2024 WNBA Draft Selections

New York First Round

1. Indiana, Caitlin Clark, G, Iowa.

2. Los Angeles, Cameron Brink, F, Stanford.

3. Chicago, Kamilla Cardoso, C, South Carolina.

4. Los Angeles, Rickea Jackson, F, Tennessee.

5. Dallas, Jacy Sheldon, G, Ohio State.

6. Washington, Aaliyah Edwards, F, UConn.

7. Chicago, Angel Reese, F, LSU.

8. Minnesota, Alissa Pili, F, Utah.

9. Dallas, Carla Leite, G, France.

10. Connecticut, Leila Lacan, G, France.

11. New York, Marquesha Davis, G, Mississippi.

12. Atlanta, Nyadiew Puoch, F/C, Australia.

Second Round

13. Chicago, Brynna Maxwell, G, Gonzaga.

14. Seattle, Nika Muhl, G, UConn.

15. Indiana, Celeste Taylor, G, Ohio State.

16. Las Vegas, Dyaisha Fair, G, Syracuse.

17. New York, Esmery Martinez, F, Arizona.

18. Las Vegas, Kate Martin, G, Iowa.

19. Connecticut, Taiyanna Jackson, C, Kansas.

20. Atlanta, Isobel Borlase, G, Australia.

21. Washington, Kaylynne Truong, G, Gonzaga.

22. Connecticut, Helena Pueyo, G, Arizona.

23. New York, Jessika Carter, C, Mississippi State.

24. Las Vegas, Elizabeth Kitley, C, Virginia Tech.

Third Round

25. Phoenix, Charisma Osborne, G, UCLA.

26. Seattle, Mackenzie Holmes, F, Indiana.

27. Indiana, Leilani Correa, G, Florida.

28. Los Angeles, McKenzie Forbes, F, Southern Cal.

29. Phoenix, Jaz Shelley, G, Nebraska.

30. Washington, Nastja Claessens, Belgium.

31. Minnesota, Kiki Jefferson, G, Louisville.

32. Atlanta, Matilde Villa, G, Italy.

33. Dallas, Ashley Owusu, G, Penn State.

34. Connecticut, Abbey Hsu, G, Columbia.

35. New York, Kaitlyn Davis, F, Southern Cal.

36. Las Vegas, Angel Jackson, C, Jackson State.

