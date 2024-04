2024 Baseball Salaries

NEW YORK (AP) — The 2024 salaries for the 947 major league baseball players on opening day rosters and injured…

NEW YORK (AP) — The 2024 salaries for the 947 major league baseball players on opening day rosters and injured lists and adminitrative leave. Figures were obtained by The Associated Press from management and player sources and include salaries and pro-rated shares of signing bonuses and other guaranteed income. For some players, parts of deferred signing bonuses and salaries are discounted to reflect present-day values (il-disabled list, al-adminitrative leave).

BALTIMORE ORIOLES Corbin Burnes $15,637,500 James McCann 12,150,000 Craig Kimbrel 12,000,000 Anthony Santander 11,700,000 Cedric Mullins 6,325,000 Austin Hays 6,300,000 Ryan Mountcastle 4,137,000 Ryan O’Hearn 3,500,000 il-John Means 3,325,000 Jorge Mateo 2,700,000 Daniel Coulombe 2,300,000 Ramón Urías 2,100,000 Cole Irvin 2,000,000 Tyler Wells 1,962,500 Dillon Tate 1,500,000 Cionel Pérez 1,200,000 il-Félix Bautista 1,000,000 Tony Kemp 1,000,000 Jacob Webb 1,000,000 Keegan Akin 825,000 Adley Rutschman 760,300 Dean Kremer 756,600 Gunnar Henderson 756,200 il-Kyle Bradish 754,500 Yennier Cano 752,300 Mike Baumann 748,900 Grayson Rodriguez 748,300 Jordan Westburg 745,800 Colton Cowser 742,800 ——— BOSTON RED SOX Rafael Devers $27,066,581 Trevor Story 22,500,000 Masataka Yoshida 18,600,000 il-Lucas Giolito 18,000,000 Kenley Jansen 16,000,000 Chris Martin 9,500,000 Nick Pivetta 7,500,000 Tyler O’Neill 5,850,000 Garrett Whitlock 3,500,000 il-Liam Hendriks 2,000,000 il-Rob Refsnyder 1,850,000 Reese McGuire 1,500,000 Joely Rodriguez 1,500,000 Chase Anderson 1,250,000 Brayan Bello 1,166,667 Tanner Houck 770,000 Pablo Reyes 764,000 Triston Casas 760,000 Kutter Crawford 760,000 Bobby Dalbec 760,000 Jarren Duran 760,000 Josh Winckowski 760,000 Connor Wong 760,000 Wilyer Abreu 749,500 Isaiah Campbell 746,000 il-Chris Murphy 743,500 Ceddanne Rafaela 743,500 Enmanuel Valdez 743,500 Greg Weissert 743,500 il-Vaughn Grissom 742,000 il-Bryan Mata 740,000 Justin Slaten 740,000 ——— CHICAGO WHITE SOX Yoán Moncada $24,800,000 Andrew Benintendi 17,100,000 Eloy Jiménez 13,833,333 Luis Robert 12,500,000 Erick Fedde 7,500,000 il-Max Stassi 7,000,000 Nicky Lopez 4,300,000 John Brebbia 4,000,000 Martín Maldonado 4,000,000 Andrew Vaughn 3,250,000 Michael Kopech 3,000,000 Michael Soroka 3,000,000 Tim Hill 1,800,000 Paul DeJong 1,750,000 Chris Flexen 1,750,000 Dominic Leone 1,500,000 Bryan Shaw 1,500,000 Kevin Pillar 1,000,000 Garrett Crochet 800,000 il-Jimmy Lambert 759,250 Gavin Sheets 756,950 Tanner Banks 755,050 Steven Wilson 751,900 il-Matt Foster 750,000 il-Jesse Scholtens 747,250 Dominic Fletcher 742,900 Korey Lee 741,850 Deivi García 740,550 Braden Shewmake 740,350 il-Shane Drohan 740,000 Jordan Leasure 740,000 ——— CLEVELAND GUARDIANS José Ramírez $17,000,000 Shane Bieber 13,125,000 Scott Barlow 6,700,000 Josh Naylor 6,550,000 Andrés Giménez 5,571,429 Ramon Laureano 5,150,000 Austin Hedges 4,000,000 Emmanuel Clase 2,900,000 Carlos Carrasco 2,000,000 il-James Karinchak 1,900,000 Triston McKenzie 1,600,000 il-Trevor Stephan 1,600,000 Taylor Beede 1,200,000 il-Sam Hentges 1,162,500 Nick Sandlin 1,075,000 Steven Kwan 