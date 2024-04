NATIONAL LEAGUE BATTING_Burger, Miami, .750; Conforto, San Francisco, .750; Goldschmidt, St. Louis, .750; Steer, Cincinnati, .667; Betts, Los Angeles, .636;…

NATIONAL LEAGUE

BATTING_Burger, Miami, .750; Conforto, San Francisco, .750; Goldschmidt, St. Louis, .750; Steer, Cincinnati, .667; Betts, Los Angeles, .636; Bell, Miami, .500; Fraley, Cincinnati, .500; Hayes, Pittsburgh, .500; Martini, Cincinnati, .500; Meneses, Washington, .500.

RUNS_Betts, Los Angeles, 5; Bogaerts, San Diego, 4; Machado, San Diego, 4; Campusano, San Diego, 3; Conforto, San Francisco, 3; T.Hernández, Los Angeles, 3; Heyward, Los Angeles, 3; Lux, Los Angeles, 3; Merrill, San Diego, 3; T.Wade, San Diego, 3.

RBI_Betts, Los Angeles, 8; Cronenworth, San Diego, 6; Martini, Cincinnati, 5; Bogaerts, San Diego, 4; Burger, Miami, 3; Freeman, Los Angeles, 3; Machado, San Diego, 3; 11 tied at 2.

HITS_Betts, Los Angeles, 7; Bogaerts, San Diego, 6; Smith, Los Angeles, 6; Campusano, San Diego, 5; Cronenworth, San Diego, 5; Ohtani, Los Angeles, 5; Muncy, Los Angeles, 4; Tatis, San Diego, 4; T.Wade, San Diego, 4; Burger, Miami, 3; Conforto, San Francisco, 3; Freeman, Los Angeles, 3; Goldschmidt, St. Louis, 3.

DOUBLES_Campusano, San Diego, 2; 16 tied at 1.

TRIPLES_Cronenworth, San Diego, 1.

HOME RUNS_Martini, Cincinnati, 2; Betts, Los Angeles, 2; Olivares, Pittsburgh, 1; Ed.Rosario, Washington, 1; Conforto, San Francisco, 1; Goldschmidt, St. Louis, 1; Cruz, Pittsburgh, 1; Reynolds, Pittsburgh, 1; Freeman, Los Angeles, 1; Machado, San Diego, 1.

STOLEN BASES_Kim, San Diego, 2; E.De La Cruz, Cincinnati, 1; Fraley, Cincinnati, 1; Ohtani, Los Angeles, 1; V.Scott, St. Louis, 1; Steer, Cincinnati, 1; J.Sánchez, Miami, 1; T.Wade, San Diego, 1.

PITCHING_Glasnow, Los Angeles, 1-0; Montas, Cincinnati, 1-0; King, San Diego, 1-0; Matsui, San Diego, 1-0; Ortiz, Pittsburgh, 1-0; Hudson, Los Angeles, 1-0.

ERA_16 tied at 0.00.

STRIKEOUTS_Darvish, San Diego, 10; Glasnow, Los Angeles, 8; Luzardo, Miami, 8; Gray, Washington, 6; King, San Diego, 5; Mikolas, St. Louis, 5; Webb, San Francisco, 5; Montas, Cincinnati, 4; Suter, Cincinnati, 4; Cronin, Miami, 3; Keller, Pittsburgh, 3; Suarez, San Diego, 3.

