KitchenAid Senior PGA Championship Tour Scores

Sunday At The GC at Harbor Shores Benton Harbor, Mich. Purse: $3.5 million Yardage: 6,852; Par: 71 Final Round Richard…

Sunday

At The GC at Harbor Shores

Benton Harbor, Mich.

Purse: $3.5 million

Yardage: 6,852; Par: 71

Final Round

Richard Bland 64-66-74-63—267 Richard Green 64-71-70-65—270 Greg Chalmers 69-68-66-68—271 Jason Caron 69-70-67-66—272 Scott Hend 68-68-70-66—272 Chris DiMarco 68-65-71-69—273 Ernie Els 70-64-69-70—273 Steve Stricker 66-69-71-68—274 Stewart Cink 67-68-71-69—275 Retief Goosen 70-69-69-67—275 Brian Gay 67-67-76-66—276 Kenny Perry 69-70-71-66—276 Jerry Kelly 69-70-69-69—277 Stuart Appleby 70-69-72-67—278 Joakim Haeggman 69-66-74-69—278 Mike Weir 66-69-73-70—278 Arjun Atwal 69-75-68-67—279 Padraig Harrington 74-68-70-67—279 Paul Stankowski 69-69-71-70—279 Michael Wright 69-67-75-68—279 Shane Bertsch 70-67-70-73—280 Darren Clarke 67-73-71-69—280 Scott Dunlap 66-65-78-71—280 Justin Leonard 70-69-71-70—280 Cameron Percy 69-72-68-71—280 Tim Petrovic 70-71-70-69—280 Steve Flesch 70-71-71-69—281 Jeff Schmid 66-71-70-74—281 Stephen Ames 77-68-69-68—282 Joe Durant 71-73-70-68—282 Y.E. Yang 69-73-72-68—282 K.J. Choi 66-72-76-69—283 Marco Dawson 69-72-69-73—283 Billy Andrade 71-71-71-71—284 Ricardo Gonzalez 68-71-74-71—284 Simon Khan 69-73-72-70—284 Bernhard Langer 74-71-65-74—284 Tom Pernice 69-73-70-72—284 David Branshaw 71-68-69-77—285 David McKenzie 72-72-71-70—285 Katsumasa Miyamoto 67-75-70-73—285 Timothy O’Neal 71-69-72-73—285 Miguel Angel Jimenez 70-68-74-74—286 Colin Montgomerie 72-71-74-69—286 Tracy Phillips 73-69-73-71—286 Heath Slocum 68-69-76-73—286 Ken Tanigawa 70-70-73-73—286 Boo Weekley 70-71-72-73—286 Notah Begay 72-71-74-70—287 Tom Gillis 72-71-75-69—287 Glen Day 70-72-72-74—288 Hiroyuki Fujita 72-72-73-71—288 Scott McCarron 73-71-73-71—288 Mario Tiziani 73-71-72-72—288 Kirk Triplett 75-69-71-73—288 Charlie Wi 72-71-71-74—288 Woody Austin 74-71-75-69—289 Jim Carter 71-74-72-72—289 Ken Duke 72-71-76-70—289 Keith Horne 69-72-76-72—289 Gene Sauers 69-74-73-73—289 Vijay Singh 67-77-73-72—289 Lee Janzen 72-73-72-73—290 Shaun Micheel 70-71-73-76—290 Bob Estes 75-68-74-74—291 Paul McGinley 71-72-75-73—291 Adilson Da Silva 73-72-73-74—292 Frank Esposito 68-71-76-77—292 Mark Hensby 68-71-77-76—292 Billy Mayfair 71-74-73-74—292 Bob Sowards 71-73-74-74—292 Michael Allen 69-76-71-77—293 Fred Funk 73-72-70-78—293 Scott Parel 72-73-80-68—293 Mick Smith 72-70-74-78—294 Mike Stone 71-74-76-73—294 Jonathan Kaye 72-71-76-77—296 Rod Perry 76-67-81-72—296 Duffy Waldorf 72-72-76-76—296 Eric Bogar 72-73-79-73—297 Don Berry 71-74-78-78—301 James Kingston 69-70-76-87—302 Ray Franz 73-72-82-76—303

