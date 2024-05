ISPS HANDA – Championship Scores

Friday At Gotemba Course Omitama, Japan Purse: $2 million Yardage: 7,262; Par: 70 Second Round Sam Bairstow, England 66-64—130 Yannik…

Friday

At Gotemba Course

Omitama, Japan

Purse: $2 million

Yardage: 7,262; Par: 70

Second Round

Sam Bairstow, England 66-64—130 Yannik Paul, Germany 65-65—130 Taihei Sato, Japan 68-62—130 Sebastian Soderberg, Sweden 66-64—130 Matthew Southgate, England 67-65—132 Tom Vaillant, France 67-65—132 Will Enefer, England 70-63—133 Casey Jarvis, South Africa 66-67—133 Ryosuke Kinoshita, Japan 66-67—133 Tom McKibbin, Northern Ireland 69-64—133 Taiki Yoshida, Japan 65-68—133 Masahiro Kawamura, Japan 66-68—134 Yuta Kinoshita, Japan 67-67—134 Taiga Nagano, Japan 66-68—134 Marcel Schneider, Germany 67-67—134 Younghan Song, South Korea 67-67—134 Jacques Kruyswijk, South Africa 68-66—134 Keita Nakajima, Japan 66-68—134 Alejandro Del Rey, Spain 66-69—135 Naoyuki Kataoka, Japan 68-67—135 Manuel Elvira, Spain 68-67—135 Joel Girrbach, Switzerland 67-68—135 Yuta Sugiura, Japan 68-67—135 Filippo Celli, Italy 67-68—135 Takahiro Hataji, Japan 72-63—135 Daniel Hillier, New Zealand 68-67—135 Hao-Tong Li, China 66-69—135 James Morrison, England 68-67—135 Richie Ramsay, Scotland 67-68—135 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 68-67—135 Jens Dantorp, Sweden 68-67—135 Takumi Kanaya, Japan 68-67—135 Yuto Katsuragawa, Japan 70-65—135 Francesco Laporta, Italy 67-68—135 Kaito Onishi, Japan 68-67—135 Antoine Rozner, France 70-65—135 Julien Brun, France 67-68—135 Kensei Hirata, Japan 69-66—135 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 70-66—136 Koshiro Maeda, Japan 67-69—136 Kazuki Higa, Japan 69-67—136 Jeong-Weon Ko, France 65-71—136 Adrian Otaegui, Spain 67-69—136 Matthieu Pavon, France 68-68—136 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 69-67—136 Scott Jamieson, Scotland 69-67—136 Shaun Norris, South Africa 71-65—136 Tomoyo Ikemura, Japan 65-71—136 Taichi Nabetani, Japan 71-65—136 Brandon Stone, South Africa 69-68—137 Shugo Imahira, Japan 67-70—137 Taiga Semikawa, Japan 69-68—137 Bernd Wiesberger, Austria 71-66—137 Jordan L. Smith, England 68-69—137 Ewen Ferguson, Scotland 68-69—137 Calum Hill, Scotland 69-68—137 Joost Luiten, Netherlands 69-68—137 Daan Huizing, Netherlands 71-66—137 Guntaek Koh, South Korea 69-68—137 Zander Lombard, South Africa 70-67—137 Mike Lorenzo-Vera, France 69-68—137 Tomoharu Otsuki, Japan 69-68—137 Taisei Shimizu, Japan 65-72—137 Yuki Inamori, Japan 66-71—137 Tom Lewis, England 70-67—137 Lorenzo Scalise, Italy 70-67—137 Matthias Schwab, Austria 71-66—137 Angel Hidalgo, Spain 70-67—137 Hiroshi Iwata, Japan 69-68—137 Lukas Nemecz, Austria 69-WD Ugo Coussaud, France 76-WD

