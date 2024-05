NBA Award Winner Mr. Hustle Award 2023-24 Alex Caruso, Chicago Bulls 2022-23 Marcus Smart, Boston Celtics 2021-22 Marcus Smart, Boston…

NBA Award Winner Mr. Hustle Award

2023-24 Alex Caruso, Chicago Bulls

2022-23 Marcus Smart, Boston Celtics

2021-22 Marcus Smart, Boston Celtics

2020-21 Thaddeus Young, Chicago Bulls

2019-20 Montrezl Harrell, LA Clippers

2018-19 Marcus Smart, Boston Celtics

2017-18 Amir Johnson, Philadelphia 76ers

2016-17 Patrick Beverley, Houston Rockets

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.