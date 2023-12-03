ISPS Handa Australian Open Par Scores

Sunday
Sydney
a-The Lakes (Host Course)
6,899 yards; Par 72
b-The Australian Golf Club
7,228 yards; Par 71
Purse: $1.8 million
Final Round
Note: Tournament is played on two courses with different pars.
(x-won on second playoff hole)
|Rikuya Hoshino, Japan (334), $131,609
|68a-68b-65b-70b—271
|-14
|x-Joaquin Niemann, Chile (0), $203,396
|66b-69a-70b-66b—271
|-14
|Min Woo Lee, Australia (188), $75,376
|67a-64b-70b-72b—273
|-12
|Laurie Canter, England (127), $50,809
|70b-67a-69b-68b—274
|-11
|Grant Forrest, Scotland (127), $50,809
|65b-71a-70b-68b—274
|-11
|Adam Scott, Australia (127), $50,809
|71b-68a-67b-68b—274
|-11
|Lucas Herbert, Australia (90), $35,893
|68b-69a-66b-72b—275
|-10
|Alex Fitzpatrick, England (56), $22,299
|68b-68a-66b-74b—276
|-9
|Ryo Hisatsune, Japan (56), $22,299
|69a-67b-71b-69b—276
|-9
|Alexander Levy, France (56), $22,299
|66a-71b-72b-67b—276
|-9
|Adrian Meronk, Poland (56), $22,299
|73b-68a-69b-66b—276
|-9
|Jason Scrivener, Australia (56), $22,299
|72a-64b-69b-71b—276
|-9
|Julian Suri, United States (56), $22,299
|71b-69a-70b-66b—276
|-9
|Sam Brazel, Australia (0), $22,299
|70a-65b-70b-71b—276
|-9
|Yuto Katsuragawa, Japan (0), $22,299
|67a-70b-70b-69b—276
|-9
|Patrick Rodgers, United States (42), $16,870
|64a-70b-68b-75b—277
|-8
|Philipp Katich, Germany (38), $15,195
|68b-71a-71b-68b—278
|-7
|Connor Syme, Scotland (38), $15,195
|64b-70a-72b-72b—278
|-7
|Cameron Smith, Australia (0), $15,195
|71a-68b-69b-70b—278
|-7
|Jhonattan Vegas, Venezuela (0), $15,195
|66b-69a-72b-71b—278
|-7
|Richard Mansell, England (33), $13,161
|71b-68a-68b-72b—279
|-6
|Angel Ayora Fanegas, Spain (0), $13,161
|69a-72b-73b-65b—279
|-6
|Aaron Baddeley, Australia (0), $13,161
|67b-72a-70b-70b—279
|-6
|Jeffrey Guan, Australia (0), $13,161
|70b-66a-70b-73b—279
|-6
|Jake McLeod, Australia (0), $13,161
|71b-69a-72b-67b—279
|-6
|Jasper Stubbs, Australia
|69a-70b-71b-69b—279
|-6
|Nicolo Galletti, United States (28), $11,187
|66a-73b-75b-66b—280
|-5
|Adam Bland, Australia (0), $11,187
|69a-72b-65b-74b—280
|-5
|Michael Block, United States (0), $11,187
|71a-70b-69b-70b—280
|-5
|Marc Leishman, Australia (0), $11,187
|71a-67b-69b-73b—280
|-5
|Kade McBride, Australia (0), $11,187
|72b-68a-67b-73b—280
|-5
|Elvis Smylie, Australia (0), $11,187
|68a-71b-70b-71b—280
|-5
|John Catlin, United States (23), $8,628
|67a-73b-71b-70b—281
|-4
|Hayden Hopewell, Australia (23), $8,628
|65a-72b-73b-71b—281
|-4
|David Horsey, England (23), $8,628
|66b-70a-73b-72b—281
|-4
|Joel Moscatel, Spain (23), $8,628
|71a-69b-68b-73b—281
|-4
|Conor Purcell, Ireland (23), $8,628
|68a-71b-69b-73b—281
|-4
|Lars Van Meijel, Netherlands (23), $8,628
|70b-66a-75b-70b—281
|-4
|Darcy Brereton, Australia (0), $8,628
|68b-72a-71b-70b—281
|-4
|Matt Jones, Australia (0), $8,628
|69b-68a-68b-76b—281
|-4
|Matias Sanchez, Australia (0), $8,628
|71a-67b-71b-72b—281
|-4
|Oliver Farr, Wales (18), $6,700
|73b-66a-75b-68b—282
|-3
|Soren Kjeldsen, Denmark (18), $6,700
|70b-71a-70b-71b—282
|-3
|Jak Carter, Australia (0), $6,700
|69a-70b-71b-72b—282
|-3
|Cameron Davis, Australia (0), $6,700
|63a-74b-70b-75b—282
|-3
|Frank Kennedy, England (0), $6,700
|70b-71a-69b-72b—282
|-3
|Mark Power, Ireland (0), $6,700
|67a-73b-69b-73b—282
|-3
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain (16), $5,623
|69b-69a-75b-70b—283
|-2
|Samuel Jones, New Zealand (16), $5,623
|69a-67b-69b-78b—283
|-2
|Connor McKinney, Australia (16), $5,623
|70a-70b-71b-72b—283
|-2
|Steven Brown, England (13), $4,478
|72b-69a-75b-68b—284
|-1
|Calum Hill, Scotland (13), $4,478
|70b-70a-68b-76b—284
|-1
|Tom McKibbin, Northern Ireland (13), $4,478
|72b-69a-69b-74b—284
|-1
|Andrew Dodt, Australia (0), $4,478
|72b-68a-73b-71b—284
|-1
|Kyle Michel, Australia (0), $4,478
|70a-68b-74b-72b—284
|-1
|Travis Smyth, Australia (0), $4,478
|71a-70b-67b-76b—284
|-1
|Shae Wools Cobb, Australia (0), $4,478
|68b-72a-75b-69b—284
|-1
|Kit Bittle, New Zealand (0), $3,769
|68a-71b-70b-76b—285
|E
|Lawry Flynn, Australia (0), $3,769
|67b-74a-70b-74b—285
|E
|Sean Crocker, United States (9), $3,590
|66a-74b-65b-81b—286
|+1
|Rhein Gibson, Australia (0), $3,410
|72b-69a-77b-70b—288
|+3
|Simon Hawkes, Australia (0), $3,410
|72b-69a-74b-73b—288
|+3
|Pierre Pineau, France (8), $3,170
|69b-72a-69b-80b—290
|+5
|Scott Strange, Australia (0), $3,170
|68a-73b-71b-78b—290
|+5
|Jediah Morgan, Australia (0), $2,991
|72b-68a-74b-77b—291
|+6
|Tom Power Horan, Australia (8), $2,871
|71a-70b-71b-80b—292
|+7
|Rafa Cabrera Bello, Spain (7), $2,751
|74b-66a-78b-75b—293
|+8
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