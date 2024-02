Monday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL= District Playoffs= Class 3A Substate 1= Quarterfinal= Bishop Heelan Catholic, Sioux City 57, Sioux Center 54 Glenwood…

BOYS PREP BASKETBALL=

District Playoffs=

Class 3A Substate 1=

Quarterfinal=

Bishop Heelan Catholic, Sioux City 57, Sioux Center 54

Glenwood 71, Lewis Central 68

MOC-Floyd Valley 62, Le Mars 51

Sergeant Bluff-Luton 68, Storm Lake 64

Class 3A Substate 2=

Quarterfinal=

Ballard 67, Webster City 46

Clear Lake 71, Boone 39

Humboldt 81, Spencer 65

North Polk, Alleman 60, Algona 50

Class 3A Substate 3=

Quarterfinal=

Charles City 56, Center Point-Urbana 45

Decorah 98, West Delaware, Manchester 41

Hampton-Dumont-CAL 68, Independence 67, OT

Wahlert, Dubuque 62, Epworth, Western Dubuque 47

Class 3A Substate 4=

Quarterfinal=

Assumption, Davenport 96, Benton Community 58

Maquoketa 69, Cedar Rapids Xavier 62

Marion 66, Fairfield 38

Mt Vernon 65, Central Clinton, DeWitt 58

Class 3A Substate 5=

Quarterfinal=

Clear Creek-Amana 74, Washington 67

Keokuk 60, Mt Pleasant 42

Solon 75, Davis County, Bloomfield 36

Williamsburg 70, Fort Madison 64

Class 3A Substate 6=

Quarterfinal=

Gilbert 80, Saydel 43

Grinnell 56, South Tama County, Tama 17

Nevada 77, Oskaloosa 65

Waverly-Shell Rock 80, Vinton-Shellsburg 30

Class 3A Substate 7=

Quarterfinal=

Clarke, Osceola 67, Chariton 51

Newton 70, Knoxville 61

Pella 67, Carlisle 45

Winterset 64, Des Moines, Hoover 47

Class 3A Substate 8=

Quarterfinal=

ADM 70, Atlantic 49

Bondurant Farrar 88, Perry 57

Carroll 78, Denison-Schleswig 59

Creston 56, Harlan 51, OT

Class 4A Substate 1=

First Round=

Ames 71, Mason City 35

D.M. North 80, Sioux City, North 55

Class 4A Substate 2=

First Round=

Norwalk 72, Des Moines, Lincoln 39

Urbandale 80, Fort Dodge 42

Class 4A Substate 3=

First Round=

Davenport, North 46, Dubuque, Hempstead 44

Davenport, West 75, Burlington 50

Class 4A Substate 4=

First Round=

Linn-Mar, Marion 107, Clinton 43

Waterloo, East 62, Cedar Rapids, Washington 56

Class 4A Substate 5=

First Round=

Davenport, Central 46, Muscatine 45

Prairie, Cedar Rapids 86, Cedar Rapids, Jefferson 65

Class 4A Substate 6=

First Round=

Dowling Catholic, West Des Moines 91, D.M. East 35

Ottumwa 51, Iowa City 41

Class 4A Substate 7=

First Round=

Council Bluffs, Abraham Lincoln 72, Sioux City, West 28

Southeast Polk 74, Marshalltown 35

Class 4A Substate 8=

First Round=

Des Moines, Roosevelt 77, Indianola 62

Iowa City Liberty 66, Waterloo, West 51

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

