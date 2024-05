French Open Results

Monday At Stade Roland Garros Paris Purse: €19,280,000 Surface: Red clay PARIS (AP) _ Results Monday from French Open at…

Monday

At Stade Roland Garros

Paris

Purse: €19,280,000

Surface: Red clay

PARIS (AP) _ Results Monday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Stefanos Tsitsipas (9), Greece, def. Marton Fucsovics, Hungary, 7-6 (7), 6-4, 6-1.

Felix Auger-Aliassime (21), Canada, def. Yoshihito Nishioka, Japan, 6-2, 6-4, 6-4.

Jannik Sinner (2), Italy, def. Christopher Eubanks, United States, 6-3, 6-3, 6-4.

Kwon Soon Woo, South Korea, def. Emil Ruusuvuori, Finland, 6-3, 6-4, 6-3.

Ben Shelton (15), United States, def. Hugo Gaston, France, 3-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Alexander Shevchenko, Russia, def. Aslan Karatsev, Russia, 6-4, 4-6, 1-6, 6-1, 6-4.

Matteo Arnaldi, Italy, def. Arthur Fils (29), France, 6-3, 4-6, 6-4, 6-2.

Karen Khachanov (18), Russia, def. Sumit Nagal, India, 6-2, 6-0, 7-6 (5).

Alexander Zverev (4), Germany, def. Rafael Nadal, Spain, 6-3, 7-6 (5), 6-3.

Jozef Kovalik, Slovakia, def. Marcos Giron, United States, 7-6 (3), 6-4, 3-6, 7-6 (5).

Sebastian Baez (20), Argentina, def. Gustavo Heide, Brazil, 4-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3.

Francisco Cerundolo (23), Argentina, def. Yannick Hanfmann, Germany, 6-3, 6-3, 6-4.

Pavel Kotov, Russia, def. Cameron Norrie (32), Britain, 4-6, 6-3, 3-6, 7-6 (5), 6-2.

Tommy Paul (14), United States, def. Pedro Cachin, Argentina, 6-2, 6-3, 6-1.

Lorenzo Musetti (30), Italy, def. Daniel Elahi Galan, Colombia, 6-3, 6-3, 7-5.

Denis Shapovalov, Canada, def. Luca van Assche, France, 6-3, 6-4, 6-4.

Filip Misolic, Austria, def. Otto Virtanen, Finland, 4-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-2.

Frances Tiafoe (25), United States, def. Mattia Bellucci, Italy, 6-3, 3-6, 6-7 (6), 6-4, 6-4.

Miomir Kecmanovic, Serbia, def. Thiago Monteiro, Brazil, 6-2, 6-1, 4-6, 7-5.

Fabio Fognini, Italy, def. Botic Van de Zandschulp, Netherlands, 6-1, 6-1, 7-5.

Henri Squire, Germany, def. Max Purcell, Australia, 6-2, 6-2, 3-6, 4-6, 7-6 (10).

Gael Monfils, France, def. Thiago Seyboth Wild, Brazil, 6-2, 3-6, 6-3, 6-4.

Dusan Lajovic, Serbia, def. Roman Safiullin, Russia, 4-6, 7-5, 6-4, 6-7 (6), 6-4.

Daniil Medvedev (5), Russia, def. Dominik Koepfer, Germany, 6-3, 6-4, 5-7, 6-3.

Women’s Singles

First Round

Anastasia Potapova, Russia, def. Kamilla Rakhimova, Russia, 6-2, 6-3.

Liudmila Samsonova (17), Russia, def. Magda Linette, Poland, 6-1, 6-1.

Marketa Vondrousova (5), Czechia, def. Rebeka Masarova, Spain, 6-1, 6-3.

Ons Jabeur (8), Tunisia, def. Sachia Vickery, United States, 6-3, 6-2.

Jasmine Paolini (12), Italy, def. Daria Saville, Australia, 6-3, 6-4.

Iga Swiatek (1), Poland, def. Leolia Jeanjean, France, 6-1, 6-2.

Coco Gauff (3), United States, def. Julia Avdeeva, Russia, 6-1, 6-1.

Leylah Annie Fernandez (31), Canada, def. Jessika Ponchet, France, 6-2, 6-0.

Viktoriya Tomova, Bulgaria, def. Ekaterina Alexandrova (16), Russia, 6-3, 7-6 (5).

Anastasia Pavlyuchenkova (20), Russia, def. Panna Udvardy, Hungary, 6-3, 6-4.

Danielle Collins (11), United States, def. Caroline Dolehide, United States, 6-3, 6-4.

Anna Kalinskaya (23), Russia, def. Clara Burel, France, 7-6 (3), 7-5.

Hailey Baptiste, United States, def. Kayla Day, United States, 4-6, 6-2, 6-2.

Elina Svitolina (15), Ukraine, def. Karolina Pliskova, Czechia, 3-6, 6-4, 6-2.

Bianca Andreescu, Canada, def. Sara Sorribes Tormo, Spain, 7-5, 6-1.

Camila Osorio, Colombia, def. Anhelina Kalinina, Ukraine, 3-6, 7-6 (2), 4-1, ret.

Linda Noskova (27), Czechia, def. Harriet Dart, Britain, 7-6 (3), 6-4.

Varvara Gracheva, Russia, def. Maria Sakkari (6), Greece, 3-6, 6-4, 6-3.

Irina-Camelia Begu, Romania, def. Julia Riera, Argentina, 6-2, 6-2.

Cristina Bucsa, Spain, def. Yuliia Starodubtseva, Ukraine, 6-4, 6-1.

Diane Parry, France, def. Fiona Ferro, France, 3-6, 6-3, 6-3.

Ana Bogdan, Romania, def. Elsa Jacquemot, France, 6-1, 6-3.

Bernarda Pera, United States, def. Nao Hibino, Japan, 6-2, 6-0.

Elisabetta Cocciaretto, Italy, def. Beatriz Haddad Maia (13), Brazil, 3-6, 6-4, 6-1.