Missed Cut

Marcus Armitage, England 68-70—138 Haydn Barron, Australia 70-68—138 Rafa Cabrera Bello, Spain 67-71—138 Justin De Los Santos, Philippines 70-68—138 Grant Forrest, Scotland 67-71—138 David Law, Scotland 71-67—138 Naoto Nakanishi, Japan 71-67—138 Marco Penge, England 69-69—138 Santiago Tarrio, Spain 73-65—138 Paul Waring, England 71-67—138 Jiho Yang, South Korea 71-67—138 Dan Bradbury, England 71-68—139 Louis De Jager, South Africa 69-70—139 Gavin Green, Malaysia 69-70—139 Julien Guerrier, France 67-72—139 Chase Hanna, United States 69-70—139 Aguri Iwasaki, Japan 68-71—139 Taichi Kho, Hong Kong 72-67—139 Soren Kjeldsen, Denmark 67-72—139 Kazuma Kobori, New Zealand 69-70—139 Satoshi Kodaira, Japan 70-69—139 Richard Mansell, England 72-67—139 Niklas Norgaard Moller, Denmark 68-71—139 Rintaro Nakano, Japan 68-71—139 Kosuke Suzuki, Japan 71-68—139 Jesper Svensson, Sweden 69-70—139 Connor Syme, Scotland 66-73—139 Shunya Takeyasu, Japan 69-70—139 Hideto Tanihara, Japan 74-65—139 Gunner Wiebe, United States 70-69—139 Ren Yonezawa, Japan 69-70—139 Adri Arnaus, Spain 70-70—140 Jonas Blixt, Sweden 70-70—140 Nicolas Colsaerts, Belgium 71-69—140 Ross Fisher, England 71-69—140 Matthew Jordan, England 66-74—140 Riki Kawamoto, Japan 70-70—140 Maximilian Kieffer, Germany 71-69—140 Romain Langasque, France 71-69—140 Pablo Larrazabal, Spain 70-70—140 Matteo Manassero, Italy 71-69—140 Guido Migliozzi, Italy 67-73—140 Takashi Ogiso, Japan 74-66—140 Adrien Saddier, France 69-71—140 Yosuke Tsukada, Japan 68-72—140 Fabrizio Zanotti, Paraguay 70-70—140 Wu Ashun, China 71-70—141 Guxin Chen, China 73-68—141 Espen Kofstad, Norway 69-72—141 Juvic Pagunsan, Philippines 69-72—141 Andrea Pavan, Italy 72-69—141 Anthony Quayle, Australia 69-72—141 Freddy Schott, Germany 69-72—141 Clement Sordet, France 71-70—141 Ockie Strydom, South Africa 72-69—141 Sebastian Friedrichsen, Denmark 70-72—142 Dylan Frittelli, South Africa 70-72—142 Marcus Helligkilde, Denmark 67-75—142 Yusaku Hosano, Japan 72-70—142 Brad Kennedy, Australia 70-72—142 Marcus Kinhult, Sweden 72-70—142 Frederic Lacroix, France 70-72—142 Yusaku Miyazato, Japan 73-69—142 Edoardo Molinari, Italy 75-67—142 Taiga Sugihara, Japan 70-72—142 Andy Sullivan, England 70-72—142 Shotaro Tanaka, Japan 71-71—142 Ricardo Gouveia, Portugal 71-72—143 Mikumu Horikawa, Japan 72-71—143 Ryo Ishikawa, Japan 73-70—143 Hurly Long, Germany 71-72—143 Shota Matsumoto, Japan 74-69—143 Jason Scrivener, Australia 72-71—143 Shubhankar Sharma, India 75-68—143 Jeff Winther, Denmark 70-73—143 Matthew Baldwin, England 72-72—144 Shintaro Kobayashi, Japan 70-74—144 Renato Paratore, Italy 75-69—144 Stephen Gallacher, Scotland 74-71—145 Jordan Gumberg, United States 71-74—145 Kodai Ichihara, Japan 73-72—145 Mikiya Akutsu, Japan 72-74—146 Ryutaro Nagano, Japan 73-73—146 Toru Taniguchi, Japan 72-75—147

