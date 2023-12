Women’s College Basketball Scores

Wednesday, Nov. 29 EAST Brown 58, Bryant 53 Colgate 97, Keuka 22 Columbia 77, Providence 52 Cornell 58, Binghamton 57…

Wednesday, Nov. 29

EAST

Brown 58, Bryant 53

Colgate 97, Keuka 22

Columbia 77, Providence 52

Cornell 58, Binghamton 57

Delaware 68, American 58

Fairfield 66, Sacred Heart 61, OT

Holy Cross 59, Stonehill 32

Lafayette 59, UMBC 53

Maryland 114, Niagara 44

Md.-Eastern Shore 69, Mount St. Mary’s 52

NJIT 61, Fairleigh Dickinson 46

New Hampshire 51, Northeastern 41

Penn 79, La Salle 71

Penn St. 97, Radford 47

Pittsburgh 87, St. Francis (Pa.) 62

Princeton 75, Seton Hall 71, 2OT

Rutgers 82, Delaware St. 48

St. John’s 71, Loyola (Md.) 49

Towson 80, Morgan St. 69

SOUTH

Alabama A&M 70, North Alabama 57

Belmont 72, Troy 68

Charlotte 65, Mercer 58

Chattanooga 49, Kennesaw St. 43

Davidson 64, Appalachian St. 41

East Carolina 75, Hampton 55

Florida 68, Georgia Tech 58

Florida Gulf Coast 108, Ave Maria 31

Furman 73, Gardner-Webb 66

Georgia Southern 81, FIU 69

Louisiana-Monroe 60, Louisiana Tech 52

Louisville 64, Mississippi 58

Miami 74, Mississippi St. 68

NC State 70, Vanderbilt 62

North Florida 68, Warner 51

Notre Dame 74, Tennessee 69

Presbyterian 76, NC Central 58

SC State 76, Queens (NC) 58

South Alabama 80, New Orleans 63

Tennessee Tech 84, Lincoln Memorial 57

UAB 88, MVSU 56

UNC-Greensboro 65, Coastal Carolina 59

UNC-Wilmington 66, Winthrop 58, OT

Wofford 63, UNC-Asheville 54

MIDWEST

Bellarmine 64, Evansville 58

Butler 67, Bradley 46

Cent. Arkansas 77, Lindenwood (Mo.) 64

Cleveland St. 72, Robert Morris 59

Illinois 89, CCSU 50

Iowa St. 85, St. Thomas (MN) 44

Kent St. 77, Coppin St. 40

Longwood 75, Ohio 72

Loyola Chicago 73, Northwestern 68

Marquette 88, Memphis 59

Michigan 103, SIU-Edwardsville 59

Minnesota 74, Norfolk St. 43

Nebraska 77, FAU 53

South Dakota 84, N. Iowa 65

W. Michigan 75, Valparaiso 71, OT

Wisconsin 75, N. Illinois 54

SOUTHWEST

Abilene Christian 94, Texas-Arlington 76

Middle Tennessee 70, Houston 45

Rice 74, Texas Southern 44

Stephen F. Austin 80, Tarleton St. 67

Texas 112, Oral Roberts 74

Texas Tech 60, UC Irvine 54

FAR WEST

Boise St. 70, UC Davis 53

Cal St.-Fullerton 71, San Jose St. 64

Gonzaga 82, E. Washington 80

Grand Canyon 63, Texas Rio Grande Valley 50

Idaho 70, Utah St. 43

Nevada 76, San Diego 63

Oregon St. 79, Weber St. 53

Portland St. 72, Fresno St. 61

Santa Clara 70, Sacramento St. 65

Seattle 58, Utah Valley St. 48

UNLV 85, N. Arizona 69

Washington St. 111, Texas A&M Commerce 50

___

