SDC Championship Scores

Saturday At St. Francis Links St Francis Bay, South Africa Purse: $1.5 million Yardage: 7,192; Par: 72 Third Round Daniel…

Saturday

At St. Francis Links

St Francis Bay, South Africa

Purse: $1.5 million

Yardage: 7,192; Par: 72

Third Round

Daniel Brown, England 66-67-72—205 Connor Syme, Scotland 67-71-67—205 James Nicholas, United States 68-69-70—207 Andy Sullivan, England 70-71-66—207 Robin Williams, South Africa 69-67-71—207 Jordan Gumberg, United States 68-69-71—208 David Ravetto, France 70-70-68—208 Nick Bachem, Germany 67-71-71—209 Marcus Armitage, England 71-69-70—210 Adri Arnaus, Spain 73-71-66—210 Jbe Kruger, South Africa 69-69-72—210 Francesco Laporta, Italy 68-71-71—210 Tom McKibbin, Northern Ireland 69-70-71—210 Ugo Coussaud, France 68-72-71—211 Thomas Aiken, South Africa 71-71-70—212 Jamie Donaldson, Wales 70-71-71—212 Casey Jarvis, South Africa 71-70-71—212 Haydn Barron, Australia 70-72-71—213 Julien Brun, France 71-71-71—213 Louis De Jager, South Africa 70-70-73—213 Malcolm Mitchell, South Africa 67-72-74—213 Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 68-74-72—214 Gavin Green, Malaysia 70-69-75—214 Thriston Lawrence, South Africa 72-73-69—214 Shaun Norris, South Africa 65-71-78—214 Daniel Van Tonder, South Africa 75-69-70—214 Oliver Bekker, South Africa 69-72-74—215 Manuel Elvira, Spain 70-75-70—215 Angel Hidalgo, Spain 70-72-73—215 Adrian Otaegui, Spain 70-74-71—215 Ockie Strydom, South Africa 69-72-74—215 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 71-71-74—216 Keenan Davidse, South Africa 73-70-73—216 Ewen Ferguson, Scotland 73-71-72—216 Anton Karlsson, Sweden 71-72-73—216 Matteo Manassero, Italy 68-76-72—216 Nikhil Rama, South Africa 70-72-74—216 Lyle Rowe, South Africa 69-73-74—216 Keagan Thomas, South Africa 71-74-71—216 Nacho Elvira, Spain 69-76-72—217 Jack Hawksby, England 71-70-76—217 Rikuya Hoshino, Japan 71-71-75—217 Wilco Nienaber, South Africa 67-76-74—217 Adrien Saddier, France 74-70-73—217 Clement Sordet, France 71-74-72—217 Ryan Van Velzen, South Africa 71-72-74—217 Jeff Winther, Denmark 71-72-74—217 Sebastian Friedrichsen, Denmark 71-74-73—218 Dylan Mostert, South Africa 71-74-73—218 Hennie Otto, South Africa 70-74-74—218 Lorenzo Scalise, Italy 69-75-74—218 Matthew Baldwin, England 70-72-77—219 Keith Horne, South Africa 70-70-79—219 Richie Ramsay, Scotland 72-72-75—219 Dylan Frittelli, South Africa 72-72-76—220 Rupert Kaminski, South Africa 69-76-75—220 Espen Kofstad, Norway 71-72-77—220 Ruan Korb, South Africa 74-70-76—220 Jake Redman, South Africa 71-74-75—220 Anthony Michael, South Africa 70-75-76—221 Matthias Schwab, Austria 70-73-78—221 James Morrison, England 72-72-78—222 Jayden Trey Schaper, South Africa 68-77-77—222 Oliver Wilson, England 73-71-79—223 Stefan Wears-Taylor, South Africa 69-75-81—225

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.