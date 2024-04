DP World Tour Hero Indian Open Par Scores

Friday At DLF Golf & County Club New Delhi, India Purse: $2.25 million Yardage: 7,416; Par: 72 a-amateur Second Round…

Friday At DLF Golf & County Club New Delhi, India Purse: $2.25 million Yardage: 7,416; Par: 72 a-amateur Second Round Suspended for Weather Keita Nakajima, Japan 65-65—130 -14 Romain Langasque, France 66-66—132 -12 Matteo Manassero, Italy 65-68—133 -11 Jeong weon Ko, France 67-67—134 -10 Veer Ahlawat, India 69-66—135 -9 Joel Girrbach, Switzerland 67-70—137 -7 Fabrizio Zanotti, Paraguay 67-70—137 -7 Jeff Winther, Denmark 69-68—137 -7 Niklas Norgaard, Denmark 72-65—137 -7 Ugo Coussaud, France 72-65—137 -7 Matthew Jordan, England 68-69—137 -7 Karandeep Kochhar, India 68-70—138 -6 Manu Gandas, India 73-65—138 -6 Sebastian Soderberg, Sweden 71-67—138 -6 Daan Huizing, Netherlands 67-71—138 -6 Gavin Green, Malaysia 72-66—138 -6 Aaron Cockerill, Canada 72-67—139 -5 Gaganjeet Bhullar, India 70-69—139 -5 Will Enefer, England 69-70—139 -5 Yannik Paul, Germany 71-68—139 -5 Jordan Smith, England 66-73—139 -5 Rhys Enoch, Wales 72-67—139 -5 Lorenzo Scalise, Italy 69-71—140 -4 Rashid Khan, India 71-69—140 -4 Max Rottluff, Germany 71-69—140 -4 Francesco Laporta, Italy 72-68—140 -4 Jamie Donaldson, Wales 74-66—140 -4 Andrew Wilson, England 69-71—140 -4 Jannik De Bruyn, Germany 67-74—141 -3 Callum Shinkwin, England 72-69—141 -3 Darius Van Driel, Netherlands 71-70—141 -3 Richard Mansell, England 73-68—141 -3 Matthew Southgate, England 72-69—141 -3 Stuart Manley, Wales 73-68—141 -3 Pieter Moolman, South Africa 70-72—142 -2 Edoardo Molinari, Italy 75-67—142 -2 Jens Dantorp, Sweden 72-70—142 -2 Marcus Helligkilde, Denmark 69-73—142 -2 Calum Hill, Scotland 71-71—142 -2 Jairaj Singh Sandhu, India 72-70—142 -2 Espen Kofstad, Norway 81-62—143 -1 Daniel Van Tonder, South Africa 71-72—143 -1 Laurie Canter, England 72-71—143 -1 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 71-72—143 -1 Simon Forsstrom, Sweden 71-72—143 -1 Matthis Besard, Belgium 69-74—143 -1 Projected Cut Bernd Wiesberger, Austria 71-73—144 E Julien Brun, France 73-71—144 E Thomas Power Horan, Australia 71-73—144 E Elvis Smylie, Australia 74-70—144 E Jack Davidson, Wales 74-70—144 E Ricardo Gouveia, Portugal 73-72—145 +1 Haydn Barron, Australia 74-71—145 +1 Scott Jamieson, Scotland 75-70—145 +1 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 73-72—145 +1 Rafa Cabrera Bello, Spain 70-76—146 +2 Shiv Kapur, India 74-72—146 +2 Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark 74-72—146 +2 Shaurya Binu, India 77-69—146 +2 Adri Arnaus, Spain 75-71—146 +2 Benjamin Follet-Smith, Zimbabwe 69-77—146 +2 Jamal Hossain, Bangladesh 73-74—147 +3 Sebastian Friedrichsen, Denmark 73-74—147 +3 Udayan Mane, India 72-76—148 +4 Matthew Baldwin, England 77-71—148 +4 Ajeetesh Sandhu, India 74-75—149 +5 Lauri Ruuska, Finland 73-76—149 +5 Soren Broholt Lind, Denmark 74-75—149 +5 Om Prakash Chouhan, India 68-81—149 +5 Alex Fitzpatrick, England 69-81—150 +6 Deyen Lawson, Australia 76-74—150 +6 Sam Jones, New Zealand 76-74—150 +6 a-Mr Rohit, India 72-78—150 +6 S Chikkarangappa, India 78-72—150 +6 Jonas Blixt, Sweden 75-75—150 +6 Karan Pratap Singh, India 76-75—151 +7 Sachin Baisoya, India 74-77—151 +7 Angad Cheema, India 75-76—151 +7 Harshjeet Singh Sethie, India 79-72—151 +7 Jaco Prinsloo, South Africa 76-75—151 +7 Abhinav Lohan, India 74-77—151 +7 Yuvraj Sandhu, India 75-77—152 +8 Varun Parikh, India 73-79—152 +8 Dale Whitnell, England 78-74—152 +8 Stephen Gallacher, Scotland 77-75—152 +8 N Thangaraja, Sri Lanka 75-77—152 +8 David Ravetto, France 74-79—153 +9 a-Anant Singh Ahlawat, India 77-76—153 +9 Sunhit Bishnoi, India 71-84—155 +11 Filippo Celli, Italy 75-81—156 +12 Frederik Schott, Germany 75-82—157 +13 John Lyras, Australia 73-75—158 +14 Pedro Figueiredo, Portugal 75-75—160 +16 a-Vinamra Anand, India 82-92—174 +30 Withdrew or Retired Sebastian Garcia Rodriguez, Spain David Micheluzzi, Australia Rasmus Hojgaard, Denmark Did Not Finish Joost Luiten, Netherlands Johannes Veerman, United States Oliver Bekker, South Africa Aman Raj, India Nicolo Galletti, United States Sam Bairstow, England James Morrison, England Marco Penge, England Ewen Ferguson, Scotland Shubhankar Sharma, India Adrian Otaegui, Spain Angel Hidalgo, Spain Masahiro Kawamura, Japan Brandon Stone, South Africa Tom Lewis, England Frederic Lacroix, France Matthias Schwab, Austria Joe Dean, England John Parry, England Maximilian Kieffer, Germany Marcus Kinhult, Sweden Lukas Nemecz, Austria Casey Jarvis, South Africa James Nicholas, United States Andrea Pavan, Italy Marcel Schneider, Germany Adam Blomme, Sweden Garrick Porteous, England Daniel Hillier, New Zealand Alfredo Garcia-Heredia, Spain Rahil Gangjee, India Andy Sullivan, England Guido Migliozzi, Italy Anirban Lahiri, India Todd Clements, England Khalin H Joshi, India Gaurav Pratap Singh, India Josh Berry, England Kazuma Kobori, New Zealand Nicolas Colsaerts, Belgium Andrew Martin, Australia Dylan Mostert, South Africa Jayden Schaper, South Africa Chase Hanna, United States Kshitij Naveed Kaul, India a-Sandeep Yadav, India Leaderboard SCORE THRU Keita Nakajima -14 18 Romain Langasque -12 18 Matteo Manassero -11 18 Jeong weon Ko -10 18 Joost Luiten -10 15 Veer Ahlawat -9 18 Johannes Veerman -8 17

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.