Jonsson Workwear Open Scores

Sunday At Glendower Golf Club Johannesburg Purse: $1.5 million Yardage: 7,542; Par: 72 Final Round Matteo Manassero, Italy (500), $232,912…

Matteo Manassero, Italy (500), $232,912 68-61-67-66—262 Thriston Lawrence, South Africa (224), $101,842 65-70-67-63—265 Jordan L. Smith, England (224), $101,842 66-66-65-68—265 Shaun Norris, South Africa (0), $101,842 66-66-65-68—265 Angel Hidalgo, Spain (127), $58,091 67-64-67-68—266 Oliver Bekker, South Africa (97), $44,527 65-65-68-69—267 Ivan Cantero Gutierrez, Spain (97), $44,527 64-67-68-68—267 Connor Syme, Scotland (75), $34,252 68-67-66-67—268 Tom McKibbin, Northern Ireland (63), $29,046 67-64-69-69—269 Daniel Van Tonder, South Africa (63), $29,046 68-68-69-64—269 Louis De Jager, South Africa (50), $22,949 65-69-70-66—270 Andrea Pavan, Italy (50), $22,949 68-67-67-68—270 Freddy Schott, Germany (50), $22,949 71-64-70-65—270 Ryan Van Velzen, South Africa (0), $22,949 68-70-69-63—270 Sam Bairstow, England (43), $19,729 67-67-71-66—271 Matthew Baldwin, England (43), $19,729 70-69-66-66—271 Thomas Aiken, South Africa (36), $16,829 69-67-67-69—272 Guxin Chen, China (36), $16,829 71-64-66-71—272 Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe (36), $16,829 68-66-71-67—272 Jacques Kruyswijk, South Africa (36), $16,829 66-68-66-72—272 Jason Scrivener, Australia (36), $16,829 68-66-70-68—272 Oliver Wilson, England (36), $16,829 69-68-68-67—272 Daniel Brown, England (31), $14,043 70-70-69-64—273 Ugo Coussaud, France (31), $14,043 68-65-72-68—273 Ewen Ferguson, Scotland (31), $14,043 70-65-69-69—273 JC Ritchie, South Africa (31), $14,043 69-68-67-69—273 Clement Sordet, France (31), $14,043 69-68-66-70—273 Andy Sullivan, England (31), $14,043 70-67-67-69—273 Wu Ashun, China (25), $11,577 70-68-68-68—274 Alexander Levy, France (25), $11,577 67-69-68-70—274 Hurly Long, Germany (25), $11,577 68-66-72-68—274 Niklas Norgaard Moller, Denmark (25), $11,577 67-66-71-70—274 Paul Waring, England (25), $11,577 67-70-67-70—274 Jovan Rebula, South Africa (0), $11,577 70-68-69-67—274 Casey Jarvis, South Africa (22), $9,773 67-66-69-73—275 Lorenzo Scalise, Italy (22), $9,773 70-67-68-70—275 Matthias Schwab, Austria (22), $9,773 69-68-67-71—275 Joel Girrbach, Switzerland (21), $8,905 70-66-74-66—276 Jaco Ahlers, South Africa (0), $8,905 70-66-70-70—276 Robin Williams, South Africa (0), $8,905 66-70-74-66—276 Sebastian Friedrichsen, Denmark (18), $7,809 69-68-70-70—277 Julien Guerrier, France (18), $7,809 68-71-66-72—277 Romain Langasque, France (18), $7,809 67-69-69-72—277 Gunner Wiebe, United States (18), $7,809 68-70-74-65—277 Keenan Davidse, South Africa (0), $7,809 64-71-72-70—277 Jeong-Weon Ko, France (15), $6,439 68-68-71-71—278 Johannes Veerman, United States (15), $6,439 68-70-72-68—278 Albert Venter, South Africa (15), $6,439 71-67-69-71—278 Musiwalo Nethunzwi, South Africa (0), $6,439 70-66-72-70—278 Lyle Rowe, South Africa (0), $6,439 68-71-73-66—278 Hennie Du Plessis, South Africa (12), $5,206 69-70-66-74—279 Nacho Elvira, Spain (12), $5,206 69-69-69-72—279 Jordan Gumberg, United States (12), $5,206 69-70-70-70—279 Santiago Tarrio, Spain (12), $5,206 67-70-70-72—279 Aaron Cockerill, Canada (10), $4,521 69-70-68-73—280 Will Enefer, England (10), $4,521 69-71-72-68—280 Jean Hugo, South Africa (0), $4,521 71-69-66-74—280 Dylan Frittelli, South Africa (8), $3,905 71-68-71-71—281 Deon Germishuys, South Africa (8), $3,905 72-68-72-69—281 Ricardo Gouveia, Portugal (8), $3,905 68-71-74-68—281 Joost Luiten, Netherlands (8), $3,905 70-68-69-74—281 Luca Filippi, South Africa (0), $3,905 72-65-71-73—281 Kyle McClatchie, South Africa (0), $3,905 69-71-70-71—281 Callum Mowat, South Africa (0), $3,288 70-68-72-72—282 Matthew Spacey, South Africa (0), $3,288 72-68-69-73—282 Jaco Van Zyl, South Africa (0), $3,288 69-69-74-70—282 Jamie Donaldson, Wales (6), $2,809 68-71-69-75—283 Jesper Svensson, Sweden (6), $2,809 71-69-71-72—283 Rupert Kaminski, South Africa (0), $2,809 75-65-74-69—283 MJ Viljoen, South Africa (0), $2,809 69-71-70-73—283 Francesco Laporta, Italy (5), $2,052 72-67-75-70—284 Wynand Dingle, South Africa (0), $2,052 70-69-73-72—284 Karabo Mokoena, South Africa (0), $2,052 69-71-73-71—284 Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark (4), $2,042 71-69-71-74—285 JJ Senekal, South Africa (4), $2,042 70-70-76-69—285 Darius Van Driel, Netherlands (4), $2,042 68-69-75-73—285 Hennie Otto, South Africa (0), $2,042 72-68-71-74—285

