallas Glenn, Camaro, 6.583, 208.07; 8. Jerry Tucker, Camaro, 6.584, 208.81; 9. David Cuadra, Mustang, 6.588, 208.97; 10. Eric Latino, Camaro, 6.590, 208.55; 11. Matt Hartford, Camaro, 6.592, 208.65; 12. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.595, 208.17; 13. Chris McGaha, Camaro, 6.596, 209.69; 14. Deric Kramer, Camaro, 6.605, 208.59; 15. Kenny Delco, Camaro, 6.606, 856.05; 16. Mason McGaha, Camaro, 6.623, 208.39. Not Qualified: 17. John DeFlorian Jr., 7.019, 206.83; 18. Sienna Wildgust, 10.962, 81.46.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, Buell, 6.708, 201.40; 2. Gaige Herrera, Suzuki, 6.734, 23.45; 3. LE Tonglet, Suzuki, 6.772, 200.44; 4. Angie Smith, Buell, 6.778, 200.26; 5. Hector Arana Jr, EBR, 6.782, 200.95; 6. John Hall, Beull, 6.823, 199.05; 7. Chase Van Sant, Suzuki, 6.827, 197.54; 8. Steve Johnson, Suzuki, 6.838, 130.78; 9. Marc Ingwersen, EBR, 6.862, 196.10; 10. Richard Gadson, Suzuki, 6.875, 197.86; 11. Chris Bostick, Suzuki, 6.890, 194.13; 12. Ron Tornow, Victory, 6.894, 196.96; 13. Ryan Oehler, EBR, 6.948, 193.32; 14. Jianna Evaristo, Buell, 7.065, 195.90; 15. Wesley Wells, Suzuki, 7.237, 185.51; 16. Eiji Kawakami, EBR, 7.408, 184.60. Not Qualified: 17. Lance Bonham, 7.409, 179.80.

