Masters Tournament Par Scores

Friday At Augusta National Augusta, Ga. Purse: $18 million Yardage: 7,555; Par: 72 Second Round Bryson DeChambeau, United States 65-73—138…

Friday

At Augusta National

Augusta, Ga.

Purse: $18 million

Yardage: 7,555; Par: 72

Second Round

Bryson DeChambeau, United States 65-73—138 -6 Max Homa, United States 67-71—138 -6 Scottie Scheffler, United States 66-72—138 -6 Nicolai Hojgaard, Denmark 67-73—140 -4 Cameron Davis, Australia 69-72—141 -3 Collin Morikawa, United States 71-70—141 -3 Ludvig Aberg, Sweden 73-69—142 -2 Byeong Hun An, South Korea 70-73—143 -1 Tommy Fleetwood, England 72-71—143 -1 Ryan Fox, New Zealand 69-74—143 -1 Matthieu Pavon, France 70-73—143 -1 Cameron Smith, Australia 71-72—143 -1 Danny Willett, England 68-75—143 -1 Cameron Young, United States 70-73—143 -1 Matt Fitzpatrick, England 71-73—144 E Lucas Glover, United States 71-73—144 E Kurt Kitayama, United States 71-73—144 E Patrick Reed, United States 74-70—144 E Xander Schauffele, United States 72-72—144 E Adam Schenk, United States 73-71—144 E Sepp Straka, Austria 73-71—144 E Eric Cole, United States 73-72—145 +1 Tiger Woods, United States 73-72—145 +1 Patrick Cantlay, United States 71-75—146 +2 Corey Conners, Canada 70-76—146 +2 Harris English, United States 72-74—146 +2 Tyrrell Hatton, England 72-74—146 +2 Brooks Koepka, United States 73-73—146 +2 Taylor Moore, United States 71-75—146 +2 Akshay Bhatia, United States 72-75—147 +3 Shane Lowry, Ireland 73-74—147 +3 Neal Shipley, United States 71-76—147 +3 Erik Van Rooyen, South Africa 71-76—147 +3 Will Zalatoris, United States 70-77—147 +3 Jason Day, Australia 75-73—148 +4 Adam Hadwin, Canada 75-73—148 +4 Min Woo Lee, Australia 74-74—148 +4 Denny McCarthy, United States 74-74—148 +4 Rory McIlroy, Northern Ireland 71-77—148 +4 Phil Mickelson, United States 73-75—148 +4 Joaquin Niemann, Chile 70-78—148 +4 Vijay Singh, Fiji 75-73—148 +4 Sahith Theegala, United States 74-74—148 +4 Keegan Bradley, United States 78-71—149 +5 Tony Finau, United States 71-78—149 +5 Chris Kirk, United States 74-75—149 +5 J.T. Poston, United States 75-74—149 +5 Jon Rahm, Spain 73-76—149 +5 Camilo Villegas, Colombia 74-75—149 +5 Rickie Fowler, United States 76-74—150 +6 Russell Henley, United States 73-77—150 +6 Si Woo Kim, South Korea 74-76—150 +6 Tom Kim, South Korea 72-78—150 +6 Jake Knapp, United States 74-76—150 +6 Luke List, United States 75-75—150 +6 Hideki Matsuyama, Japan 76-74—150 +6 Grayson Murray, United States 76-74—150 +6 Jose Maria Olazabal, Spain 77-73—150 +6 Thorbjorn Olesen, Denmark 71-79—150 +6 Adam Scott, Australia 76-74—150 +6

Missed Cut

Wyndham Clark, United States 73-78—151 +7 Nick Dunlap, United States 77-74—151 +7 Austin Eckroat, United States 74-77—151 +7 Sergio Garcia, Spain 72-79—151 +7 Lee Hodges, United States 74-77—151 +7 Sungjae Im, South Korea 77-74—151 +7 Zach Johnson, United States 76-75—151 +7 Justin Rose, England 73-78—151 +7 Justin Thomas, United States 72-79—151 +7 Mike Weir, Canada 74-77—151 +7 Stewart Hagestad, United States 74-78—152 +8 Viktor Hovland, Norway 71-81—152 +8 Christo Lamprecht, South Africa 74-78—152 +8 Sam Burns, United States 80-73—153 +9 Brian Harman, United States 81-72—153 +9 Jordan Spieth, United States 79-74—153 +9 Santiago De la Fuente, Mexico 76-78—154 +10 Stephan Jaeger, Germany 74-80—154 +10 Peter Malnati, United States 82-72—154 +10 Bubba Watson, United States 74-80—154 +10 Charl Schwartzel, South Africa 74-81—155 +11 Fred Couples, United States 80-76—156 +12 Ryo Hisatsune, Japan 78-78—156 +12 Jasper Stubbs, Australia 80-76—156 +12 Dustin Johnson, United States 78-79—157 +13 Gary Woodland, United States 76-81—157 +13 Adrian Meronk, Poland 78-80—158 +14 Nick Taylor, Canada 77-81—158 +14 Emiliano Grillo, Argentina 76-83—159 +15

