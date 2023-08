PGA Tour 3M Open Scores

Thursday At TPC Twin Cities Blaine, Minn. Purse: $7.8 million Yardage: 7,431; Par: 71 a-amateur Partial First Round Play suspended…

Thursday At TPC Twin Cities Blaine, Minn. Purse: $7.8 million Yardage: 7,431; Par: 71 a-amateur Partial First Round Play suspended due to inclement weather

Lee Hodges 31-32_63

Hideki Matsuyama 33-31_64

Brant Snedeker 34-31_64

Tyler Duncan 33-32_64

Kevin Streelman 32-33_64

Justin Suh 32-33_65

Nick Hardy 31-34_65

Emilio Grillo 32-33_65

Billy Horschel 36-30_66

Tony Finau 34-32_66

Adam Svensson 34-32_66

Vincent Norman 33-35_66

Doc Redman 35-33_66

Callum Tarren 33-34_66

Augusto Nunez 32-35_66

J.J. Spaun 33-34_66

J.T. Poston 32-35_66

Henrik Norlander 34-33_67

Matt Kuchar 34-33_67

Matthies Schwab 33-34_67

Kevin Tway 34-33_67

Justin Lower 34-33_67

Kramer Hickok 35-34_68

Ben Griffin 36-33_68

Tom Hoge 35-34_68

Martin Laird 37-32_68

Keith Mitchell 34-35_68

Cam Davis 35-34_68

Max McGreevy 35-34_68

Grayson Murray 35-34_68

Martin Trainer 37-32_68

Frankie Capan III 36-33_68

Scott Harrington 34-34_68

Taylor Montgomery 34-34_68

Beau Hossler 35-33_68

Nate Lashley 34-34_68

C.T. Pan 33-35_68

Harrison Endycott 33-35_68

Garrick Higgo 34-34_68

Zac Blair 34-35_69

Patrick Rogers 35-34_69

Chez Reavie 34-35_69

Mackenzie Hughes 33-36_69

Jim Herman 36-33_69

Brian Stuard 36-33_69

Sam Stevens 34-35_69

James Hahn 34-35_69

Aaron Baddeley 34-35_69

S.Y. Noh 35-34_69

Sam Bennett 33-36_69

Tyson Alexander 33-36_69

Justin Thomas 34-35_69

Brian Gay 33-36_69

Andrew Novak 34-35_69

Davis Thompson 33-36_69

Aaron Rai 35-34_69

David Lipsky 33-36_69

Jason Dufner 33-36_69

Harry Hall 34-36_70

Paul Haley II 35-35_70

Sam Ryder 34-36_70

Adam Hadwin 35-35_70

Sungjae Im 34-36_70

Russell Knox 34-36_70

Cameron Percy 37-33_70

Eric Cole 33-37_70

Dylan Wu 37-33_70

Kevin Yu 34-36_70

Chad Ramey 36-34_70

Robert Streb 35-35_70

Adam Long 33-37_70

Ben Taylor 35-35_70

Peter Malnati 34-36_70

Mark Hubbard 36-35_71

S.H. Kim 35-36_71

Matt Wallace 34-37_71

Lucas Glover 35-36_71

Richy Werenski 35-36_71

Sepp Straka 35-36_71

Christiaan Bezuidenhout 38-33_71

Alex Noren 34-37_71

Brandon Wu 33-38_71

Dylan Frittelli 37-34_71

Taylor Pendrith 36-35_71

Chesson Hadley 35-36_71

Cody Gribble 36-35_71

Chad Collins 35-36_71

Hank Lebioda 35-36_71

Matt NeSmith 37-34_71

Cameron Young 35-36_71

Chris Stroud 35-36_71

Charley Hoffman 33-38_71

Stephan Jaeger 37-34_71

Brice Garnett 35-36_71

David Hearn 34-37_71

Ryan Armour 35-36_71

Austin Cook 34-37_71

Ryan Palmer 36-35_71

Nico Echavarria 35-37_72

Troy Merritt 35-37_72

Carson Young 39-33_72

Sahith Theegala 35-37_72

Joel Dahmen 34-38_72

Gary Woodland 35-37_72

Trey Mullinax 40-32_72

Sean O’Hair 36-36_72

Jimmy Walker 36-37_73

Ryan Fox 35-38_73

Ryan Brehm 36-37_73

Zecheng Dou 35-38_73

Kyle Westmoreland 34-39_73

Michael Gligic 37-36_73

Eric Rolland 37-36_73

Trevor Werbylo 34-39_73

Ben Martin 36-37_73

Lanto Griffin 35-38_73

Kelly Kraft 38-36_74

Doug Ghim 39-35_74

Robby Shelton 36-38_74

Austin Eckroat 34-40_74

Stewart Cink 37-37_74

Satoshi Kodaira 37-37_74

K.H. Lee 40-34_74

Greyson Sigg 38-36_74

Patton Kizzire 37-37_74

Nick Watney 38-37_75

Andrew Landry 38-37_75

Harry Higgs 33-42_75

Caleb VanArragon (a) 39-37_76

Thomas Lehman 41-35_76

Will Gordon 36-41_77

Austin Smotherman 38-40_78

Brent Grant 39-40_79

Noah Hofman 44-42_86

Scott Piercy WD

Did not Finish

Kevin Chappell

MJ Daffue

Ryan Moore

Matti Schmid

Trevor Cone

Daniel Gale

Erik vanRooyen

Ryan Gerard

Kaito Onishi

Jonathan Byrd

Tano Goya

Nicolai Hojgaard

Preston Summerhays (a)

Brandon Matthews

Peter Kuest

Kevin Roy

Ludvig Aberg

Carl Yuan

Derek Hitchner

Michael Kim

Alex Gaugert

Leaderboard

SCORE THUR

Lee Hodges -8 18

Hideki Matsuyama -7 18

Brant Snedeker -7 18

Tyler Duncan -7 18

Kevin Streelman -7 18

Justin Suh -6 18

Nick Hardy -6 18

Emilio Grillo -6 18

Billy Horschel -5 18

Tony Finau -5 18

Adam Svensson -5 18

Vincent Norman -5 18

Doc Redman -5 18

Callum Tarren -5 18

Augusto Nunez -5 18

J.J. Spaun -5 18

J.T. Poston -5 18

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.