ISPS Handa Australian Open Scores

Sunday

Sydney

a-The Lakes (Host Course)

6,899 yards; Par 72

b-The Australian Golf Club

7,228 yards; Par 71

Purse: $1.8 million

Final Round

Note: Tournament is played on two courses with different pars.

(x-won on second playoff hole)

Rikuya Hoshino, Japan (334), $131,609 68a-68b-65b-70b—271 x-Joaquin Niemann, Chile (0), $203,396 66b-69a-70b-66b—271 Min Woo Lee, Australia (188), $75,376 67a-64b-70b-72b—273 Laurie Canter, England (127), $50,809 70b-67a-69b-68b—274 Grant Forrest, Scotland (127), $50,809 65b-71a-70b-68b—274 Adam Scott, Australia (127), $50,809 71b-68a-67b-68b—274 Lucas Herbert, Australia (90), $35,893 68b-69a-66b-72b—275 Alex Fitzpatrick, England (56), $22,299 68b-68a-66b-74b—276 Ryo Hisatsune, Japan (56), $22,299 69a-67b-71b-69b—276 Alexander Levy, France (56), $22,299 66a-71b-72b-67b—276 Adrian Meronk, Poland (56), $22,299 73b-68a-69b-66b—276 Jason Scrivener, Australia (56), $22,299 72a-64b-69b-71b—276 Julian Suri, United States (56), $22,299 71b-69a-70b-66b—276 Sam Brazel, Australia (0), $22,299 70a-65b-70b-71b—276 Yuto Katsuragawa, Japan (0), $22,299 67a-70b-70b-69b—276 Patrick Rodgers, United States (42), $16,870 64a-70b-68b-75b—277 Philipp Katich, Germany (38), $15,195 68b-71a-71b-68b—278 Connor Syme, Scotland (38), $15,195 64b-70a-72b-72b—278 Cameron Smith, Australia (0), $15,195 71a-68b-69b-70b—278 Jhonattan Vegas, Venezuela (0), $15,195 66b-69a-72b-71b—278 Richard Mansell, England (33), $13,161 71b-68a-68b-72b—279 Angel Ayora Fanegas, Spain (0), $13,161 69a-72b-73b-65b—279 Aaron Baddeley, Australia (0), $13,161 67b-72a-70b-70b—279 Jeffrey Guan, Australia (0), $13,161 70b-66a-70b-73b—279 Jake McLeod, Australia (0), $13,161 71b-69a-72b-67b—279 Jasper Stubbs, Australia 69a-70b-71b-69b—279 Nicolo Galletti, United States (28), $11,187 66a-73b-75b-66b—280 Adam Bland, Australia (0), $11,187 69a-72b-65b-74b—280 Michael Block, United States (0), $11,187 71a-70b-69b-70b—280 Marc Leishman, Australia (0), $11,187 71a-67b-69b-73b—280 Kade McBride, Australia (0), $11,187 72b-68a-67b-73b—280 Elvis Smylie, Australia (0), $11,187 68a-71b-70b-71b—280 John Catlin, United States (23), $8,628 67a-73b-71b-70b—281 Hayden Hopewell, Australia (23), $8,628 65a-72b-73b-71b—281 David Horsey, England (23), $8,628 66b-70a-73b-72b—281 Joel Moscatel, Spain (23), $8,628 71a-69b-68b-73b—281 Conor Purcell, Ireland (23), $8,628 68a-71b-69b-73b—281 Lars Van Meijel, Netherlands (23), $8,628 70b-66a-75b-70b—281 Darcy Brereton, Australia (0), $8,628 68b-72a-71b-70b—281 Matt Jones, Australia (0), $8,628 69b-68a-68b-76b—281 Matias Sanchez, Australia (0), $8,628 71a-67b-71b-72b—281 Oliver Farr, Wales (18), $6,700 73b-66a-75b-68b—282 Soren Kjeldsen, Denmark (18), $6,700 70b-71a-70b-71b—282 Jak Carter, Australia (0), $6,700 69a-70b-71b-72b—282 Cameron Davis, Australia (0), $6,700 63a-74b-70b-75b—282 Frank Kennedy, England (0), $6,700 70b-71a-69b-72b—282 Mark Power, Ireland (0), $6,700 67a-73b-69b-73b—282 Alfredo Garcia-Heredia, Spain (16), $5,623 69b-69a-75b-70b—283 Samuel Jones, New Zealand (16), $5,623 69a-67b-69b-78b—283 Connor McKinney, Australia (16), $5,623 70a-70b-71b-72b—283 Steven Brown, England (13), $4,478 72b-69a-75b-68b—284 Calum Hill, Scotland (13), $4,478 70b-70a-68b-76b—284 Tom McKibbin, Northern Ireland (13), $4,478 72b-69a-69b-74b—284 Andrew Dodt, Australia (0), $4,478 72b-68a-73b-71b—284 Kyle Michel, Australia (0), $4,478 70a-68b-74b-72b—284 Travis Smyth, Australia (0), $4,478 71a-70b-67b-76b—284 Shae Wools Cobb, Australia (0), $4,478 68b-72a-75b-69b—284 Kit Bittle, New Zealand (0), $3,769 68a-71b-70b-76b—285 Lawry Flynn, Australia (0), $3,769 67b-74a-70b-74b—285 Sean Crocker, United States (9), $3,590 66a-74b-65b-81b—286 Rhein Gibson, Australia (0), $3,410 72b-69a-77b-70b—288 Simon Hawkes, Australia (0), $3,410 72b-69a-74b-73b—288 Pierre Pineau, France (8), $3,170 69b-72a-69b-80b—290 Scott Strange, Australia (0), $3,170 68a-73b-71b-78b—290 Jediah Morgan, Australia (0), $2,991 72b-68a-74b-77b—291 Tom Power Horan, Australia (8), $2,871 71a-70b-71b-80b—292 Rafa Cabrera Bello, Spain (7), $2,751 74b-66a-78b-75b—293

