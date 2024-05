2024 NFL Draft Selections

Thursday, April 25 FIRST ROUND 1. Chicago (from Carolina), Caleb Williams, qb, Southern Cal. 2. Washington, Jayden Daniels, qb, LSU.…

1. Chicago (from Carolina), Caleb Williams, qb, Southern Cal.

2. Washington, Jayden Daniels, qb, LSU.

3. New England, Drake Maye, qb, North Carolina.

4. Arizona, Marvin Harrison Jr., wr, Ohio State.

5. L.A. Chargers, Joe Alt, ot, Notre Dame.

6. N.Y. Giants, Malik Nabers, wr, LSU.

7. Tennessee, J.C. Latham, ot, Alabama.

8. Atlanta, Michael Penix Jr., qb, Washington.

9. Chicago, Rome Odunze, wr, Washington.

10. Minnesota (from N.Y. Jets), J.J. McCarthy, qb, Michigan.

11. N.Y. Jets (from Minnesota), Olumuyiwa Fashanu, ot, Penn State.

12. Denver, Bo Nix, qb, Oregon.

13. Las Vegas, Brock Bowers, te, Georgia.

14. New Orleans, Taliese Fuaga, ot, Oregon State.

15. Indianapolis, Laiatu Latu, edge, UCLA.

16. Seattle, Byron Murphy II, dt, Texas.

17. Minnesota (from Jacksonville), Dallas Turner, edge, Alabama.

18. Cincinnati, Amarius Mims, ot, Georgia.

19. L.A. Rams, Jared Verse, edge, Florida State.

20. Pittsburgh, Troy Fautanu, ot, Washington.

