The Chevron Championship Scores

Sunday

At Nicklaus Course

The Woodlands, Texas

Purse: $5.2 million

Yardage: 6,889; Par: 72

Final Round

Nelly Korda, $1,200,000 68-69-69-69—275 Maja Stark, $666,834 70-69-69-69—277 Lauren Coughlin, $428,976 66-73-71-68—278 Brooke Henderson, $428,976 71-71-64-72—278 Hae-Ran Ryu, $301,199 72-66-67-74—279 Carlota Ciganda, $246,434 75-67-68-70—280 Esther Henseleit, $206,275 72-72-67-70—281 Jin Hee Im, $180,721 69-67-72-74—282 Minami Katsu, $149,077 68-71-70-74—283 A Lim Kim, $149,077 72-70-70-71—283 Yealimi Noh, $149,077 71-69-71-72—283 Atthaya Thitikul, $127,777 69-67-72-76—284 Nasa Hataoka, $112,688 71-71-68-75—285 Jasmine Koo, $0 74-70-70-71—285 Xiyu Lin, $112,688 69-71-73-72—285 Weiwei Zhang, $112,688 72-67-72-74—285 Linn Grant, $89,568 75-71-68-72—286 Lydia Ko, $89,568 69-71-71-75—286 Nanna Koerstz Madsen, $89,568 74-72-66-74—286 Andrea Lee, $89,568 71-69-72-74—286 Anna Nordqvist, $89,568 70-70-73-73—286 Miyuu Yamashita, $89,568 72-72-71-71—286 Isabella Fierro, $71,192 72-70-73-72—287 Georgia Hall, $71,192 70-73-72-72—287 Charley Hull, $71,192 74-71-70-72—287 Jennifer Kupcho, $71,192 72-73-71-71—287 Jiyai Shin, $71,192 72-73-66-76—287 Lottie Woad, $0 71-69-73-74—287 Ruoning Yin, $71,192 74-72-69-72—287 Marina Alex, $52,098 68-73-71-76—288 Na Rin An, $52,098 73-70-69-76—288 Ally Ewing, $52,098 74-69-74-71—288 Akie Iwai, $52,098 71-75-71-71—288 Sei Young Kim, $52,098 72-72-71-73—288 Auston Kim, $52,098 72-69-71-76—288 Brittany Lincicome, $52,098 72-71-73-72—288 Stephanie Meadow, $52,098 71-72-73-72—288 Madelene Sagstrom, $52,098 71-73-69-75—288 Yuka Saso, $52,098 72-72-70-74—288 Shinsil Bang, $37,299 74-65-76-74—289 Peiyun Chien, $37,299 73-70-73-73—289 Olivia Cowan, $37,299 71-75-71-72—289 Stephanie Kyriacou, $37,299 72-69-73-75—289 Caroline Masson, $37,299 72-73-73-71—289 Gabriela Ruffels, $37,299 69-73-70-77—289 Hye Jin Choi, $30,484 73-72-72-73—290 Mone Inami, $30,484 74-72-73-71—290 Chanettee Wannasaen, $30,484 71-71-75-73—290 Amy Yang, $30,484 73-70-72-75—290 Jodi Ewart Shadoff, $26,194 70-70-72-79—291 Ayaka Furue, $26,194 71-71-75-74—291 Wei-Ling Hsu, $26,194 72-73-70-76—291 Hinako Shibuno, $26,194 76-69-71-75—291 Robyn Choi, $23,365 73-73-69-77—292 Gemma Dryburgh, $23,365 74-68-70-80—292 Paula Reto, $23,365 76-68-77-71—292 Allisen Corpuz, $21,174 72-71-73-77—293 Jenny Shin, $21,174 70-76-73-74—293 Xiaowen Yin, $21,174 74-71-71-77—293 Lindy Duncan, $19,350 70-71-75-78—294 Alexa Pano, $19,350 72-74-70-78—294 Aditi Ashok, $17,525 75-71-73-76—295 Kristen Gillman, $17,525 70-73-77-75—295 Moriya Jutanugarn, $17,525 74-72-73-76—295 Cheyenne Knight, $17,525 73-73-72-77—295 Hee Young Park, $17,525 73-70-74-78—295 Yuna Nishimura, $16,245 74-72-74-76—296 Lindsey Weaver-Wright, $16,245 75-70-71-80—296 Ryann O’Toole, $15,701 72-73-75-77—297 Caroline Inglis, $15,150 71-74-73-80—298 Sarah Kemp, $15,150 70-73-75-80—298 Karis Davidson, $14,515 72-74-74-79—299 Mi Hyang Lee, $14,515 71-73-78-77—299

