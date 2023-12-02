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ISPS Handa Australian Open Par Scores

The Associated Press

December 2, 2023, 7:10 PM

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Saturday

Sydney

a-The Lakes (Host Course)

6,899 yards; Par 72

b-The Australian Golf Club

7,228 yards; Par 71

Purse: $1.8 million

Third Round

Note: Tournament is played on two courses with different pars.

Rikuya Hoshino, Japan 68a-68b-65b—201 -13
Min Woo Lee, Australia 67a-64b-70b—201 -13
Alex Fitzpatrick, England 68b-68a-66b—202 -12
Patrick Rodgers, United States 64a-70b-68b—202 -12
Lucas Herbert, Australia 68b-69a-66b—203 -11
Sam Brazel, Australia 70a-65b-70b—205 -9
Sean Crocker, United States 66a-74b-65b—205 -9
Samuel Jones, New Zealand 69a-67b-69b—205 -9
Matt Jones, Australia 69b-68a-68b—205 -9
Joaquin Niemann, Chile 66b-69a-70b—205 -9
Jason Scrivener, Australia 72a-64b-69b—205 -9
Adam Bland, Australia 69a-72b-65b—206 -8
Laurie Canter, England 70b-67a-69b—206 -8
Grant Forrest, Scotland 65b-71a-70b—206 -8
Jeffrey Guan, Australia 70b-66a-70b—206 -8
Adam Scott, Australia 71b-68a-67b—206 -8
Connor Syme, Scotland 64b-70a-72b—206 -8
Cameron Davis, Australia 63a-74b-70b—207 -7
Ryo Hisatsune, Japan 69a-67b-71b—207 -7
Yuto Katsuragawa, Japan 67a-70b-70b—207 -7
Marc Leishman, Australia 71a-67b-69b—207 -7
Richard Mansell, England 71b-68a-68b—207 -7
Kade McBride, Australia 72b-68a-67b—207 -7
Jhonattan Vegas, Venezuela 66b-69a-72b—207 -7
Calum Hill, Scotland 70b-70a-68b—208 -6
Joel Moscatel, Spain 71a-69b-68b—208 -6
Conor Purcell, Ireland 68a-71b-69b—208 -6
Cameron Smith, Australia 71a-68b-69b—208 -6
Travis Smyth, Australia 71a-70b-67b—208 -6
Alexander Levy, France 66a-71b-72b—209 -5
Elvis Smylie, Australia 68a-71b-70b—209 -5
Aaron Baddeley, Australia 67b-72a-70b—209 -5
Mark Power, Ireland 67a-73b-69b—209 -5
David Horsey, England 66b-70a-73b—209 -5
Matias Sanchez, Australia 71a-67b-71b—209 -5
Kit Bittle, New Zealand 68a-71b-70b—209 -5
Julian Suri, United States 71b-69a-70b—210 -4
Philipp Katich, Germany 68b-71a-71b—210 -4
Adrian Meronk, Poland 73b-68a-69b—210 -4
Jasper Stubbs, Australia 69a-70b-71b—210 -4
Michael Block, United States 71a-70b-69b—210 -4
Hayden Hopewell, Australia 65a-72b-73b—210 -4
Jak Carter, Australia 69a-70b-71b—210 -4
Frank Kennedy, England 70b-71a-69b—210 -4
Tom McKibbin, Northern Ireland 72b-69a-69b—210 -4
Pierre Pineau, France 69b-72a-69b—210 -4
Lars Van Meijel, Netherlands 70b-66a-75b—211 -3
Darcy Brereton, Australia 68b-72a-71b—211 -3
John Catlin, United States 67a-73b-71b—211 -3
Soren Kjeldsen, Denmark 70b-71a-70b—211 -3
Connor McKinney, Australia 70a-70b-71b—211 -3
Lawry Flynn, Australia 67b-74a-70b—211 -3
Jake McLeod, Australia 71b-69a-72b—212 -2
Kyle Michel, Australia 70a-68b-74b—212 -2
Scott Strange, Australia 68a-73b-71b—212 -2
Tom Power Horan, Australia 71a-70b-71b—212 -2
Andrew Dodt, Australia 72b-68a-73b—213 -1
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 69b-69a-75b—213 -1
Nicolo Galletti, United States 66a-73b-75b—214 E
Angel Ayora Fanegas, Spain 69a-72b-73b—214 E
Oliver Farr, Wales 73b-66a-75b—214 E
Jediah Morgan, Australia 72b-68a-74b—214 E
Shae Wools Cobb, Australia 68b-72a-75b—215 +1
Simon Hawkes, Australia 72b-69a-74b—215 +1
Steven Brown, England 72b-69a-75b—216 +2
Rhein Gibson, Australia 72b-69a-77b—218 +4
Rafa Cabrera Bello, Spain 74b-66a-78b—218 +4

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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