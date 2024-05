LIV Golf Money Leaders

Player year to date money rankings through LIV Golf Adelaide Trn Money Joaquin Niemann 6 $10,368,000 Dean Burmester 6 $6,959,881…

Player year to date money rankings through LIV Golf Adelaide Trn Money Joaquin Niemann 6 $10,368,000 Dean Burmester 6 $6,959,881 Abraham Ancer 6 $5,504,500 Louis Oosthuizen 6 $5,450,000 Dustin Johnson 6 $5,441,786 Sergio Garcia 6 $5,212,643 Brendan Steele 6 $4,864,250 Jon Rahm 6 $4,724,404 Paul Casey 6 $3,579,167 Talor Gooch 6 $3,446,036 Charl Schwartzel 6 $3,250,625 Cameron Smith 6 $3,021,042 Matthew Wolff 6 $2,993,334 Bryson DeChambeau 6 $2,991,667 Peter Uihlein 6 $2,628,333 Tyrrell Hatton 6 $2,372,262 Brooks Koepka 6 $2,080,500 Charles Howell III 6 $2,057,321 Carlos Ortiz 6 $1,927,977 Marc Leishman 6 $1,803,708 Adrian Meronk 6 $1,769,167 Richard Bland 6 $1,695,238 Graeme McDowell 6 $1,669,821 Jason Kokrak 6 $1,664,375 Kevin Na 6 $1,653,393 Sebastian Muñoz 6 $1,467,703 Andy Ogletree 6 $1,457,500 Anirban Lahiri 6 $1,421,667 Matt Jones 6 $1,397,911 Caleb Surratt 6 $1,353,750 Patrick Reed 6 $1,282,167 Cameron Tringale 6 $1,199,250 Henrik Stenson 6 $1,191,071 Thomas Pieters 6 $1,178,000 Lucas Herbert 6 $1,149,875 Mito Pereira 6 $1,108,125 Danny Lee 6 $1,090,292 Sam Horsfield 6 $1,075,500 David Puig 6 $1,075,143 Bubba Watson 6 $1,070,625 Ian Poulter 6 $1,059,571 Phil Mickelson 6 $1,035,833 Jinichiro Kozuma 6 $1,003,625 Harold Varner III 6 $990,000 Martin Kaymer 6 $965,536 Eugenio Chacarra 6 $943,125 Branden Grace 6 $940,935 Scott Vincent 6 $935,536 Pat Perez 6 $911,333 Kalle Samooja 6 $853,000 Lee Westwood 6 $740,209 Kieran Vincent 6 $716,875 Laurie Canter 2 $503,500 Hudson Swafford 6 $476,250 Anthony Kim 4 $210,000 Ben Campbell 1 $33,333 Wade Ormsby 1 $16,667

