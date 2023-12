Alfred Dunhill Championship Scores

Thursday At Leopard Creek Country Club Malelane, South Africa Purse: $1.5 million Yardage: 7,112; Par: 72 First Round Robin Williams,…

Thursday

At Leopard Creek Country Club

Malelane, South Africa

Purse: $1.5 million

Yardage: 7,112; Par: 72

First Round

Robin Williams, South Africa 32-33—65 Manuel Elvira, Spain 34-32—66 Jayden Trey Schaper, South Africa 33-33—66 Scott Jamieson, Scotland 33-34—67 Casey Jarvis, South Africa 34-33—67 Samuel Jones, New Zealand 34-33—67 Christo Lamprecht, South Africa 34-33—67 Christiaan Maas, South Africa 34-33—67 Jaco Prinsloo, South Africa 33-34—67 Wu Ashun, China 32-36—68 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 33-35—68 Ugo Coussaud, France 34-34—68 Luca Filippi, South Africa 33-35—68 Joakim Lagergren, Sweden 33-35—68 Jason Roets, South Africa 36-32—68 Adrien Saddier, France 34-34—68 Charl Schwartzel, South Africa 33-35—68 Andy Sullivan, England 33-35—68 Erik Van Rooyen, South Africa 33-35—68 Jaco Van Zyl, South Africa 35-33—68 Paul Waring, England 32-36—68 Jacques Blaauw, South Africa 32-37—69 Dean Burmester, South Africa 33-36—69 Aaron Cockerill, Canada 35-34—69 Darren Fichardt, South Africa 33-36—69 Andrew Johnston, England 34-35—69 Espen Kofstad, Norway 33-36—69 Ross McGowan, England 33-36—69 Malcolm Mitchell, South Africa 36-33—69 James Morrison, England 34-35—69 Renato Paratore, Italy 33-36—69 Marco Penge, England 32-37—69 Jesper Svensson, Sweden 33-36—69 Stefan Wears-Taylor, South Africa 35-34—69 Kyle Barker, South Africa 34-36—70 Joshua Berry, England 30-40—70 Matthis Besard, Belgium 36-34—70 Louis De Jager, South Africa 34-36—70 Wynand Dingle, South Africa 35-35—70 Hennie Du Plessis, South Africa 36-34—70 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 35-35—70 Angel Hidalgo, Spain 34-36—70 Kristian Krogh Johannessen, Norway 36-34—70 Francesco Laporta, Italy 33-37—70 Matteo Manassero, Italy 34-36—70 Edoardo Molinari, Italy 34-36—70 Pieter Moolman, South Africa 36-34—70 Dylan Naidoo, South Africa 34-36—70 Louis Oosthuizen, South Africa 33-37—70 Andrea Pavan, Italy 32-38—70 Matthias Schwab, Austria 33-37—70 Darius Van Driel, Netherlands 36-34—70 Johannes Veerman, United States 35-35—70 Thomas Aiken, South Africa 34-37—71 Sam Bairstow, England 34-37—71 Filippo Celli, Italy 33-38—71 Jack Davidson, Wales 34-37—71 Jamie Donaldson, Wales 37-34—71 Soren Kjeldsen, Denmark 34-37—71 Alexander Levy, France 33-38—71 Anthony Michael, South Africa 35-36—71 Shaun Norris, South Africa 33-38—71 Nikhil Rama, South Africa 34-37—71 Antoine Rozner, France 34-37—71 Lorenzo Scalise, Italy 37-34—71 Ockie Strydom, South Africa 32-39—71 Keagan Thomas, South Africa 34-37—71 Dale Whitnell, England 35-36—71 Louis Albertse, South Africa 35-37—72 Jacques De Villiers, South Africa 34-38—72 Alejandro Del Rey, Spain 34-38—72 Will Enefer, England 33-39—72 Dylan Frittelli, South Africa 37-35—72 Mateusz