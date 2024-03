PGA Tour Puerto Rico Open Scores

Friday At The Grand Reserve Golf Club Rio Grande, Puerto Rico Purse: $4 million Yardage: 7,506; Par: 72 a-amateur Second…

Friday At The Grand Reserve Golf Club Rio Grande, Puerto Rico Purse: $4 million Yardage: 7,506; Par: 72 a-amateur Second Round Suspended for Darkness Matti Schmid 67-65—132 Kevin Streelman 65-67—132 Rafael Campos 65-67—132 Ryo Hisatsune 65-67—132 Brice Garnett 66-66—132 Erik Barnes 66-66—132 Jimmy Stanger 68-65—133 Cody Gribble 68-66—134 Tyler Duncan 67-67—134 Norman Xiong 65-69—134 Max Greyserman 65-69—134 Scott Piercy 65-69—134 Martin Laird 67-68—135 Vince Whaley 69-66—135 Ben Kohles 69-66—135 Nico Echavarria 68-67—135 Sam Stevens 69-67—136 Tom Whitney 67-69—136 Jacob Bridgeman 68-68—136 Kevin Tway 71-36—136 Robert MacIntyre 70-67—137 Rico Hoey 65-72—137 Taiga Semikawa 67-70—137 Victor Perez 69-68—137 Garrick Higgo 66-71—137 Rasmus Højgaard 67-70—137 Aaron Rai 69-69—138 Sean O’Hair 70-68—138 Adrien Dumont de Chassart 73-65—138 Fred Biondi 70-68—138 Chris Stroud 69-69—138 Richy Werenski 67-71—138 Tommy Gainey 69-69—138 Kevin Chappell 70-69—139 Austin Cook 68-71—139 Ryan Brehm 70-69—139 Raul Pereda 70-69—139 Pierceson Coody 72-67—139 Austin Smotherman 69-70—139 Ryan McCormick 68-71—139 Troy Merritt 68-71—139 Henrik Norlander 71-68—139 Kyle Stanley 72-67—139 Ben Martin 70-69—139 Ben Griffin 71-68—139 Aaron Baddeley 70-69—139 Roger Sloan 68-72—140 Harry Hall 69-71—140 Michael Kim 72-68—140 Joel Dahmen 72-68—140 Brandon Wu 71-69—140 Chris Nido 71-69—140 Brian Stuard 68-72—140 Tyler Collet 71-69—140 Zecheng Dou 70-70—140 S.Y. Noh 68-72—140 Sangmoon Bae 68-72—140 Josh Teater 72-68—140 Jim Herman 70-70—140 Harrison Endycott 69-71—140 Projected Cut Line Russell Knox 71-70—141 Justin Suh 70-71—141 Camilo Villegas 71-70—141 Brandt Snedeker 72-69—141 Chris Gotterup 68-73—141 Harry Higgs 71-70—141 William McGirt 69-72—141 Patton Kizzire 70-71—141 Robert Streb 71-70—141 a-Justin Hastings 71-70—141 Trace Crowe 70-71—141 Sung Kang 70-72—142 Adam Long 71-71—142 Kevin Kisner 70-72—142 Ryan Armour 72-70—142 Jeff Overton 69-73—142 Ryan Cole 71-71—142 Jorge Campillo 76-66—142 Satoshi Kodaira 67-75—142 Daniel Berger 69-73—142 Ted Potter, Jr. 72-70—142 S.H. Kim 71-71—142 Nate Lashley 72-70—142 Nicholas Lindheim 71-71—142 Alejandro Tosti 70-72—142 Ben Crane 72-71—143 D.J. Trahan 72-71—143 MJ Daffue 72-71—143 Ricky Barnes 72-71—143 Kelly Kraft 72-71—143 Kevin Dougherty 72-71—143 Yuxin Lin 72-71—143 James Hahn 76-68—144 Domenico Geminiani 73-71—144 a-Gareth Steyn 71-73—144 Bill Haas 72-72—144 Scott Brown 72-72—144 Martin Trainer 73-71—144 Nick Watney 71-74—145 Cameron Champ 73-72—145 Wesley Bryan 71-74—145 Derek Ernst 75-71—146 Geoff Ogilvy 71-75—146 Jonathan Byrd 71-75—146 Aaron Wise 76-70—146 Scott Gutschewski 75-72—147 D.A. Points 75-72—147 George McNeill 75-73—148 Derek Lamely 75-73—148 a-Evan Pena 78-70—148 Blaine Hale, Jr. 79-69—148 Andrew Landry 73-76—149 Jason Dufner 76-75—151 a-Kelvin Hernandez 74-80—151 Did Not Finish Joe Highsmith Hayden Springer Michael Gligic Ben Silverman Mac Meissner Patrick Fishburn Evan Harmeling Angel Ayora Chan Kim David Skinns Paul Haley II a-Jackson Van Paris Paul Barjon Parker Coody Wilson Furr Julian Perico Chandler Phillips Aram Yenidjeian Leaderboard SCORE THRU Joe Highsmith -13 15 Matti Schmid -12 18 Kevin Streelman -12 18 Rafael Campos -12 18 Ryo Hisatsune -12 18 Brice Garnett -12 18 Erik Barnes -12 18 Jimmy Stanger -11 18

