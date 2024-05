NHRA Four-Wide Nationals

Friday At zMax Dragway Concord, N.C. First Round Top Fuel 1. Doug Kalitta, 3.691 seconds, 337.92 mph; 2. Antron Brown,…

Friday At zMax Dragway Concord, N.C. First Round Top Fuel

1. Doug Kalitta, 3.691 seconds, 337.92 mph; 2. Antron Brown, 3.698, 332.18; 3. Billy Torrence, 3.716, 331.61; 4. Tony Stewart, 3.716, 324.90; 5. Shawn Langdon, 3.719, 334.32; 6. Clay Millican, 3.735, 333.41; 7. Jasmine Salinas, 3.738, 331.61; 8. Shawn Reed, 3.738, 328.06; 9. Doug Foley, 3.755, 319.98; 10. Justin Ashley, 3.763, 327.66; 11. Josh Hart, 3.773, 324.36; 12. Brittany Force, 3.807, 314.02; 13. Cody Krohn, 3.887, 298.67; 14. Steve Torrence, 4.516, 171.58; 15. Mike Bucher, 4.755, 154.65; 16. Tony Schumacher, 4.845, 146.61. Not Qualified: 17. Dan Mercier, 7.776, 78.72.

Funny Car

1. John Force, Chevy Camaro, 3.820, 330.96; 2. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.849, 335.32; 3. Alexis DeJoria, Toyota GR Supra, 3.859, 331.69; 4. Ron Capps, GR Supra, 3.877, 335.40; 5. Paul Lee, Dodge Charger, 3.909, 327.11; 6. Matt Hagan, Charger, 3.914, 321.81; 7. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.918, 333.16; 8. Chad Green, Mustang, 3.923, 326.95; 9. J.R. Todd, GR Supra, 3.958, 309.77; 10. Buddy Hull, Charger, 4.010, 315.12; 11. Dave Richards, Mustang, 4.038, 305.63; 12. Cruz Pedregon, Charger, 4.080, 298.80; 13. Jim Campbell, Chevy Monte Carlo, 4.238, 239.87; 14. Austin Prock, Camaro, 4.541, 180.77; 15. John Smith, Charger, 5.425, 139.16; 16. Blake Alexander, Mustang, 7.561, 93.23.

Pro Stock

1. Greg Anderson, Chevy Camaro, 6.500, 210.90; 2. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.507, 210.21; 3. Aaron Stanfield, Camaro, 6.508, 209.92; 4. Deric Kramer, Camaro, 6.510, 210.24; 5. Jerry Tucker, Camaro, 6.511, 210.87; 6. David Cuadra, Mustang, 6.517, 210.80; 7. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.519, 210.64; 8. Dallas Glenn, Camaro, 6.521, 210.60; 9. Erica Enders, Camaro, 6.523, 211.56; 10. Eric Latino, Camaro, 6.532, 210.37; 11. Dave Connolly, Camaro, 6.536, 210.47; 12. Brandon Foster, Camaro, 6.540, 210.01; 13. Mason McGaha, Camaro, 6.542, 210.21; 14. Larry Morgan, Camaro, 6.544, 210.34; 15. Matt Hartford, Camaro, 6.552, 210.97; 16. Fernando Cuadra, Mustang, 6.553, 211.39. Not Qualified: 17. Sienna Wildgust, 6.555, 210.28; 18. Troy Coughlin Jr., 6.556, 210.93; 19. Chris McGaha, 6.558, 209.52; 20. Brandon Miller, 6.637, 206.89; 21. Jeg Coughlin, 7.414, 137.34; 22. Kenny Delco, 7.652, 128.08.

Pro Stock Motorcycle

1. Matt Smith, Buell, 6.685, 202.12; 2. Gaige Herrera, Suzuki, 6.696, 201.79; 3. LE Tonglet, Suzuki, 6.703, 201.37; 4. Angie Smith, Buell, 6.718, 202.82; 5. John Hall, Beull, 6.728, 202.36; 6. Richard Gadson, Suzuki, 6.729, 201.55; 7. Hector Arana Jr, EBR, 6.742, 201.22; 8. Steve Johnson, Suzuki, 6.790, 197.91; 9. Kelly Clontz, Suzuki, 6.812, 199.05; 10. Chase Van Sant, Suzuki, 6.815, 197.80; 11. Jianna Evaristo, Buell, 6.815, 194.32; 12. Marc Ingwersen, EBR, 6.863, 194.52; 13. Chris Bostick, Suzuki, 6.912, 194.10; 14. Ryan Oehler, EBR, 6.929, 195.76; 15. Hector Arana, EBR, 7.678, 193.85; 16. Ron Tornow, Victory, 10.785, 76.56. Not Qualified: 17. Eiji Kawakami, broke.

