Masters Leaders Cards

Sunday At Augusta National Golf Club Augusta, Ga. Yardage: 7,555; Par: 72 Final Round Par out 454 343 454-36 Scottie Scheffler 453 443 543-35 Ludvig Aberg 444 343 353-33 Tommy Fleetwood 354 343 354-34 Max Homa 444 343 544-35 Collin Morikawa 454 343 446-37

___

Par in 443 545 344-36-72—288 Scottie Scheffler 353 435 244-33-68—277 Ludvig Aberg 463 435 344-36—69—281 Tommy Fleetwood 443 445 344-35—69—284 Max Homa 345 545 354-38—73—284 Collin Morikawa 463 444 345-37-74—284

___

