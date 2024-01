Australian Open Results

Monday At Melbourne Park Melbourne, Australia Purse: AUD38,923,200 Surface: Hardcourt outdoor MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Monday from Australian Open…

Monday

At Melbourne Park

Melbourne, Australia

Purse: AUD38,923,200

Surface: Hardcourt outdoor

MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Monday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Hugo Gaston, France, def. Roberto Carballes Baena, Spain, 6-3, 6-2, 3-6, 6-4.

Emil Ruusuvuori, Finland, def. Patrick Kypson, United States, 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (4).

Sebastian Korda (29), United States, def. Vit Kopriva, Czech Republic, 6-1, 6-4, 2-6, 4-6, 6-2.

Lorenzo Musetti (25), Italy, def. Benjamin Bonzi, France, 7-6 (3), 7-6 (4), 4-6, 6-2.

Daniil Medvedev (3), Russia, def. Terence Atmane, France, 5-7, 6-2, 6-4, 1-0, ret.

Flavio Cobolli, Italy, def. Nicolas Jarry (18), Chile, 6-4, 3-6, 6-3, 2-6, 7-5.

Ben Shelton (16), United States, def. Roberto Bautista Agut, Spain, 6-2, 7-6 (2), 7-5.

Alexei Popyrin, Australia, def. Marc Polmans, Australia, 6-3, 7-6 (3), 6-2.

Alejandro Davidovich Fokina (23), Spain, def. Constant Lestienne, France, 6-4, 6-4, 7-6 (5).

Jakub Mensik, Czech Republic, def. Denis Shapovalov, Canada, 6-3, 7-5, 7-5.

Stefanos Tsitsipas (7), Greece, def. Zizou Bergs, Belgium, 5-7, 6-1, 6-1, 6-3.

Adrian Mannarino (20), France, def. Stan Wawrinka, Switzerland, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3, 6-0.

Luca van Assche, France, def. James Duckworth, Australia, 6-7 (2), 6-3, 3-6, 6-3, 6-3.

Christopher Eubanks, United States, def. Taro Daniel, Japan, 6-4, 6-2, 6-3.

Tomas Martin Etcheverry (30), Argentina, def. Andy Murray, Britain, 6-4, 6-2, 6-2.

Zhang Zhizhen, China, def. Federico Coria, Argentina, 6-4, 7-6 (3), 7-6 (5).

Gael Monfils, France, def. Yannick Hanfmann, Germany, 6-4, 6-3, 7-5.

Karen Khachanov (15), Russia, def. Daniel Altmaier, Germany, 5-7, 6-3, 7-6 (5), 7-6 (3).

Aleksandar Kovacevic, United States, def. Alejandro Tabilo, Chile, 6-7 (2), 7-6 (7), 1-6, 6-1, 6-3.

Nuno Borges, Portugal, def. Maximilian Marterer, Germany, 7-5, 7-6 (3), 6-2.

Ugo Humbert (21), France, def. David Goffin, Belgium, 6-2, 7-5, 5-7, 6-3.

Jordan Thompson, Australia, def. Aleksandar Vukic, Australia, 3-6, 7-6 (3), 6-2, 3-6, 6-4.

Alex de Minaur (10), Australia, def. Milos Raonic, Canada, 6-7 (6), 6-3, 2-0, ret.

Hubert Hurkacz (9), Poland, def. Omar Jasika, Australia, 7-6 (4), 6-4, 6-2.

Hugo Grenier, France, def. Alexandre Muller, France, 2-6, 7-6 (3), 4-6, 6-4, 7-6 (7).

Miomir Kecmanovic, Serbia, def. Yosuke Watanuki, Japan, 4-6, 7-5, 6-3, 6-4.

Women’s Singles

First Round

Elina Svitolina (19), Ukraine, def. Taylah Preston, Australia, 6-2, 6-2.

Nadia Podoroska, Argentina, def. Tamara Zidansek, Slovenia, 6-1, 6-0.

Varvara Gracheva, Russia, def. Yanina Wickmayer, Belgium, 6-3, 6-4.

Dayana Yastremska, Ukraine, def. Marketa Vondrousova (7), Czech Republic, 6-1, 6-2.

Storm Hunter, Australia, def. Sara Errani, Italy, 6-4, 6-3.

Linda Noskova, Czech Republic, def. Marie Bouzkova (31), Czech Republic, 6-1, 7-5.

Viktoriya Tomova, Bulgaria, def. Kayla Day, United States, 6-4, 6-2.

Coco Gauff (4), United States, def. Anna-Karolina Schmiedlova, Slovakia, 6-3, 6-0.

Kaja Juvan, Slovenia, def. Anastasia Potapova (23), Russia, 6-1, 6-4.

Laura Siegemund, Germany, def. Ekaterina Alexandrova (17), Russia, 6-2, 3-6, 7-6 (9).

McCartney Kessler, United States, def. Fiona Ferro, France, 3-6, 6-3, 6-2.

Rebeka Masarova, Spain, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 6-3, 6-4.

Jasmine Paolini (26), Italy, def. Diana Shnaider, Russia, 6-3, 6-4.

Elise Mertens (25), Belgium, def. Mayar Sherif, Egypt, 6-2, 2-0, ret.

Marta Kostyuk, Ukraine, def. Claire Liu, United States, 6-3, 4-6, 6-1.

Tatjana Maria, Germany, def. Camila Osorio, Colombia, 7-5, 6-7 (4), 6-4.

Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, def. Donna Vekic (21), Croatia, 6-4, 6-4.

Katerina Siniakova, Czech Republic, def. Jaqueline Adina Cristian, Romania, 6-2, 7-5.

Magdalena Frech, Poland, def. Daria Saville, Australia, 6-7 (5), 6-3, 7-5.

Anastasia Zakharova, Russia, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, 2-6, 6-0, 6-3.

Ons Jabeur (6), Tunisia, def. Yuliia Starodubtseva, Ukraine, 6-3, 6-1.

Paula Badosa, Spain, def. Taylor Townsend, United States, 6-1, 6-3.

Mirra Andreeva, Russia, def. Bernarda Pera, United States, 7-5, 6-2.

Viktorija Golubic, Switzerland, def. Veronika Kudermetova (15), Russia, 7-6 (4), 1-6, 6-1.

Arantxa Rus, Netherlands, def. Anhelina Kalinina (24), Ukraine, 6-1, 6-0.

Beatriz Haddad Maia (10), Brazil, def. Linda Fruhvirtova, Czech Republic, 6-2, 3-6, 6-2.

Anna Kalinskaya, Russia, def. Katie Volynets, United States, 6-3, 3-6, 6-2.

Caroline Garcia (16), France, def. Naomi Osaka, Japan, 6-4, 7-6 (2).

