Magical Kenya Open Scores

Friday At Muthaiga Golf Club Nairobi, Kenya Purse: $21.7 million Yardage: 7,228; Par: 71 Second Round Tapio Pulkkanen, Finland 67-68—135…

Friday

At Muthaiga Golf Club

Nairobi, Kenya

Purse: $21.7 million

Yardage: 7,228; Par: 71

Second Round

Tapio Pulkkanen, Finland 67-68—135 Connor Syme, Scotland 67-68—135 Darius Van Driel, Netherlands 66-69—135 Manuel Elvira, Spain 70-66—136 Ewen Ferguson, Scotland 69-67—136 Sam Hutsby, England 69-67—136 Lorenzo Scalise, Italy 68-68—136 Louis De Jager, South Africa 70-67—137 Joe Dean, England 68-69—137 Deon Germishuys, South Africa 71-66—137 Craig Howie, Scotland 68-69—137 Frederic Lacroix, France 67-70—137 Tom Lewis, England 71-66—137 Jesper Svensson, Sweden 68-69—137 Lucas Vacarisas, Spain 69-68—137 Ashley Chesters, England 69-69—138 Nacho Elvira, Spain 69-69—138 Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark 68-70—138 Samuel Jones, New Zealand 68-70—138 Ryan Van Velzen, South Africa 67-71—138 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-68—138 Marcus Armitage, England 69-70—139 Joshua Berry, England 70-69—139 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 69-70—139 Alejandro Del Rey, Spain 71-68—139 Daan Huizing, Netherlands 67-72—139 Matthew Jordan, England 74-65—139 Jeong-Weon Ko, France 72-67—139 Jacques Kruyswijk, South Africa 70-69—139 Edoardo Molinari, Italy 71-68—139 Pieter Moolman, South Africa 68-71—139 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 69-70—139 Adrian Otaegui, Spain 69-70—139 Marcel Schneider, Germany 71-68—139 Yannick Schuetz, Germany 67-72—139 Julian Suri, United States 71-68—139 Gavin Green, Malaysia 69-71—140 Thriston Lawrence, South Africa 70-70—140 Joel Moscatel, Spain 69-71—140 John Parry, England 69-71—140 David Ravetto, France 72-68—140 Adrien Saddier, France 69-71—140 Matthias Schwab, Austria 69-71—140 Daniel Young, Scotland 68-72—140 Thomas Aiken, South Africa 71-70—141 Kiradech Aphibarnrat, Thailand 74-67—141 Haydn Barron, Australia 72-69—141 John Catlin, United States 69-72—141 Om Prakash Chouhan, India 70-71—141 Alex Fitzpatrick, England 70-71—141 Nicolo Galletti, United States 69-72—141 Ricardo Gouveia, Portugal 70-71—141 Rikuya Hoshino, Japan 70-71—141 Casey Jarvis, South Africa 69-72—141 Philipp Katich, Germany 71-70—141 Marcus Kinhult, Sweden 70-71—141 James Nicholas, United States 72-69—141 Eddie Pepperell, England 70-71—141 Garrick Porteous, England 73-68—141 Benjamin Rusch, Switzerland 72-69—141 Jamie Rutherford, England 72-69—141 Andy Sullivan, England 70-71—141 Santiago Tarrio, Spain 69-72—141 Wu Ashun, China 73-69—142 Steven Brown, England 72-70—142 Aaron Cockerill, Canada 70-72—142 Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 69-73—142 Sebastian Friedrichsen, Denmark 76-66—142 Joel Girrbach, Switzerland 69-73—142 Ronald Rugumayo, Uganda 72-70—142 Freddy Schott, Germany 73-69—142 Matthis Besard, Belgium 72-71—143 Pietro Bovari, Italy 70-73—143 Julien Brun, France 73-70—143 Jamie Donaldson, Wales 73-70—143 Oliver Farr, Wales 71-72—143 Dylan Frittelli, South Africa 72-71—143 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 74-69—143 John Gough, England 75-68—143 Angel Hidalgo, Spain 69-74—143 Nick Bachem, Germany 72-72—144 Adam Blomme, Sweden 73-71—144 Gary Boyd, England 75-69—144 Jordan Gumberg, United States 70-74—144 Dismas Indiza Anyonyi, Kenya 74-70—144 Romain Langasque, France 71-73—144 Dylan Mostert, South Africa 73-71—144 Wilco Nienaber, South Africa 75-69—144 Clement Sordet, France 71-73—144 Jonas Blixt, Sweden 72-73—145 Jack Davidson, Wales 75-70—145 Frank Kennedy, England 70-75—145 Njoroge Njonge Kibugu, Kenya 71-74—145 David Law, Scotland 72-73—145 Alexander Levy, France 72-73—145 Stuart Manley, Wales 73-72—145 Manuel Quiros, Spain 75-70—145 Shubhankar Sharma, India 71-74—145 Tom Vaillant, France 73-72—145 Jeunghun Wang, South Korea 78-67—145 John Axelsen, Denmark 74-72—146 David Horsey, England 72-74—146 Michael Karanga, Kenya 75-71—146 Masahiro Kawamura, Japan 69-77—146 Connor McKinney, Australia 71-75—146 Guido Migliozzi, Italy 70-76—146 Tom Power Horan, Australia 75-71—146 Lars Van Meijel, Netherlands 73-73—146 Oliver Wilson, England 75-71—146 Andrew Wilson, England 74-72—146 Sam Bairstow, England 73-74—147 Oliver Bekker, South Africa 71-76—147 Filippo Celli, Italy 72-75—147 Simon Forsstrom, Sweden 71-76—147 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 72-75—147 Kazuki Higa, Japan 76-72—148 Mutahi Kibugu, Kenya 76-72—148 Andrea Pavan, Italy 71-77—148 Jannik De Bruyn, Germany 78-71—149 Will Enefer, England 77-72—149 Maximilian Kieffer, Germany 74-75—149 Braden Thornberry, United States 73-76—149 Soren Broholt Lind, Denmark 76-74—150 Pedro Figueiredo, Portugal 76-74—150 Visitor Mapwanya, Zimbabwe 73-77—150 Greg Snow, Kenya 71-79—150 Justin Walters, South Africa 75-75—150 Jastas Madoya Asena, Kenya 73-78—151 Rhys Enoch, Wales 74-77—151 Justin Harding, South Africa 79-72—151 John Lejirma, Kenya 78-73—151 Renato Paratore, Italy 73-78—151 Conor Purcell, Ireland 74-77—151 Daniel Nduva, Kenya 74-78—152 Lauri Ruuska, Finland 76-77—153 Mohit Mediratta, Kenya 77-77—154 Samuel Njoroge, Kenya 77-77—154 David Kamulindwa, Uganda 76-79—155 Marc Warren, Scotland 77-78—155 Isaac Ogolla Makokha, Kenya 81-78—159 Mike Kisia, Kenya 74-86—160 Josphat Rono, Kenya 80-82—162

