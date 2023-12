Women’s College Basketball Scores

Wednesday, Dec. 6 EAST Albany (NY) 56, CCSU 37 Boston College 95, UMass 57 Bryant 63, Loyola (Md.) 54 Columbia…

Wednesday, Dec. 6

EAST

Albany (NY) 56, CCSU 37

Boston College 95, UMass 57

Bryant 63, Loyola (Md.) 54

Columbia 76, Memphis 66

Delaware St. 108, Wilmington (DC) 39

Drexel 51, Marist 36

Fairleigh Dickinson 86, Bloomfield 38

Maine 79, Harvard 61

Monmouth (NJ) 72, American 60

New Hampshire 68, Stonehill 41

Princeton 79, Quinnipiac 70

Providence 51, Rhode Island 50

Sacred Heart 57, NJIT 48

Stony Brook 81, Yale 66

Towson 68, George Washington 60

UConn 90, Ball St. 63

Vermont 62, Army 42

Wagner 69, St. Peter’s 67

SOUTH

Alabama 88, Coastal Carolina 46

Belmont 70, Lipscomb 51

E. Kentucky 85, Miami (Ohio) 55

ETSU 79, Charleston Southern 52

Furman 124, Bob Jones 44

Georgia 86, Troy 70

Middle Tennessee 73, Tennessee 62

Minnesota 76, Kentucky 57

North Carolina 81, UNC-Greensboro 66

Northwestern St. 59, Tarleton St. 51

Presbyterian 68, Queens (NC) 60

South Carolina 104, Morgan St. 38

Tulane 90, New Orleans 63

UNC-Asheville 88, Warren Wilson 33

Virginia 78, Rider 51

Virginia Tech 98, LIU Brooklyn 50

MIDWEST

Cleveland St. 87, Niagara 56

Detroit 62, W. Michigan 59

Fort Wayne 57, Bellarmine 46

IUPUI 81, Evansville 75

Illinois 74, N. Kentucky 52

Iowa 67, Iowa St. 58

Kansas 79, Houston Christian 57

Kansas St. 101, McNeese St. 39

Missouri 81, Missouri St. 63

Notre Dame 96, Lafayette 42

Purdue 83, SE Missouri 57

S. Illinois 77, SIU-Edwardsville 53

Saint Louis 89, S. Indiana 53

Toledo 69, Michigan 46

UMKC 84, Bellevue 34

Youngstown St. 53, Akron 52

SOUTHWEST

North Texas 73, Ark.-Pine Bluff 66

Texas 106, Long Beach St. 62

Texas A&M 83, Lamar 51

FAR WEST

Boise St. 87, CS Bakersfield 66

Cal Baptist 78, Utah Tech 69

Cal St.-Fullerton 77, Fresno St. 68

Idaho St. 54, Utah Valley St. 50

Montana 82, Loyola Marymount 68

N. Arizona 96, Pacific 65

Weber St. 57, Nevada 55

___

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.