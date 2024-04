NHRA Four-Wide Nationals

Friday At Las Vegas Motor Speedway Las Vegas First Round Top Fuel 1. Doug Kalitta, 3.779 seconds, 332.02 mph; 2.…

1. Doug Kalitta, 3.779 seconds, 332.02 mph; 2. Steve Torrence, 3.800, 332.75; 3. Antron Brown, 3.803, 329.99; 4. Clay Millican, 3.820, 330.80; 5. Brittany Force, 3.820, 326.56; 6. Justin Ashley, 3.839, 320.66; 7. Jasmine Salinas, 3.848, 326.32; 8. Tony Stewart, 3.852, 323.50; 9. Shawn Reed, 3.863, 320.43; 10. Shawn Langdon, 3.954, 247.34; 11. Terry Totten, 4.092, 287.78; 12. Krista Baldwin, 4.329, 195.68; 13. Billy Torrence, 4.538, 178.24; 14. Josh Hart, 4.543, 180.19; 15. Tony Schumacher, 5.525, 121.44.

Funny Car

1. Bob Tasca III, Ford Mustang, 3.931, 332.02; 2. Austin Prock, Chevy Camaro, 3.947, 321.42; 3. John Force, Camaro, 3.962, 313.73; 4. Daniel Wilkerson, Mustang, 3.993, 323.27; 5. Paul Lee, Dodge Charger, 4.006, 313.37; 6. Matt Hagan, Charger, 4.010, 323.12; 7. J.R. Todd, Toyota GR Supra, 4.010, 318.09; 8. Steven Densham, Mustang, 4.020, 308.78; 9. Alexis DeJoria, GR Supra, 4.035, 319.98; 10. Blake Alexander, Mustang, 4.049, 315.05; 11. Cruz Pedregon, Charger, 4.052, 311.05; 12. Ron Capps, GR Supra, 4.058, 307.79; 13. Dave Richards, Mustang, 4.064, 312.57; 14. Chad Green, Mustang, 4.065, 314.31; 15. Jason Rupert, Mustang, 4.086, 312.64; 16. Jeff Diehl, Toyota Camry, 4.117, 275.73. Not Qualified: 17. Terry Haddock, 4.150, 299.60; 18. Jim Campbell, 4.215, 284.27; 19. Alex Miladinovich, 4.285, 281.07; 20. Buddy Hull, 4.310, 289.32.

Pro Stock

1. Jeg Coughlin, Chevy Camaro, 6.641, 206.89; 2. Greg Anderson, Camaro, 6.657, 205.38; 3. Jerry Tucker, Camaro, 6.660, 206.16; 4. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.672, 206.13; 5. Dallas Glenn, Camaro, 6.672, 204.70; 6. Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.676, 206.16; 7. Brandon Foster, Camaro, 6.679, 204.63; 8. Eric Latino, Camaro, 6.682, 204.82; 9. David Cuadra, Ford Mustang, 6.683, 205.91; 10. Deric Kramer, Camaro, 6.689, 205.16; 11. Cristian Cuadra, Mustang, 6.690, 205.72; 12. Erica Enders, Camaro, 6.694, 205.26; 13. Sienna Wildgust, Camaro, 6.698, 204.88; 14. Mason McGaha, Camaro, 6.704, 203.71; 15. Chris McGaha, Camaro, 6.715, 205.60; 16. Matt Hartford, Camaro, 6.719, 204.98. Not Qualified: 17. Kenny Delco, 6.725, 203.55; 18. Steve Graham, 6.759, 203.80; 19. Aaron Stanfield, 6.783, 205.54; 20. Joey Grose, 13.051, 94.44.

