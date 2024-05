French Open Results

Sunday At Stade Roland Garros Paris Purse: €19,280,000 Surface: Red clay PARIS (AP) _ Results Sunday from French Open at…

PARIS (AP) _ Results Sunday from French Open at Stade Roland Garros (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Zhang Zhizhen, China, def. Aleksandar Vukic, Australia, 6-4, 4-6, 6-3, 7-5.

Brandon Nakashima, United States, def. Nicolas Moreno de Alboran, United States, 6-1, 6-7 (6), 6-3, 6-2.

Lorenzo Sonego, Italy, def. Ugo Humbert (17), France, 6-4, 2-6, 6-4, 6-3.

Andrey Rublev (6), Russia, def. Taro Daniel, Japan, 6-2, 6-7 (3), 6-3, 7-5.

Pedro Martinez, Spain, def. Thiago Agustin Tirante, Argentina, 5-7, 6-4, 3-6, 6-4, 6-3.

Grigor Dimitrov (10), Bulgaria, def. Aleksandar Kovacevic, United States, 6-4, 6-3, 6-4.

Carlos Alcaraz (3), Spain, def. Jeffrey John Wolf, United States, 6-1, 6-2, 6-1.

Hubert Hurkacz (8), Poland, def. Shintaro Mochizuki, Japan, 4-6, 6-3, 3-6, 6-0, 6-3.

Maximilian Marterer, Germany, def. Jordan Thompson, Australia, 6-3, 6-2, 6-0.

Jesper De Jong, Netherlands, def. Jack Draper, Britain, 7-5, 6-4, 6-7 (3), 3-6, 6-3.

Alexandre Muller, France, def. Luca Nardi, Italy, 6-4, 6-1, 6-3.

Richard Gasquet, France, def. Borna Coric, Croatia, 7-6 (5), 7-6 (2), 6-4.

Fabian Marozsan, Hungary, def. Mikhail Kukushkin, Kazakhstan, 6-2, 6-2, 6-3.

Zizou Bergs, Belgium, def. Alejandro Tabilo (24), Chile, 3-6, 7-6 (5), 6-2, 6-2.

Sebastian Korda (27), United States, def. Harold Mayot, France, 6-2, 7-6 (4), 6-4.

Kei Nishikori, Japan, def. Gabriel Diallo, Canada, 7-5, 7-6 (3), 3-6, 1-6, 7-5.

Stan Wawrinka, Switzerland, def. Andy Murray, Britain, 6-4, 6-4, 6-2.

Corentin Moutet, France, def. Nicolas Jarry (16), Chile, 6-2, 6-1, 3-6, 6-0.

Sebastian Ofner, Austria, def. Terence Atmane, France, 3-6, 4-6, 7-6 (2), 6-2, 7-5.

Daniel Altmaier, Germany, def. Laslo Djere, Serbia, 7-5, 6-4, 6-7 (6), 5-7, 7-6 (6).

Women’s Singles

First Round

Donna Vekic, Croatia, def. Lesia Tsurenko, Ukraine, 6-5, ret.

Marie Bouzkova, Czechia, def. Veronika Kudermetova (29), Russia, 6-2, 6-4.

Wang Yafan, China, def. Maria Timofeeva, Russia, 6-3, 6-3.

Dayana Yastremska (30), Ukraine, def. Ajla Tomljanovic, Australia, 3-6, 6-3, 6-3.

Naomi Osaka, Japan, def. Lucia Bronzetti, Italy, 6-1, 4-6, 7-5.

Jelena Ostapenko (9), Latvia, def. Jaqueline Adina Cristian, Romania, 6-4, 7-5.

Marta Kostyuk (18), Ukraine, def. Laura Pigossi, Brazil, 7-5, 6-7 (4), 6-4.

Jana Fett, Croatia, def. Jessica Bouzas Maneiro, Spain, 6-2, 3-6, 7-5.

Sofia Kenin, United States, def. Laura Siegemund, Germany, 4-6, 6-2, 6-2.

Katerina Siniakova (32), Czechia, def. Dalma Galfi, Hungary, 7-5, 7-6 (3).

Amanda Anisimova, United States, def. Rebecca Sramkova, Slovakia, 7-6 (6), 6-4.

Caroline Garcia (21), France, def. Eva Lys, Germany, 4-6, 7-5, 6-2.

Chloe Paquet, France, def. Diana Shnaider, Russia, 6-3, 6-1.

Clara Tauson, Denmark, def. Tatjana Maria, Germany, 6-2, 6-3.

Tamara Zidansek, Slovenia, def. Alison van Uytvanck, Belgium, 6-2, 2-6, 6-1.

Viktorija Golubic, Switzerland, def. Barbora Krejcikova (24), Czechia, 7-6 (3), 6-4.

Olga Danilovic, Serbia, def. Martina Trevisan, Italy, 6-1, 6-2.

Wang Xiyu, China, def. Zhuoxuan Bai, China, 7-5, 6-7 (4), 6-3.

Katie Volynets, United States, def. Aleksandra Krunic, Serbia, 7-6 (4), 6-2.

Wang Xinyu, China, def. Jule Niemeier, Germany, 0-6, 6-2, 6-4.

