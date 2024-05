ISPS HANDA – Championship Scores

Saturday At Gotemba Course Omitama, Japan Purse: $2 million Yardage: 7,262; Par: 70 Third Round Casey Jarvis, South Africa 66-67-64—197…

Casey Jarvis, South Africa 66-67-64—197 Yannik Paul, Germany 65-65-68—198 Ryosuke Kinoshita, Japan 66-67-66—199 Hao-Tong Li, China 66-69-64—199 Keita Nakajima, Japan 66-68-65—199 Sebastian Soderberg, Sweden 66-64-69—199 Tom Vaillant, France 67-65-67—199 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 70-66-64—200 Joel Girrbach, Switzerland 67-68-65—200 Yuto Katsuragawa, Japan 70-65-65—200 Masahiro Kawamura, Japan 66-68-66—200 Matthieu Pavon, France 68-68-64—200 Taihei Sato, Japan 68-62-70—200 Marcel Schneider, Germany 67-67-66—200 Matthew Southgate, England 67-65-68—200 Yuta Sugiura, Japan 68-67-65—200 Sam Bairstow, England 66-64-71—201 Manuel Elvira, Spain 68-67-66—201 Will Enefer, England 70-63-68—201 Jeong-Weon Ko, France 65-71-65—201 Alejandro Del Rey, Spain 66-69-67—202 Daniel Hillier, New Zealand 68-67-67—202 Taiga Semikawa, Japan 69-68-65—202 Shaun Norris, South Africa 70-65-67—202 Richie Ramsay, Scotland 67-68-67—202 Takumi Kanaya, Japan 68-67-67—202 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 68-67-68—203 Taiga Nagano, Japan 66-68-69—203 Julien Brun, France 67-68-68—203 Tom McKibbin, Northern Ireland 69-64-71—204 James Morrison, England 68-67-69—204 Younghan Song, South Korea 67-67-70—204 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 69-67-68—204 Shugo Imahira, Japan 67-70-67—204 Filippo Celli, Italy 67-68-69—204 Naoyuki Kataoka, Japan 68-67-69—204 Jacques Kruyswijk, South Africa 68-66-70—204 Koshiro Maeda, Japan 67-69-68—204 Bernd Wiesberger, Austria 71-66-67—204 Taiki Yoshida, Japan 65-68-71—204 Adrian Otaegui, Spain 67-69-68—204 Yuta Kinoshita, Japan 67-67-70—204 Jordan L. Smith, England 68-69-68—205 Scott Jamieson, Scotland 69-67-69—205 Brandon Stone, South Africa 69-68-68—205 Kensei Hirata, Japan 69-66-70—205 Taisei Shimizu, Japan 65-72-68—205 Kazuki Higa, Japan 69-67-70—206 Antoine Rozner, France 70-65-71—206 Ewen Ferguson, Scotland 68-69-69—206 Francesco Laporta, Italy 67-68-71—206 Kaito Onishi, Japan 68-67-71—206 Taichi Nabetani, Japan 71-65-71—207 Jens Dantorp, Sweden 68-67-72—207 Calum Hill, Scotland 69-68-70—207 Takahiro Hataji, Japan 72-63-73—208 Matthias Schwab, Austria 71-66-71—208 Zander Lombard, South Africa 70-67-71—208 Joost Luiten, Netherlands 69-68-71—208 Tomoharu Otsuki, Japan 69-68-71—208 Tomoyo Ikemura, Japan 65-71-72—208 Tom Lewis, England 70-67-71—208 Mike Lorenzo-Vera, France 69-68-71—208 Angel Hidalgo, Spain 70-67-72—209 Guntaek Koh, South Korea 69-68-72—209 Lorenzo Scalise, Italy 70-67-73—210 Yuki Inamori, Japan 66-71-73—210 Daan Huizing, Netherlands 71-66-73—210 Hiroshi Iwata, Japan 69-68-75—212