757,600 Eli Morgan 751,200 il-Ben Lively 750,000 Estevan Florial 748,500 Tanner Bibee 745,700 Will Brennan 744,900 il-Xzavion Curry 744,400 Logan Allen 744,300 Gabriel Arias 744,100 Bo Naylor 742,100 il-Gavin Williams 742,100 Tyler Freeman 742,000 David Fry 741,100 Tim Herrin 740,800 Hunter Gaddis 740,700 Brayan Rocchio 740,200 il-Angel Martínez 740,000 Cade Smith 740,000 ——— DETROIT TIGERS Javier Báez $25,000,000 Jack Flaherty 14,000,000 Kenta Maeda 14,000,000 Mark Canha 11,500,000 Andrew Chafin 4,250,000 Carson Kelly 3,500,000 Shelby Miller 3,000,000 Colt Keith 2,833,333 Tarik Skubal 2,650,000 Jake Rogers 1,700,000 Gio Urshela 1,500,000 Casey Mize 830,000 Jason Foley 766,300 Riley Greene 766,300 Andy Ibañez 766,100 Matt Vierling 766,000 Spencer Torkelson 765,700 Zach McKinstry 764,400 Kerry Carpenter 761,000 Will Vest 760,700 Alex Lange 760,600 Tyler Holton 758,300 Reese Olson 752,300 Parker Meadows 746,900 Joey Wentz 746,700 Alex Faedo 746,600 il-Sawyer Gipson-Long 743,600 ——— HOUSTON ASTROS il-Justin Verlander $43,333,333 Alex Bregman 30,500,000 Jose Altuve 29,000,000 Jose Abreu 19,500,000 Josh Hader 19,000,000 il-Lance McCullers Jr. 17,700,000 Ryan Pressly 14,000,000 Framber Valdez 12,100,000 Kyle Tucker 12,000,000 Rafael Montero 11,500,000 Yordan Alvarez 10,833,333 il-Kendall Graveman 8,000,000 Cristian Javier 7,400,000 Victor Caratini 6,000,000 il-José Urquidy 3,750,000 Mauricio Dubon 3,500,000 Chas McCormick 2,850,000 il-Louis García Jr. 1,875,000 Bryan Abreu 1,750,000 Jon Singleton 850,000 Taylor Scott 790,000 Jeremy Peña 783,500 Hunter Brown 774,500 Yainer Diaz 768,900 J.P. France 767,600 Jake Meyers 767,300 Brandon Bielak 765,000 Seth Martinez 753,600 Ronel Blanco 749,800 il-Oliver Ortega 748,500 Parker Mushinski 747,400 il-Bennett Sousa 742,300 Grae Kessinger 742,100 il-Shawn Dubin 741,600 il-Penn Murfee 740,000 ——— KANSAS CITY ROYALS Salvador Pérez $20,000,000 Michael Wacha 16,000,000 Seth Lugo 15,000,000 Jordan Lyles 8,500,000 Hunter Renfroe 5,500,000 Will Smith 5,000,000 Brady Singer 4,850,000 Chris Stratton 3,500,000 Bobby Witt Jr. 3,111,111 il-Kris Bubic 2,350,000 Adam Frazier 2,000,000 Garrett Hampson 2,000,000 il-Kyle Wright 1,800,000 Nick Anderson 1,575,000 John Schreiber 1,175,000 il-Josh Taylor 1,100,000 il-Jake Brentz 1,050,000 il-Carlos Hernández 1,012,500 Kyle Isbel 758,250 il-Michael Massey 757,000 MJ Melendez 754,750 Cole Ragans 753,750 Vinnie Pasquantino 752,750 Maikel García 751,250 Angel Zerpa 748,250 Nelson Velázquez 747,000 James McArthur 745,750 Alec Marsh 744,750 Freddy Fermin 744,500 Dairon Blanco 743,750 Nick Loftin 741,900 Matt Sauer 740,000 ——— LOS ANGELES ANGELS Anthony Rendon $38,571,429 Mike Trout 37,116,667 Tyler Anderson 13,000,000 il-Robert Stephenson 11,000,000 Matt Moore 9,000,000 Brandon Drury 8,500,000 Carlos Estévez 6,750,000 Patrick Sandoval 5,025,000 Taylor Ward 4,800,000 Luis Rengifo 4,400,000 Luis García 4,250,000 Griffin Canning 2,600,000 Jose Cisnero 1,750,000 Adam Cimber 1,650,000 José Suarez 925,000 Miguel Sanó 875,000 il-José Quijada 840,000 Jo Adell 770,000 Reid Detmers 770,000 Mickey Moniak 770,000 Matt Thaiss 770,000 Logan O’Hoppe 760,000 José Soriano 760,000 il-Sam Bachman 750,000 Zach Neto 750,000 Nolan Schanuel 750,000 Chase Silseth 750,000 il-Michael Stefanic 750,000 Guillermo Zuniga 750,000 Aaron Hicks 740,000

