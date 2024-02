All-Star Skills Results

Friday, Feb. 2 At Scotiabank Arena Toronto, Ontario Prize money: $1 million dollars Fastest Skater 1. Connor McDavid, Edmonton, 13.408…

Friday, Feb. 2 At Scotiabank Arena Toronto, Ontario Prize money: $1 million dollars Fastest Skater

1. Connor McDavid, Edmonton, 13.408 seconds.

2. Mathew Barzal, N.Y. Islanders, 13.519.

3. Quinn Hughes, Vancouver, 14.088.

4. Cale Makar, Colorado, 14.089.

5. William Nylander, Toronto, 14.164.

___

One Timers

1. Nathan MacKinnon (from Bedard), 23.

2. David Pastrnak (from Bedard), 22.

3. Leon Draisaitl (from Crosby), 22.

4. Elias Pettersson (from Crosby), 20.

5. Nikita Kucherov (From Crosby), 19.

6. J.T Miller (from Crosby), 18.

7. Mathew Barzal (from Bedard), 17.

8. Auston Matthews (from Crosby), 15.

___

Stick Handling

1. Elias Pettersson, Vancouver, 25 points

2. Cale Makar, Colorado, 23.

3. Mathew Barzal, N.Y. Islanders, 21.

4. Auston Matthews, Toronto, 19.

5. William Nylander, Toronto, 16.

6. Quinn Hughes, Vancouver, 15.

7. Nathan MacKinnon, Colorado, 13.

8. Connor McDavid, Edmonton, 12.

9. Leon Draisaitl, Edmonton, 12.

10. J.T. Miller, Vancouver, 7.

11. Nikita Kucherov, Tampa Bay, 5.

___

Hardest Shot

1. Cale Makar, Colorado, 102.5 mph.

2. J.T. Miller, Vancouver, 102.3.

3. Elias Pettersson, Vancouver, 98.4.

4. Auston Matthews, Toronto, 96.22.

5. David Pastrnak, Boston, 95.27.

___

Stick Handling

1. Connor McDavid, Edmonton, 25.755 seconds.

2. Mathew Barzal, N.Y. Islanders, 26.929.

3. William Nylander, Toronto, 27.272.

4. Nathan MacKinnon, Colorado, 27.715.

5. Leon Draisaitl, Edmonton, 28.677.

6. Quinn Hughes, Vancouver, 29.038.

7. Elias Pettersson, Vancouver, 29.526 (wiped out).

8. David Pastrnak, Boston, 38.488.

9. Nikita Kucherov, Tampa Bay, 44.178.

___

Accuracy Shooting

1. Connor McDavid, Edmonton, 9.158 seconds

2. Auston Matthews, Toronto, 9.341.

3. J.T. Miller, Vancouver, 13.587.

4. William Nylander, Toronto, 14.099.

5. Quinn Hughes, Vancouver, 14.815.

6. Nathan MacKinnon, Colorado, 15.958.

7. Nikita Kucheov, Tampa Bay, 16.46.

8. Cale Makar, Colorado, 19.069.

9. David Pastrnak, Boston, 19.67.

10. Leon Draisaitl, Edmonton, 46.089.

___

On-on-One

1. William Nylander, Toronto vs. Cam Talbot, Los Angeles, 9 points

2. Auston Matthew, Toronto vs. Thatcher Demko, Vancouver, 7.

3. J.T Miller, Vancouver vs. Jeremy Swayman, Boston, 6.

4. Mathew Barzal, N.Y. Islanders vs. Igor Shesterkin, N.Y. Rangers, 6.

5. Cale Maker, Colorado vs. Connor Hellebuyck, WPG, 4.

6. Elias Pettersson, Vancouver vs. Jake Oettinger, DAL, 3.

7. Connor McDavid, Edmonton vs. x-Alexandar Georgiev, Colorado, 3.

8. Nathan MacKinnon, Colorado vs. Sergei Bobrovski, FLA, 2.

Most saves (9) wins $100,000

___

Obstacle Course

1. Connor McDavid, Edmonton, 40.606 seconds.

2. Cale Makar, Colorado, 43.435.

3. Auston Matthews, Toronto, 47.271.

4. William Nyander, Toronto, 49.065.

5. J.T Miller, Vancouver, 49.351.

6. Matthew Barzal, N.Y. Islanders, 1:16.

___

Final Overall Standings

Connor McDavid, Edmonton, 25 points

Cale Makar, Colorado, 20.

Auston Matthews, Toronto, 18.

William Nylander, Toronto, 16.

Mathew Barzal, N.Y. Islanders, 13.5.

J.T. Miller, Vancouver, 12.

