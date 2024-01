Australian Open Results

Wednesday At Melbourne Park Melbourne, Australia Purse: AUD38,923,200 Surface: Hardcourt outdoor MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Wednesday from Australian Open…

Wednesday

At Melbourne Park

Melbourne, Australia

Purse: AUD38,923,200

Surface: Hardcourt outdoor

MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Wednesday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Men’s Singles

Second Round

Jannik Sinner (4), Italy, def. Jesper De Jong, Netherlands, 6-2, 6-2, 6-2.

Alex de Minaur (10), Australia, def. Matteo Arnaldi, Italy, 6-3, 6-0, 6-3.

Sebastian Baez (26), Argentina, def. Daniel Elahi Galan, Colombia, 7-5, 2-6, 6-2, 6-4.

Flavio Cobolli, Italy, def. Pavel Kotov, Russia, 7-5, 6-3, 5-7, 6-2.

Taylor Fritz (12), United States, def. Hugo Gaston, France, 6-0, 6-3, 6-1.

Fabian Marozsan, Hungary, def. Francisco Cerundolo (22), Argentina, 7-6 (5), 6-4, 6-2.

Karen Khachanov (15), Russia, def. Aleksandar Kovacevic, United States, 6-4, 6-3, 4-6, 6-3.

Luca van Assche, France, def. Lorenzo Musetti (25), Italy, 6-3, 3-6, 6-7 (5), 6-3, 6-0.

Ben Shelton (16), United States, def. Christopher O’Connell, Australia, 6-4, 6-1, 3-6, 7-6 (5).

Adrian Mannarino (20), France, def. Jaume Munar, Spain, 6-3, 6-3, 1-6, 2-6, 6-3.

Tomas Machac, Czech Republic, def. Frances Tiafoe (17), United States, 6-4, 6-4, 7-6 (5).

Tomas Martin Etcheverry (30), Argentina, def. Gael Monfils, France, 6-4, 6-4, 6-4.

Sebastian Korda (29), United States, def. Quentin Halys, France, 6-4, 6-4, 6-4.

Andrey Rublev (5), Russia, def. Christopher Eubanks, United States, 6-4, 6-4, 6-4.

Novak Djokovic (1), Serbia, def. Alexei Popyrin, Australia, 6-3, 4-6, 7-6 (4), 6-3.

Stefanos Tsitsipas (7), Greece, def. Jordan Thompson, Australia, 4-6, 7-6 (6), 6-2, 7-6 (4).

Women’s Singles

Second Round

Mirra Andreeva, Russia, def. Ons Jabeur (6), Tunisia, 6-0, 6-2.

Maria Timofeeva, Russia, def. Caroline Wozniacki, Denmark, 1-6, 6-4, 6-1.

Amanda Anisimova, United States, def. Nadia Podoroska, Argentina, 6-2, 6-3.

Barbora Krejcikova (9), Czech Republic, def. Tamara Korpatsch, Germany, 6-2, 6-2.

Alycia Parks, United States, def. Leylah Annie Fernandez (32), Canada, 7-5, 6-4.

Coco Gauff (4), United States, def. Caroline Dolehide, United States, 7-6 (2), 6-2.

Storm Hunter, Australia, def. Laura Siegemund, Germany, 6-4, 3-6, 6-3.

Anastasia Zakharova, Russia, def. Kaja Juvan, Slovenia, 6-1, 6-1.

Beatriz Haddad Maia (10), Brazil, def. Alina Korneeva, Russia, 6-1, 6-2.

Diane Parry, France, def. Kamilla Rakhimova, Russia, 7-5, 6-2.

Paula Badosa, Spain, def. Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, 6-2, 6-3.

Magdalena Frech, Poland, def. Caroline Garcia (16), France, 6-4, 7-6 (2).

Aryna Sabalenka (2), Belarus, def. Brenda Fruhvirtova, Czech Republic, 6-3, 6-2.

Lesia Tsurenko (28), Ukraine, def. Rebeka Masarova, Spain, 6-3, 6-4.

Marta Kostyuk, Ukraine, def. Elise Mertens (25), Belgium, 5-7, 6-1, 7-6 (6).

Elina Avanesyan, Russia, def. Maria Sakkari (8), Greece, 6-4, 6-4.

Men’s Doubles

First Round

Marcel Granollers, Spain, and Horacio Zeballos (4), Argentina, def. Evan King and Reese Stalder, United States, 6-3, 7-6 (3).

Jack Withrow and Nathaniel Lammons (12), United States, def. Petr Nouza and Jiri Lehecka, Czech Republic, 3-6, 7-5, 6-4.

Ivan Dodig, Croatia, and Austin Krajicek (1), United States, def. Roman Safiullin, Russia, and Miomir Kecmanovic, Serbia, 3-6, 6-1, 6-2.

Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Lloyd Glasspool (11), Britain, def. Tallon Griekspoor and Bart Stevens, Netherlands, 7-6 (2), 6-2.

Hugo Nys, Monaco, and Jan Zielinski (7), Poland, def. Dane Sweeny and James McCabe, Australia, 6-7 (5), 7-5, 6-2.

Santiago Gonzalez, Mexico, and Neal Skupski (5), Britain, def. Mackenzie McDonald, United States, and Botic Van de Zandschulp, Netherlands, 7-6 (6), 6-1.

Kevin Krawietz and Tim Puetz (8), Germany, def. Marcos Giron, United States, and Kwon Soon Woo, South Korea, 6-2, 6-0.

Rajeev Ram, United States, and Joe Salisbury (3), Britain, def. Matwe Middelkoop, Netherlands, and Marcelo Melo, Brazil, 7-6 (4), 7-5.

Women’s Doubles

First Round

Sara Errani and Jasmine Paolini, Italy, def. Monica Niculescu, Romania, and Ingrid Martins (15), Brazil, 6-3, 6-1.

Wang Xiyu, China, and Linda Noskova, Czech Republic, def. Priscilla Hon and Talia Gibson, Australia, 3-6, 6-3, 6-4.

Maddison Inglis and Destanee Aiava, Australia, def. Martina Trevisan and Elisabetta Cocciaretto, Italy, 1-6, 6-1, 6-2.

Kimberly Birrell and Olivia Gadecki, Australia, def. Sabrina Santamaria, United States, and Varvara Gracheva, Russia, 6-0, 6-3.

Emma Navarro, United States, and Diana Shnaider, Russia, def. Anna-Karolina Schmiedlova, Slovakia, and Anhelina Kalinina, Ukraine, 7-5, 6-0.

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, and Anna Blinkova, Russia, def. Viktoriya Tomova, Bulgaria, and Mirra Andreeva, Russia, 6-4, 6-0.

Lyudmyla Kichenok, Ukraine, and Jelena Ostapenko (11), Latvia, def. Emina Bektas and Kayla Day, United States, 6-4, 7-6 (3).

Yuan Yue and Wang Yafan, China, def. Heather Watson, Britain, and Lucia Bronzetti, Italy, 6-3, 6-3.

Ajla Tomljanovic and Daria Saville, Australia, def. Oksana Kalashnikova, Georgia, and Maia Lumsden, Britain, 6-4, 6-3.

