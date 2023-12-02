ISPS Handa Australian Open Par Scores

Saturday
Sydney
a-The Lakes (Host Course)
6,899 yards; Par 72
b-The Australian Golf Club
7,228 yards; Par 71
Purse: $1.8 million
Third Round
Note: Tournament is played on two courses with different pars.
|Rikuya Hoshino, Japan
|68a-68b-65b—201
|-13
|Min Woo Lee, Australia
|67a-64b-70b—201
|-13
|Alex Fitzpatrick, England
|68b-68a-66b—202
|-12
|Patrick Rodgers, United States
|64a-70b-68b—202
|-12
|Lucas Herbert, Australia
|68b-69a-66b—203
|-11
|Sam Brazel, Australia
|70a-65b-70b—205
|-9
|Sean Crocker, United States
|66a-74b-65b—205
|-9
|Samuel Jones, New Zealand
|69a-67b-69b—205
|-9
|Matt Jones, Australia
|69b-68a-68b—205
|-9
|Joaquin Niemann, Chile
|66b-69a-70b—205
|-9
|Jason Scrivener, Australia
|72a-64b-69b—205
|-9
|Adam Bland, Australia
|69a-72b-65b—206
|-8
|Laurie Canter, England
|70b-67a-69b—206
|-8
|Grant Forrest, Scotland
|65b-71a-70b—206
|-8
|Jeffrey Guan, Australia
|70b-66a-70b—206
|-8
|Adam Scott, Australia
|71b-68a-67b—206
|-8
|Connor Syme, Scotland
|64b-70a-72b—206
|-8
|Cameron Davis, Australia
|63a-74b-70b—207
|-7
|Ryo Hisatsune, Japan
|69a-67b-71b—207
|-7
|Yuto Katsuragawa, Japan
|67a-70b-70b—207
|-7
|Marc Leishman, Australia
|71a-67b-69b—207
|-7
|Richard Mansell, England
|71b-68a-68b—207
|-7
|Kade McBride, Australia
|72b-68a-67b—207
|-7
|Jhonattan Vegas, Venezuela
|66b-69a-72b—207
|-7
|Calum Hill, Scotland
|70b-70a-68b—208
|-6
|Joel Moscatel, Spain
|71a-69b-68b—208
|-6
|Conor Purcell, Ireland
|68a-71b-69b—208
|-6
|Cameron Smith, Australia
|71a-68b-69b—208
|-6
|Travis Smyth, Australia
|71a-70b-67b—208
|-6
|Alexander Levy, France
|66a-71b-72b—209
|-5
|Elvis Smylie, Australia
|68a-71b-70b—209
|-5
|Aaron Baddeley, Australia
|67b-72a-70b—209
|-5
|Mark Power, Ireland
|67a-73b-69b—209
|-5
|David Horsey, England
|66b-70a-73b—209
|-5
|Matias Sanchez, Australia
|71a-67b-71b—209
|-5
|Kit Bittle, New Zealand
|68a-71b-70b—209
|-5
|Julian Suri, United States
|71b-69a-70b—210
|-4
|Philipp Katich, Germany
|68b-71a-71b—210
|-4
|Adrian Meronk, Poland
|73b-68a-69b—210
|-4
|Jasper Stubbs, Australia
|69a-70b-71b—210
|-4
|Michael Block, United States
|71a-70b-69b—210
|-4
|Hayden Hopewell, Australia
|65a-72b-73b—210
|-4
|Jak Carter, Australia
|69a-70b-71b—210
|-4
|Frank Kennedy, England
|70b-71a-69b—210
|-4
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|72b-69a-69b—210
|-4
|Pierre Pineau, France
|69b-72a-69b—210
|-4
|Lars Van Meijel, Netherlands
|70b-66a-75b—211
|-3
|Darcy Brereton, Australia
|68b-72a-71b—211
|-3
|John Catlin, United States
|67a-73b-71b—211
|-3
|Soren Kjeldsen, Denmark
|70b-71a-70b—211
|-3
|Connor McKinney, Australia
|70a-70b-71b—211
|-3
|Lawry Flynn, Australia
|67b-74a-70b—211
|-3
|Jake McLeod, Australia
|71b-69a-72b—212
|-2
|Kyle Michel, Australia
|70a-68b-74b—212
|-2
|Scott Strange, Australia
|68a-73b-71b—212
|-2
|Tom Power Horan, Australia
|71a-70b-71b—212
|-2
|Andrew Dodt, Australia
|72b-68a-73b—213
|-1
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|69b-69a-75b—213
|-1
|Nicolo Galletti, United States
|66a-73b-75b—214
|E
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|69a-72b-73b—214
|E
|Oliver Farr, Wales
|73b-66a-75b—214
|E
|Jediah Morgan, Australia
|72b-68a-74b—214
|E
|Shae Wools Cobb, Australia
|68b-72a-75b—215
|+1
|Simon Hawkes, Australia
|72b-69a-74b—215
|+1
|Steven Brown, England
|72b-69a-75b—216
|+2
|Rhein Gibson, Australia
|72b-69a-77b—218
|+4
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|74b-66a-78b—218
|+4
Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.