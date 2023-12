Women’s College Basketball Scores

Sunday, Dec. 3 EAST Boston College 91, Mass.-Lowell 53 Brown 90, Johnson & Wales (RI) 35 Columbia 77, Villanova 75…

Sunday, Dec. 3

EAST

Boston College 91, Mass.-Lowell 53

Brown 90, Johnson & Wales (RI) 35

Columbia 77, Villanova 75

Delaware 74, Duquesne 57

Lehigh 68, Hofstra 56

Manhattan 68, UMBC 52

Maryland 86, George Mason 77

Merrimack 84, Yale 73

Pittsburgh 73, Binghamton 62

Rhode Island 60, Princeton 58

Robert Morris 65, Youngstown St. 63

Vermont 46, Holy Cross 44

Virginia 94, La Salle 73

William & Mary 81, Navy 53

SOUTH

Alcorn St. 78, Arkansas Baptist 45

Auburn 72, UAB 62

Belmont 71, Middle Tennessee 57

Chattanooga 59, Mississippi St. 53

ETSU 56, Morehead St. 52

FIU 54, Bethune-Cookman 51

Florida St. 76, Kent St. 49

Georgia 85, Furman 55

James Madison 55, Wake Forest 53

Kentucky 73, Tennessee Tech 67

Louisville 80, NC A&T 40

Miami 87, NJIT 43

NC State 79, Illinois St. 61

Northwestern St. 46, Southern U. 35

Ohio St. 78, Tennessee 58

Old Dominion 55, Florida Gulf Coast 42

Queens (NC) 64, Winthrop 61

Richmond 69, Le Moyne 40

Samford 65, Jacksonville St. 51

South Carolina 77, Duke 61

UCF 42, Campbell 41

Vanderbilt 71, Louisiana Tech 63

MIDWEST

Akron 55, Tennessee St. 49

Ball St. 71, Saint Louis 64

Butler 59, Wisconsin 51

Creighton 115, N. Iowa 62

Detroit 66, Oakland 55

Fort Wayne 71, Wright St. 60

Georgetown 82, Northwestern 58

Indiana 72, Stetson 34

Iowa St. 85, UNC-Wilmington 58

Marquette 87, Penn 52

Michigan St. 89, Miami (Ohio) 44

Milwaukee 70, IUPUI 59

N. Dakota St. 91, Mayville St. 68

North Dakota 64, E. Michigan 56

Purdue 83, Valparaiso 56

SIU-Edwardsville 89, N. Illinois 79

SOUTHWEST

Baylor 71, Oregon 51

Houston 79, Florida A&M 59

Oklahoma St. 78, Wyoming 62

Texas 80, UConn 68

Texas A&M 63, Kansas 52

Texas St. 79, North Texas at Dallas 41

UCLA 81, Arkansas 66

UTSA 90, UTEP 66

FAR WEST

E. Washington 64, Boise St. 43

Gonzaga 96, Stanford 78

Hawaii 73, San Jose St. 47

N. Colorado 96, Northern New Mexico 37

South Dakota 78, Loyola Marymount 73, OT

Southern Cal 89, San Diego 58

___

