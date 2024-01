Australian Open Results

Sunday At Melbourne Park Melbourne, Australia Purse: AUD38,923,200 Surface: Hardcourt outdoor MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Sunday from Australian Open…

Sunday

At Melbourne Park

Melbourne, Australia

Purse: AUD38,923,200

Surface: Hardcourt outdoor

MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Sunday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Jaume Munar, Spain, def. Alexander Shevchenko, Russia, 6-3, 6-3, 6-1.

Matteo Arnaldi, Italy, def. Adam Walton, Australia, 7-6 (5), 6-2, 6-4.

Jannik Sinner (4), Italy, def. Botic Van de Zandschulp, Netherlands, 6-4, 7-5, 6-3.

Fabian Marozsan, Hungary, def. Marin Cilic, Croatia, 6-1, 2-6, 6-2, 7-5.

Francisco Cerundolo (22), Argentina, def. Dane Sweeny, Australia, 3-6, 6-3, 6-4, 2-6, 6-2.

Pavel Kotov, Russia, def. Arthur Rinderknech, France, 7-5, 6-1, 6-7 (6), 6-7 (5), 6-3.

Tomas Machac, Czech Republic, def. Shintaro Mochizuki, Japan, 7-5, 6-1, 7-5.

Andrey Rublev (5), Russia, def. Thiago Seyboth Wild, Brazil, 7-5, 6-4, 3-6, 4-6, 7-6 (6).

Sebastian Baez (26), Argentina, def. Jeffrey John Wolf, United States, 3-6, 6-2, 6-3, 3-0, ret.

Jesper De Jong, Netherlands, def. Pedro Cachin, Argentina, 4-6, 6-2, 6-3, 6-4.

Christopher O’Connell, Australia, def. Cristian Garin, Chile, 3-6, 7-5, 4-6, 6-1, 7-5.

Taylor Fritz (12), United States, def. Facundo Diaz Acosta, Argentina, 4-6, 6-3, 3-6, 6-2, 6-4.

Quentin Halys, France, def. Lloyd Harris, South Africa, 4-6, 7-6 (5), 7-5, 7-6 (2).

Women’s Singles

First Round

Kamilla Rakhimova, Russia, def. Emina Bektas, United States, 6-4, 6-4.

Leylah Annie Fernandez (32), Canada, def. Sara Bejlek, Czech Republic, 7-6 (5), 6-2.

Lesia Tsurenko (28), Ukraine, def. Lucia Bronzetti, Italy, 3-6, 7-5, 6-3.

Barbora Krejcikova (9), Czech Republic, def. Mai Hontama, Japan, 2-6, 6-4, 6-3.

Tamara Korpatsch, Germany, def. Jodie Anna Burrage, Britain, 2-6, 6-3, 6-0.

Alycia Parks, United States, def. Daria Snigur, Ukraine, 2-6, 6-2, 6-4.

Elina Avanesyan, Russia, def. Zhuoxuan Bai, China, 4-6, 7-5, 6-2.

Maria Timofeeva, Russia, def. Alize Cornet, France, 6-2, 6-4.

Maria Sakkari (8), Greece, def. Nao Hibino, Japan, 6-4, 6-1.

Brenda Fruhvirtova, Czech Republic, def. Ana Bogdan, Romania, 2-6, 6-4, 6-3.

Amanda Anisimova, United States, def. Liudmila Samsonova (13), Russia, 6-3, 6-4.

Diane Parry, France, def. Wang Xinyu (30), China, 6-3, 2-6, 6-3.

Caroline Dolehide, United States, def. Leolia Jeanjean, France, 6-2, 6-4.

Alina Korneeva, Russia, def. Sara Sorribes Tormo, Spain, 4-6, 6-3, 6-2.

Caroline Wozniacki, Denmark, def. Magda Linette (20), Poland, 6-2, 2-0, ret.