Gradecki, Poland 36-36—72 Chase Hanna, United States 38-34—72 Jean Hugo, South Africa 35-37—72 Anton Karlsson, Sweden 36-36—72 David Law, Scotland 34-38—72 Wilco Nienaber, South Africa 37-35—72 Yurav Premlall, South Africa 37-35—72 Neil Schietekat, South Africa 35-37—72 Matti Schmid, Germany 34-38—72 Santiago Tarrio, Spain 33-39—72 Daniel Van Tonder, South Africa 36-36—72 Oliver Bekker, South Africa 36-37—73 Adam Blomme, Sweden 35-38—73 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 35-38—73 Ruan Conradie, South Africa 36-37—73 Keenan Davidse, South Africa 37-36—73 Sebastian Friedrichsen, Denmark 34-39—73 Deon Germishuys, South Africa 35-38—73 Alexander Knappe, Germany 36-37—73 Jeong-Weon Ko, France 32-41—73 Thriston Lawrence, South Africa 42-31—73 Zander Lombard, South Africa 36-37—73 Conner MacKenzie, South Africa 36-37—73 Doug McGuigan, Scotland 35-38—73 JC Ritchie, South Africa 37-36—73 Martin Rohwer, South Africa 34-39—73 Benjamin Rusch, Switzerland 35-38—73 Clement Sordet, France 38-35—73 Tom Vaillant, France 37-36—73 Martin Vorster, South Africa 38-35—73 Matthew Baldwin, England 37-37—74 Dan Bradbury, England 38-36—74 Robson Chinhoi, Zimbabwe 36-38—74 Joel Girrbach, Switzerland 36-38—74 Mike Lorenzo-Vera, France 35-39—74 Hennie O’Kennedy, South Africa 38-36—74 Jovan Rebula, South Africa 39-35—74 Freddy Schott, Germany 36-38—74 Ryan Van Velzen, South Africa 36-38—74 Jeff Winther, Denmark 36-38—74 Daniel Bennett, South Africa 37-38—75 Heinrich Bruiners, South Africa 36-39—75 Ross Fisher, England 34-41—75 Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 38-37—75 Gavin Green, Malaysia 35-40—75 Guido Migliozzi, Italy 36-39—75 Dylan Mostert, South Africa 36-39—75 Max Rottluff, Germany 36-39—75 Lyle Rowe, South Africa 35-40—75 Quintin Wilsnach, South Africa 36-39—75 Hunter Epson, United States 39-37—76 Branden Grace, South Africa 37-39—76 Joachim B. Hansen, Denmark 40-36—76 Wade Jacobs, South Africa 37-39—76 Peter Karmis, South Africa 39-37—76 Slenda Sithebe, South Africa 38-38—76 Combrinck Smit, South Africa 36-40—76 Matthew Southgate, England 38-38—76 Tristen Strydom, South Africa 40-36—76 Jonathan Broomhead, South Africa 37-40—77 Brandon Stone, South Africa 38-39—77 Rourke Van Der Spuy, South Africa 39-38—77 MJ Viljoen, South Africa 40-37—77 Merrick Bremner, South Africa 41-37—78 Ewen Ferguson, Scotland 36-42—78 Rupert Kaminski, South Africa 39-39—78 Ruan Korb, South Africa 35-43—78 David Ravetto, France 36-42—78 Omar Sandys, South Africa 39-39—78 Albert Venter, South Africa 37-41—78 John Axelsen, Denmark 37-42—79 Nick Bachem, Germany 39-40—79 Trevor Fisher, South Africa 37-42—79 Stuart Manley, Wales 40-39—79 Musiwalo Nethunzwi, South Africa 40-39—79 Hennie Otto, South Africa 40-39—79 Toto Thimba Jr., South Africa 39-40—79 JJ Senekal, South Africa 40-40—80 Jacquin Hess, South Africa 42-39—81 Thabang Simon, South Africa 39-42—81 Alpheus Kelapile, South Africa 43-40—83 Gerhard Pepler, South Africa 40-43—83 Makhetha Mazibuko, South Africa 42-43—85

